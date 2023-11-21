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包括性爱交易，色情影片行业，艳舞等成人娱乐内容，在众多国家属于非法产业，或介于合法与非法之间的灰色地带。
2002年，德国将卖淫全面合法化，从业人员可以光明正大的入保险、交税。这一合法化政策也招致批评，比如认为女性权益遭到践踏，性工作者得不到应有的劳工权益保护等。卖淫嫖娼在中国违法，而中国的地下色情产业则相当普遍。
中国视频直播平台斗鱼的负责人陈少杰，先前已「消失」数周。而在公司周二证实其在11月16日前后已遭到警方逮捕后，中国警方周三也发布公告，指出一位39岁的男子「陈某杰」，因为涉嫌开设赌场而已遭到逮捕。
色情直播平台在俄罗斯很受欢迎。但模特们谈到，乌克兰战争让她们的工作变得更加困难。
一个名为“运了吗”的微信小程序，本来应该为疫情期间无法回国的欧洲华人带来来自家乡的慰藉。最后却成为了无数人的噩梦。这是一场酝酿已久的骗局？还是由公司经营不善引发的个别事件？德国之声深入调查。
艺术还是色情？美国一名小学校长在课堂上展示了米开朗基罗的大卫像，然后便丢了饭碗。
中國爆發公眾抗爭運動，社群媒體推特被視為重要傳播管道，許多示威影片在平台上瘋傳。然而自27日起，推特卻出現大量垃圾訊息帳戶，含有中國示威潮或示威城市等關鍵字的推文，也被大批色情廣告淹沒。
伊朗姑娘阿米尼去世引发的席卷伊朗全国的抗议活动持续不断，德黑兰官方称已逮捕了1200多人。该国一名议员要求政府对抗议活动采取更强硬的态度并称，所有摘下头巾抗议阿米尼之死的女性都是“暴徒”和“妓女”。
“眼见为实”这种说法，在“深度造假”横行的今天已经不再是真理。技术手段可以让任何一个人去说、去做他们从未做过的事情。在新的不确定性时代，我们如何分辨真伪？
让性工作者发声，摈弃陈词滥调：德国曼海姆市的《无面者——卖淫女》摄影展精细入微地揭示了一个禁忌话题。
德国法兰克福总检察院对从中国走私女性并使其卖淫的两名涉嫌人士提告。这些女性曾在德国多地从事卖淫活动。两名被告也被指控在德国没有缴纳社会保障金和税金。
新冠疫情期间，从事需要密切接触他人职业的人士面临着特别高的感染风险。为了解决这个问题，孟加拉国当局正在该国最大的妓院大力推广中国国药集团生产的疫苗。许多性工作者希望，疫苗能够重振性产业的生机。
对于摇滚迷而言，这张图片再熟悉不过，这是著名摇滚乐队Nirvana第二张专辑《Nevermind》的封面。如今，游泳男婴长大成人，他表示这张裸体照片是“性剥削”，说感到自己像在卖身。
经过数月调查后，德国警方捣毁了拥有40多万会员 的“ Boystown”儿童色情“暗网”平台。目前，四名德国男子被捕，分别涉嫌为平台管理员以及最活跃用户。
几乎所有男性都看过色情片。但近年来，色情片的女性观众也有所增加。这是什么原因呢？社会学家和进化生物学家提出了不同的解释。
采用虚拟现实(VR)技术的成人片是如何吸引观众的？进店亲身体验了一把的德国之声记者Roger Ditter，这一集采访了“Soft On Demand”（简称SOD）公司的CEO、VR成人影片领域的知名制作人野本義明。
虚拟现实（VR）技术正在得到越来越广泛的应用。在日本，大型成人影片公司也开始使用该技术，想让观者得到更丰富、直观的体验。
德国联邦内阁的法律草案将使得那些持有和传播儿童色情片的犯罪分子受到更严厉的惩罚，量刑区间从现在的半年至10年提高到1年至15年。
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