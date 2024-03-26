 船撞桥头自然塌 多名人员及车辆落水 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.03.2024

访问新版DW网页

尝鲜使用dw.com测试版。该版本仍在完善中，欢迎你提出宝贵意见！

转到新版dw.com网页

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

新闻广角

船撞桥头自然塌 多名人员及车辆落水

美国东部马里兰州的巴尔的摩在3月26日凌晨发生了一起严重事故：一艘货船撞击了弗朗西斯-斯科特-基大桥。这座大桥横跨帕塔普斯科河口，是当地交通要道。撞击发生后，桥墩断裂、大桥坍塌，多名人员以及车辆落水。

货轮撞到桥后，这座钢桥部分坍塌

货轮撞到桥后，这座钢桥部分坍塌

（德国之声中文网）马里兰州交通局表示，原本通过大桥的695号洲际高速公路已经被迫改道。社交媒体上流传的影像画面显示，大桥坍塌时有多辆车辆落水。

巴尔的摩市长斯科特(Brandon M. Scott)表示，紧急搜救人员正在现场展开作业。巴尔的摩市警察局的警员芬诺伊(Niki Fennoy)也代表警方发表声明指出，警方在凌晨1:35接到报警称大桥部分坍塌、且可能有工人落水。

通讯社援引巴尔的摩市消防局的消息称，紧急救援人员目前在搜救20名可能的落水人员。消防局发言人卡特莱特(Kevin Cartwright)披露，撞击发生时，多辆汽车正在桥上通行，他将撞船塌桥事故称为“大规模伤亡事件”。

酿成事故的集装箱轮船Dali注册船籍为新加坡，其船东公司Synergy Marine Group已经确认撞击发生时，船上有两名引航员。该公司还向路透社表示，撞击桥墩并没有造成船上人员受伤。目前，事故原因还在进一步调查中。

（美联社、路透社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

辽宁盘锦发生大桥发生倒塌事故

触目惊心！广东河源数小时两座大桥垮塌

周五凌晨在广东河源，一座大桥中间部分垮塌、坠入河中。一同坠入水中的还有两辆汽车。目前距离事故发生已经过去一天半，仍有2人下落不明。而数小时前在河源，还发生了另外一起桥梁垮塌事故，也造成了人员伤亡。
02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。