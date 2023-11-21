独家调查：当“运了吗？”变成“运去哪儿啦？”

一个名为“运了吗”的微信小程序，本来应该为疫情期间无法回国的欧洲华人带来来自家乡的慰藉。最后却成为了无数人的噩梦。这是一场酝酿已久的骗局？还是由公司经营不善引发的个别事件？德国之声深入调查。