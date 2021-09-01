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包括性爱交易，色情影片行业，艳舞等成人娱乐内容，在众多国家属于非法产业，或介于合法与非法之间的灰色地带。
2002年，德国将卖淫全面合法化，从业人员可以光明正大的入保险、交税。这一合法化政策也招致批评，比如认为女性权益遭到践踏，性工作者得不到应有的劳工权益保护等。卖淫嫖娼在中国违法，而中国的地下色情产业则相当普遍。
德国法兰克福总检察院对从中国走私女性并使其卖淫的两名涉嫌人士提告。这些女性曾在德国多地从事卖淫活动。两名被告也被指控在德国没有缴纳社会保障金和税金。
新冠疫情期间，从事需要密切接触他人职业的人士面临着特别高的感染风险。为了解决这个问题，孟加拉国当局正在该国最大的妓院大力推广中国国药集团生产的疫苗。许多性工作者希望，疫苗能够重振性产业的生机。
经过数月调查后，德国警方捣毁了拥有40多万会员 的“ Boystown”儿童色情“暗网”平台。目前，四名德国男子被捕，分别涉嫌为平台管理员以及最活跃用户。
几乎所有男性都看过色情片。但近年来，色情片的女性观众也有所增加。这是什么原因呢？社会学家和进化生物学家提出了不同的解释。
采用虚拟现实(VR)技术的成人片是如何吸引观众的？进店亲身体验了一把的德国之声记者Roger Ditter，这一集采访了“Soft On Demand”（简称SOD）公司的CEO、VR成人影片领域的知名制作人野本義明。
虚拟现实（VR）技术正在得到越来越广泛的应用。在日本，大型成人影片公司也开始使用该技术，想让观者得到更丰富、直观的体验。
在印度乡村地区，许多少女被家人引入性工作者行当。缺乏必要职业技能的她们，似乎没有更好的出路。现在，数字扫盲行动试图扭转这一切，越来越多学会现代职业技能的女性，正在挥别古老的皮肉生意。
中国驻英大使刘晓明的推特帐号一度显示给一个色情视频点赞后，中国驻英大使馆发表声明，称“有个别反华分子通过网络恶意攻击刘晓明大使推特账号，大肆恶搞”，并敦促推特公司“认真调查，严肃处理”。
去年，在德国正式登记注册的性工作者有近33000人。她们当中的大部分来自外国，特别是来自罗马尼亚。
在我们这个世界上，性无所不在。其实，对于很多人来说，性爱扮演的角色远没有广告、传媒或色情业那种取悦于人的吸引力。
根据德国警方提供的犯罪统计数据，针对儿童的暴力侵害行为略有减少， 而遭受性虐待的儿童人数则有所增加。
继孟加拉国禁止、美国重罚后，Tiktok（“抖音”国际版）在印度因涉嫌传播色情材料而被要求从谷歌和苹果网店下架。
德国联邦政府儿童性虐待专员要求为儿童色情案件的调查人员提供更多职权。 他指出，网络是恋童癖者的天堂，必须加以改变。
在暗网，恋童癖者约定奸童行为；武器和毒品转换所有者。这是暗网的阴暗一面。然而，对反对派，它也可以构成保护区。
暴力、酒精和毒品，但也会有一些“小确幸”：在德国的妓女，为顾客提供一次性服务的价格最低仅为30欧元。一名已离开这个行当的女性向德国之声记者讲述了自己的经历。
她们来到德国沦为妓女。其中很多泰国妇女是人贩子的牺牲品。她们生活在一个充满无奈和恐惧的黑暗世界。
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