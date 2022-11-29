包括性爱交易，色情影片行业，艳舞等成人娱乐内容，在众多国家属于非法产业，或介于合法与非法之间的灰色地带。

2002年，德国将卖淫全面合法化，从业人员可以光明正大的入保险、交税。这一合法化政策也招致批评，比如认为女性权益遭到践踏，性工作者得不到应有的劳工权益保护等。卖淫嫖娼在中国违法，而中国的地下色情产业则相当普遍。