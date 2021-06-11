船员：豪华邮轮上的“低端人口”

（德国之声中文网）反差不能再大了——当邮轮乘客在他们的船舱里欣赏海景、在游泳池里嬉戏或在自助餐中大快朵颐时，对于那些在幕后工作的人来说，情况就大不相同了。

一群辛勤工作的船员确保邮轮度假者得到他们需要的一切，而他们中的许多人却在忍受无休止的值班，与家人分开一次的时间长达数月，和工友们挤在狭窄的共用寝室。

“该产业描绘的光鲜形象与船员的艰苦工作之间的对比确实令人震惊。”德国服务行业工会（Verdi）航空与海事工业部的施维格斯豪森-古特（Maya Schwiegershausen-Güth）说。

她说，船员面临的主要问题之一是工作时间。尽管自2006 年以来《海事劳工公约》在国际范围内对船上的工作时间进行了规定，但是行业内一直都在违规运作。

一周工作七天

巴西帕尔马斯大学旅游学教授特贝加 (Angela Teberga)证实了邮轮上常见的侵犯劳工权利的行为。她的博士论文研究了邮轮上的工作条件，并特别关注船员最常抱怨的工作时间和工作量。

她说，虽然按照规定海上工作限于每周6天每天8小时，但实际情况往往有所不同。每周工作 7 天，每天最多工作14 小时，是惯例而不是例外。船员的职位越低，劳工权利越难保障。

根据国际邮轮协会 (CLIA) 的数据，2019 年该行业共有 554000个工作岗位，支付的薪水约为 214 亿欧元。

邮轮船员通常非常国际化：据国际邮轮协会称，不少邮轮上的船员来自多达 80 个国家，其中很多来自亚洲和南美洲的发展中国家。菲律宾人几乎占全球航运业所有员工的30%。

没有在德国注册的邮轮

“对许多人来说，在邮轮上工作是发笔小财的机会。”不莱梅哈芬应用科学大学旅游和邮轮管理教授帕帕塔纳西斯 (Alexis Papathanassis) 说。尽管按照欧洲标准工资较低，但明显高于这些船员所在国家/地区的薪酬水平。他说，这就是他们忍受“非常、非常恶劣的工作条件”的原因。

事实上，工资往往不符合欧盟国家的法定标准，这是因为许多邮轮是在其他规则适用的国家注册的，例如巴哈马或巴拿马。举例说，实际上没有悬挂德国国旗的邮轮。

在德国流行的Aida邮轮就在意大利注册，TUI邮轮在马耳他注册。因此，邮轮公司不必支付德国规定的最低工资，并且还能利用这些国家更优惠的税收政策。旅游学教授特贝加表示，通过这种方式，这些公司可以将人员成本减少一半。

许多在德国受欢迎的邮轮都是在最低工资标准和税收条件都有利于公司的国家注册的

工作量还在增加

邮轮公司的目标是船只越做越大。特伯加教授发现，随着时间的推移，乘客与船员的比例日渐变得对员工不利。

2001年至2020年间，邮轮平均载客量增长了60%，但船员人数仅增长了44%。结果，船员们不得不承担更大的工作量。

国际邮轮协会德国分会主席格拉默斯多夫（Helge Grammerstorf）对邮轮上船员是否超时工作有不同的看法。 “近年来其间的关系发生了很大的变化。”他说，“航运公司的政策是不允许超时工作。” 他指出，现在的执行非常严格。他还说，工时记录系统也使工作时间的跟踪变得透明。

“与其他服务行业一样，我们也依赖工作积极性高的员工。” 格拉默斯多夫说，“他们得到了相应的回报。”

邮轮旅行：是福，是灾，或兼而有之？ 邮轮业火红兴旺 越来越多的游客乘坐邮轮周游世界。今年据悉邮轮游客会超过2500万人次。仅英美Carnival 一家邮轮公司2015/16年就创下160亿美元的经营额。

