 艺人撑香港国安法? 数人出面否认连署 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.06.2020

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时政风云

艺人撑香港国安法? 数人出面否认连署

香港国安法争议持续延烧，这时突然爆出一份香港艺文界撑国安法立法连署，名单惹议，许多人跳出来否认参与，也让人怀疑这份连署的真伪。哪些人在名单上呢?

China Peking Jackie Chan (Imago Images/ZUMA Press/Stringer)

成龙在香港「反送中」运动期间高调表示反对，接受采访，并担任「护旗手」，这次是否为支持国安法连署发起人，他尚未出面回应。

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香港电台的政治諷刺節目《頭條新聞》启播超過30年，近日因批评警方遭大量投诉，节目首次被下架及停播。香港记者协会憂慮言論空間日益收窄，促港府停止干預傳媒。 (20.05.2020)

近日有报导指中国官方要求港台艺人签保证书，确保10年政治正确，事件引起外界哗然。中国大陆官方对此否认，多名港台业界也表示没有听说，但有业者表示忧虑。 (04.05.2020)

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(德国之声中文网) 主唱《皇后大道东》的香港歌手蒋志光5月31日在脸书粉丝专业上强调，自己并未参与「香港文化演艺界支持国安立法联署声明」，表示「当中同名同姓者，相信另有他人」。

蒋志光的回应之所以引起关注是因为《皇后大道东》中用了不少比喻来形容香港社会面对1997年主权移交的心情，甚至被评为是预示中港纷争的「神曲」。

这首粤语歌曲在1991年发行，由罗大佑作曲、花比傲编曲、林夕填词、罗大佑和蒋志光合唱。

所以当网友发现这份联署有「蒋志光」时，就评论说「晚节不保」或是「唔知罗大佑点睇」(不知罗大佑怎么看)。

根据《香港苹果日报》，香港文化演艺界日前发起连署「港版国安法」。报导内容提到，连署者除了「爱国骨干」成龙、谭咏麟、钟镇涛、陈小春等艺人之外，还有许多引发争议的名字。

除了上述提到的蒋志光，台湾艺人徐熙媛 (大S)的名字也在列，引起网友质疑「香港关你台湾人咩事？」(香港关你台湾人什么事)

对此大S回覆台湾《苹果新闻网》时表示：「同名同姓吧！我目前只全心准备女儿升学事宜。」她表示并没有收到连署的邀请和通知。

《香港01》也报导，香港前新闻主播张宝华也表示连署中的名字不是她，钢琴家李巧灵也否认表示从未参加连署，也不支持国安法。

此外，连署名单一出，许多支持香港国安法的网友也质疑在上面并没有看到大牌艺人如香港四大天王等，批评他们不够「爱国」。

哪些人在连署名单上?

除了上述提到的艺文界人士，根据港苹报导，还有林建岳、杨受成、黄百鸣、向华强、高志森、莫华伦、曹永廉、肥妈、方伊琪、蔡国庆、黎燕珊、李霖恩、谭炳文、杨明、周聪、姚兵、曾航生、王俊棠、姚莹莹、章志文、白茵、蔡淇俊、关礼杰、梁正嘉、李嘉、刘丹、罗乐林、庄思敏、庄思明、欧瑞伟、文雪儿、韩马利、杨证桦、王祖蓝、苑琼丹等艺人。

  • Taiwanesische Cellistin Nana Ou-Yang (Getty Images for Marc Jacobs/J. McCarthy)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    欧阳娜娜

    台湾女艺人欧阳娜娜因父亲欧阳龙先前發表有关一国两制的言论，再加上她在一个直播视频中将去中国工作形容成「出国」工作，而被中国粉丝质疑其政治立场。 为了灭火，她透过工作室于3月21日晚间在微博發文强调自己是祖籍江西的中国人，并在Instagram及脸书等社交平台同步分享。 然而，發文后质疑她台独的言论并无减少，反而导致不少台湾网友指责她「卖台」，稱她「歐陽支娜」和「江西娜」。 欧阳娜娜在事件3天后接受央視采访，强调發布的文字及声明都是她内心深处最真实的想法，甚至高唱《我和我的祖國》。 此专访一出，再次引起两岸网友挞伐及热议。

