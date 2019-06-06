艰难的使命—— 德经济部长访华

（德国之声中文网）德国是个出口型经济体。近一半的工业就业岗位依赖于国际贸易，从整体经济看，大约四分之一的就业岗位依赖贸易。因此德国企业最担心的就是贸易保护主义。但全球范围内，贸易保护主义的势头有增无减。 德国工商大会（DIHK）不久前敲响警钟：一项问卷调查显示，近一半的企业称在过去一年里受到过贸易壁垒的冲击。

"出口预期已经降到了10年来的新低，原因之一是，企业在国外的运作经常遇到贸易壁垒，比如关税、保护本国工业的强制本土化措施等"，工商大会主席施魏泽（Eric Schweitzer）说。而中美之间的贸易争端加剧了这一趋势。

德国来调停？

德国经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmeier）希望利用为期三天的中国之行，扮演调停人的角色。他在启程前接受路透社采访时说，应该寻求对话解决问题，"在数千公里外互相隔空指责，没有什么意义"。这是他今年第二次访问中国。

6月19日，阿尔特迈尔在北京会见中国副总理刘鹤、发改委主席何立峰、商务部长钟山和工信部部长苗圩。在上海期间，他将同德国在华经济界代表会面，并参观当地企业。此外，阿尔特迈尔将在同济大学出席一个以社会福利市场经济为主题的讨论会。

心怀戒备

阿尔特迈尔呼吁各方，尊重现有的多边机制和工具，寻找谈判解决问题的途径--对中美双方都是如此。他力图避免造成德国与中国一同对抗美国的印象。特朗普要对欧洲产汽车征税的威胁还在耳边回响，让德国汽车制造商战战兢兢。

北京会重视德国客人的谏言吗？眼下中国人对德国没有什么好情绪，两国关系处于低谷期。这并不是在德国对是否让华为参与5G网络建设展开讨论后才开始的。德国中国商会干事长段炜不久前在柏林表示，此间对中国的态度变得明显冷淡，"商业气氛是迄今为止最糟糕的"。

他指出，中国投资者在德国受到阻碍，他们的投资行为被视为威胁。"我们不禁自问，（德国）联邦层面的政治家到底想要怎样？要封堵所有中国投资吗？我们还要到德国来吗？还会出台更糟糕的措施吗？"

面对中国 不再天真

值得回味的是，对这一发展，阿尔特迈尔自己也有责任。他担任经济部长一年来，德国修订了对外经济条例，对外资投资德国企业的审核门槛从原来的占股25%降至10%；被列为涉及国家安全的技术清单大幅扩展，如果对来自中国的战略投资或并购有顾虑，联邦政府可以更容易地使用否决权。

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此外阿尔特迈尔还推动"德国工业战略2030"于今年秋季启动。他在2月份正式推出这一计划时，明确警告要警惕中国经济力量在西方工业国家长驱直入。阿尔特迈尔的思路是，推动本国的企业，例如在人工智能领域，成为德国和欧洲的"冠军"，与中国竞争，为此德国政府应提供包括资金在内的扶持。

生意还好做

德国经济界高层对这一政策并不叫好，虽然高管们知道，在同中国打交道时，表现出强硬有时是有必要的。 2018年，中国仍是德国最大的贸易伙伴，双边贸易额达到2000以欧元。中国是德国在整个亚太地区最重要的出口市场。2018年德国向中国出口了价值930亿欧元的商品，比前一年增长了8%。

在中国生产的德国企业数量也继续增加。2016年德国在华直接投资已达到760亿欧元，占到德国境外投资总额的6.8%。不过外企在中国仍然受到极大限制。"我们看到，共产党要求掌控所有的社会和经济领域"，德国工业联合会（BDI）主席肯普夫（Dieter Kempf）不久前在柏林说，在中国，国有经济继续得到加强，意识形态扮演着突出的角色。

平等规则

这也是经济部长阿尔特迈尔在北京谈的问题之一。他透露，议程上的话题包括：企业应该享有同等的待遇、市场准入条件，知识产权保护以及减少政府补贴。一个有20人组成的经济界代表团随同经济部长出访中国。

阿尔特迈尔表示，必须制定一个时间表，确定在接下来几个月、几年会有哪些步骤。"我们的时间是有限的，因此必须尽快取得具体的进展"。在世贸组织改革问题上也是如此，在这一点上，阿尔特迈尔的谈判立场尤其不好拿捏，因为在部分改革建议上，德国与中国看法一致，而在另一些内容上则与美国持类似观点。

在结束了访华行程后，德国经济部长还计划访问美国。这可以说是一种"钟摆外交"。德国在其中要扮演的不仅是一个斡旋者的角色。阿尔特迈尔只能期待，北京和华盛顿能够倾听他的诉求。否则的话，就如《法兰克福汇报》分析的那样，德国有可能成为大国贸易战中任人摆布的皮球。