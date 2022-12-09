 色情廣告充斥推特 掩蓋中國示威訊息 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.11.2022

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时政风云

色情廣告充斥推特 掩蓋中國示威訊息

中國爆發公眾抗爭運動，社群媒體推特被視為重要傳播管道，許多示威影片在平台上瘋傳。然而自27日起，推特卻出現大量垃圾訊息帳戶，含有中國示威潮或示威城市等關鍵字的推文，也被大批色情廣告淹沒。

11月27日推特無法正常搜尋有關中國抗爭活動的推文。

11月27日推特無法正常搜尋有關中國抗爭活動的推文。

（德國之聲中文網）多家美國媒體指出，社群媒體推特週日（11月27日）湧現大量與色情和賭博相關的灌水推文，掩蓋了中國各地抗議活動的訊息。被視為中國政府或其盟友試圖阻礙訊息傳播的手段之一。

據《華盛頓郵報》，許多中文帳戶已經休眠數月或數年，但在27日卻又活躍起來，發送提供伴遊服務和其他成人服務連結的推文，同時標記中國爆發抗議活動的城市名稱。

數小時後，任何在推特上搜索這些城市的網友，都只能看到連續好幾頁無用的推文，而找不到有關抗議活動的訊息；這些訊息包含要求中國國家主席習近平下台

追蹤中國新聞的推特帳戶Air-Moving Device也在推特表示，這些中文垃圾帳戶正在淹沒推特的最新的新聞功能，阻礙記者搜集資料，並有「數據分析師指出，這些垃圾推文數量有明顯的上升趨勢」。

彭博社駐北京記者鍾碧琪（Rebecca Choong Wilkins）28日也發推文坦言，現在的推特充斥著太多「垃圾帖子」，且大多都是色情內容，自己難以透過推特獲取有用訊息。

CNN報導，自26至28日，用中文搜尋中國主要的抗議熱點，包括北京、上海、南京和廣州等城市，結果頁都出現了源源不絕的招嫖資訊、女性擺出性暗示姿勢且衣著暴露的圖片，以及看似隨機的單詞和句子片段。

CNN進一步審查後發現，這些帳戶幾乎都沒有關注其他帳戶，也沒有任何粉絲。

美國史丹佛大學網路觀測計畫（Standford Internet Observatory）主任史塔莫斯（Alex Stamos）則表示，此類推文估計有超過95%來自垃圾帳戶，其中70%帳戶最近才開始大量發文。

推特疲於應對

推特的反宣傳團隊在27日努力應對中國的大量騷擾內容。一名近期離職的推特員工告訴《華盛頓郵報》，這不是第一次有可疑帳戶使用這種技術為政府效力，但在過去，這種手段通常僅用於抹黑單一帳戶或小團體。

這位前員工要求匿名發言，以避免因揭露內部流程而遭到懲處。他表示，灌水手段是推特內部眾所皆知的一個問題，他們除了透過設置好的自動辨別程序對付這些垃圾帳戶之外，也會「手動處理」此類訊息。

不過最近推特公司大幅裁員，並有大批員工自願請辭，據留下來的員工估計，全體人員從原本的7500人已銳減至約2000多人。處理人權問題、安全疑慮和不實外國勢力的員工已所剩無幾。

這位不願具名的推特前員工更稱：「所有在推特負責中國干預以及分析的人員都辭職了。」並補充表示，27日的垃圾訊息灌水事件顯示出推特「還有很多更大的漏洞需要填補」。

《華盛頓郵報》指，一名推特現任員工告訴一名外部研究人員，該公司在27日中午已經意識到了這個問題並努力解決。當日稍晚，示威活動的新聞和圖片又再次恢復在搜尋頁面中。

但一位要求匿名的美國政府承包商及中國事務專家告訴《華盛頓郵報》，目前的搜尋結果仍是「50%是色情，50%是抗議」。 「一旦我往下滑3、4次要查看更早期的一些推文時，全是色情內容。」

推特執行長馬斯克（Elon Musk）上任後展開大幅裁員。

推特執行長馬斯克（Elon Musk）上任後展開大幅裁員。

（綜合報導）

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