  • Vivian Sung (picture-alliance/dpa/Imaginechina/G. Zongyi)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    宋芸樺

    2018年，台灣演員宋芸樺被網友翻出三年前一次訪問中，被問到最喜歡的國家時回答「台灣」，因而被質疑支持台獨。宋芸樺隨即在微博發文道歉﹕「我是中國人，一個90後的中國女生，台灣是我的家鄉...台灣是我出生的地方、祖國大陸是我夢想實現的地方，特別是國家今年出的惠台政策，給了我更多的發展空間和學習的機會。」

  • Chou Tzu-yu (picture-alliance/Moreforms/Imaginechina)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    周子瑜

    南韓女子組合TWICE成員，因在電視節目中自稱來自台灣並手持中華民國旗，遭中國網民炮轟台獨。當時僅16歲的周子瑜發布道歉影片，表示「中國只有一個，海峽兩岸是一體的，我始終為自己是一個中國人而感到驕傲」。事件發生時正值台灣2016年總統大選前夕，時任總統馬英九指﹕「她沒有必要道歉，我們支持她。」蔡英文在勝選演講中更說﹕「只要我當總統一天，我會努力讓我的國民，沒有一個人須為他們的認同而道歉。」

  • Leon Dai (picture-alliance/dpa/Udndata)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    戴立忍

    2016年戴立忍主演趙薇執導的《沒有別的愛》，遭網友及中國共青團質疑是台獨分子並呼籲抵制電影，理由是他曾經聲援反服貿學運和香港佔領運動。戴立忍發表3000字聲明澄清「我從來不是台獨份子，也從未倡議台獨」，並說從小被教育要做個堂堂正正的中國人，沒有割裂自己血緣的想法。但他承認拿香港爭普選字牌拍照是「政治敏感度不足」，並為事件造成紛擾致歉。劇組最終仍決定撤換男主角。

  • Kiko Mizuhara (picture-alliance/AP Images/Invision/ V. Le Caer)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    水原希子

    與戴立忍一同參演《沒有別的愛》的日本女星，被指控曾為「辱華」照片點讚，那其實是中國藝術家艾未未向天安門豎中指的相片。水原希子發表影片道歉，以中文說「對不起」，指點讚不是因為同意照片的政治意義，並在隨後取消點讚。

  • Shawn Yue (picture-alliance/ZUMAPRESS/TPG)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    余文樂

    2018年，香港演員余文樂創立的潮流品牌MADNESS，官方網站寫道會「發送貨品到世界各地大部分國家」，當中包括港澳台，被網友指「分裂國家」。MADNESS發表道歉聲明，把描述更改為「國家/地區」。余文樂也急急致歉撲火﹕「對於公司品牌監管不力，出現這麼大的錯誤和誤會，我難辭其咎，也感到非常抱歉。」

  • Christine Fan (picture-alliance/AP Images/TopPhoto)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    范瑋琪

    2015年9月3日，中國舉行抗戰勝利七十周年閱兵，正當不少藝人在微博上談論閱兵時，台灣歌手范瑋琪發表雙胞胎兒子的生活照，引來上萬則留言批評她「不愛國」。范瑋琪後來刪除照片並道歉﹕「真是對不起，因為分享了一張兒子的照片，讓大家不高興了！」

  • China My Dear Boy Pressekonferenz in Taipei (picture-alliance/MAXPPP)

    曾因「分裂中国」惹议的艺人们

    沒「道歉」的林心如

    2018年，台灣演員林心如自製自演的電視劇《我的男孩》，因為獲台灣文化部2000萬元輔助金資助拍攝，被中國網友指她領取「台獨津貼」。電視劇在中國播出兩集後一度下架，林心如發表聲明稱有關指控是造謠，並強調「以前不曾以後也不會支持任何台獨言論及行為」，作品才能重見天日。

    作者: 李芊（发自台北）


邹宗翰 (综合报导)

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