艰难达成：德国联邦议会通过财政预算

（德国之声中文网）联邦议会批准了受到激烈争论的2024年财政预算。实名投票中，388名议员赞成，279人反对。

执政联盟社民党、绿党和自民党支持下的该财政预算开支约4770亿欧元。新增负债预计为390亿欧元，相当于"债务刹车"机制所允许的精确上限。

此前，执政联盟拥有多数的联邦议会还通过了财政预算经费筹集法（Haushaltsfinanzierungsgesetz），以确保节约措施的合法性。

延迟数周

今年度的财政预算本应于去年12月批准。然而，联邦宪法法院的一项判决使得三党执政联盟必须在短期内填补数百亿欧元的经费缺口。

社民党、绿党和自民党就一项节约计划达成一致，其中包括提高航空客运机票税以及逐步取消为农民提供的农业柴油补贴。这些措施写入一份单独的法案中，尚须经过联邦参议院批准。对电动汽车的国家补贴已于去年截止。此外，作为基本收入保障的"国民金"（Bürgergeld）也将有更严格的规定。

不久前，因反对取消农业柴油补贴，德国涌起农民抗议浪潮。拖拉机车队一直开到柏林勃兰登堡门。

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在野党批评：并未真正节约

在野党仍批评联合执政党没有真正厉行节约。特别是联盟党（基民盟、基社盟）批评说，执政联盟虽然谈及节约，但实际上仍然开支无度。其预算政策发言人哈瑟（Christian Haase）表示，执政联盟"毫不体察民意"。他还批评说，财政预算制定的程序"极为诡诈"。

财长林德纳：创纪录的705亿欧元投资

财政部长林德纳则辩护说，执政联盟显示出"规划未来的雄心"。这位自民党政治家指出，财政预算中包括创纪录的705亿欧元投资，用于铁路、道路与网络建设。此外，民众的税率也下降。

社民党财政预算发言人罗德（Dennis Rohde）强调，这份预算符合宪法，并提供规划与投资的保障。绿党财政预算专家金德勒（Sven-Christian Kindler）表示，该预算案保障社会安定并包含对气候保护的大幅投资。自民党籍财政国务秘书通卡尔（Florian Toncar）强调在稳固财政预算、降低债务水平上取得的成功。

财政预算还须由联邦参议院批准，预计周五进行。而相关的经费筹集法案则未排入周五联邦参议院的议程。该法案包含取消农业柴油补贴等规定。下次会期是3月22日。尽管联盟党执政的联邦州认为，在此议题上尚须进行进一步的讨论，但估计届时仍将会在联邦参议院通过。联盟党在联邦参议院并不拥有绝对多数。

（德新社、法新社、德国电视一台）

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