邮轮旅行：是福，是灾，或兼而有之？ 美国控制邮轮市场 按游客人数计算，全球最大的邮轮旅游公司均来自美国，德国头号Aida也是美英Carnival旗下的子公司，而该行业的龙头则是Royal Caribbean，其载客量是Aida的三倍。德国旅游公司TUI 拥有的Cruises每年为870万游客提供服务，也不过是Royal Caribbean的七分之一。

邮轮旅行：是福，是灾，或兼而有之？ 欧洲造船技术仍然领先 邮轮业的复兴给船主和造船厂都带来福音。欧洲具备生产这种大型邮轮的船厂只有德国的Meyer-Werft， 意大利的 Fincantieri以及法国的STX。亚洲造船厂虽然正迎头赶上，但质量标准离欧洲生产的邮轮还差一截。

邮轮旅行：是福，是灾，或兼而有之？ 邮轮成了抢手货 欧洲造船厂的订货单如雪片飞来，船厂的产量供不应求。 德国的Meyer WerftBoom直至2023年前已完成超负荷订货。2017年至2026年间，全球将有97艘新邮轮首次下水，耗资总额530亿美元。

邮轮旅行：是福，是灾，或兼而有之？ 庞大的供应商队伍 并非造船厂独自完成全部邮轮的制造，就德国而言，为邮轮供应配件的人数高达7万，是造船产业本身就业人数的3倍。为 Meyer Werft提供配件的供应商也高达800家。

邮轮旅行：是福，是灾，或兼而有之？ 邮轮业 - 带动世界经济的发动机 2015年，欧洲邮轮旅游创造了410亿欧元的价值，全球范围内创造的新价值更是1170亿美元。

邮轮旅行：是福，是灾，或兼而有之？ 德国的邮轮都在国外注册 每天工作14小时，每周72小时，这在邮轮上纯属正常。即便这样，工作人员的工资也很低廉。怎样做到这一切？不难！德国的邮轮毫无例外地都在国外注册。

邮轮旅行：是福，是灾，或兼而有之？ 当地人不喜欢邮轮游客 当然邮轮停靠在港口要交纳停泊费，也有游客下船观光，但他们很少在当地消费，因为邮轮旅游都是全包性质的。因此当地人并不喜欢大批量从船上涌进市里的客人。8月的周末，每天都会有5艘邮轮停靠西班牙岛屿马略卡（ Mallorca）的帕尔马市（Palma），一天就给城市增添两万不怎么消费的客人。

邮轮旅行：是福，是灾，或兼而有之？ 庞然大物进水城 这样的大型邮轮改变了当地的市容景观和市民生活。即便停靠在港口，发动机也不能停止工作，因为船上的客舱需要供电。在意大利水上城市威尼斯，邮轮的驶入和停靠所掀起的海浪已对这座文化遗产水城构成了威胁。

邮轮旅行：是福，是灾，或兼而有之？ 使用液化气作燃料？ 造船业的博览会 Seatrade Europe9月6日在汉堡拉开帷幕。人们展示了对环境和人体危害程度较轻的液化气燃料动力邮轮。目前，大型邮轮一般都使用重油作为燃料，它们含高达4.5%的硫，对人体和环境都非常有害。造船业博览会结束后，邮轮行业的聚会也将在汉堡拉开帷幕。



技术工人的短缺

然而，邮轮专家帕帕塔纳西斯表示，该行业仍有很大的改进空间。与许多其他行业尤其是旅游业和酒店业一样，由于新冠疫情爆发，技术工人严重短缺。

他说，公司很难找到足够的合格船上雇员。“因此，该行业被迫提供更具吸引力的工作条件，雇主也不得不提升自身形象。”他说，无论如何，邮轮乘客将继续拥有海景、游泳池和永无休止的自助餐，并且需要工作人员来为他们实现这些奢侈的生活。

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