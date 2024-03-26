船撞桥头自然塌 多名人员及车辆落水

（德国之声中文网）马里兰州交通局表示，原本通过大桥的695号洲际高速公路已经被迫改道。社交媒体上流传的影像画面显示，大桥坍塌时有多辆车辆落水。

巴尔的摩市长斯科特(Brandon M. Scott)表示，紧急搜救人员正在现场展开作业。巴尔的摩市警察局的警员芬诺伊(Niki Fennoy)也代表警方发表声明指出，警方在凌晨1:35接到报警称大桥部分坍塌、且可能有工人落水。

通讯社援引巴尔的摩市消防局的消息称，紧急救援人员目前在搜救20名可能的落水人员。消防局发言人卡特莱特(Kevin Cartwright)披露，撞击发生时，多辆汽车正在桥上通行，他将撞船塌桥事故称为“大规模伤亡事件”。

酿成事故的集装箱轮船Dali注册船籍为新加坡，其船东公司Synergy Marine Group已经确认撞击发生时，船上有两名引航员。该公司还向路透社表示，撞击桥墩并没有造成船上人员受伤。目前，事故原因还在进一步调查中。

（美联社、路透社）

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