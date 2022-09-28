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包括性爱交易，色情影片行业，艳舞等成人娱乐内容，在众多国家属于非法产业，或介于合法与非法之间的灰色地带。
2002年，德国将卖淫全面合法化，从业人员可以光明正大的入保险、交税。这一合法化政策也招致批评，比如认为女性权益遭到践踏，性工作者得不到应有的劳工权益保护等。卖淫嫖娼在中国违法，而中国的地下色情产业则相当普遍。
伊朗姑娘阿米尼去世引发的席卷伊朗全国的抗议活动持续不断，德黑兰官方称已逮捕了1200多人。该国一名议员要求政府对抗议活动采取更强硬的态度并称，所有摘下头巾抗议阿米尼之死的女性都是“暴徒”和“妓女”。
“眼见为实”这种说法，在“深度造假”横行的今天已经不再是真理。技术手段可以让任何一个人去说、去做他们从未做过的事情。在新的不确定性时代，我们如何分辨真伪？
让性工作者发声，摈弃陈词滥调：德国曼海姆市的《无面者——卖淫女》摄影展精细入微地揭示了一个禁忌话题。
德国法兰克福总检察院对从中国走私女性并使其卖淫的两名涉嫌人士提告。这些女性曾在德国多地从事卖淫活动。两名被告也被指控在德国没有缴纳社会保障金和税金。
新冠疫情期间，从事需要密切接触他人职业的人士面临着特别高的感染风险。为了解决这个问题，孟加拉国当局正在该国最大的妓院大力推广中国国药集团生产的疫苗。许多性工作者希望，疫苗能够重振性产业的生机。
对于摇滚迷而言，这张图片再熟悉不过，这是著名摇滚乐队Nirvana第二张专辑《Nevermind》的封面。如今，游泳男婴长大成人，他表示这张裸体照片是“性剥削”，说感到自己像在卖身。
德尔塔变异病毒株（Delta）已在中国广州、深圳、东莞三地造成感染。中国疾控中心的专家接受官媒采访时说，中国现有的两种灭活疫苗对Delta变种病毒的效力有所下降，但是仍然有保护作用，特别是在预防重症方面。
经过数月调查后，德国警方捣毁了拥有40多万会员 的“ Boystown”儿童色情“暗网”平台。目前，四名德国男子被捕，分别涉嫌为平台管理员以及最活跃用户。
几乎所有男性都看过色情片。但近年来，色情片的女性观众也有所增加。这是什么原因呢？社会学家和进化生物学家提出了不同的解释。
采用虚拟现实(VR)技术的成人片是如何吸引观众的？进店亲身体验了一把的德国之声记者Roger Ditter，这一集采访了“Soft On Demand”（简称SOD）公司的CEO、VR成人影片领域的知名制作人野本義明。
虚拟现实（VR）技术正在得到越来越广泛的应用。在日本，大型成人影片公司也开始使用该技术，想让观者得到更丰富、直观的体验。
德国联邦内阁的法律草案将使得那些持有和传播儿童色情片的犯罪分子受到更严厉的惩罚，量刑区间从现在的半年至10年提高到1年至15年。
在印度乡村地区，许多少女被家人引入性工作者行当。缺乏必要职业技能的她们，似乎没有更好的出路。现在，数字扫盲行动试图扭转这一切，越来越多学会现代职业技能的女性，正在挥别古老的皮肉生意。
周三，华为公司负责人称华为遭到美国全面打压，危及全球供应链，呼吁华盛顿重新考虑其制裁政策。周五，华为东莞实验室工地发生火灾。
中国驻英大使刘晓明的推特帐号一度显示给一个色情视频点赞后，中国驻英大使馆发表声明，称“有个别反华分子通过网络恶意攻击刘晓明大使推特账号，大肆恶搞”，并敦促推特公司“认真调查，严肃处理”。
德国北威州性侵儿童和色情案调查人员找到庞大规模线索，发现了指向嫌犯的3万多个化名和踪迹。
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