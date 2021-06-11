船员：豪华邮轮上的“低端人口”

当你乘坐豪华邮轮享受一个奢华假期的时候，有没有想过为你服务的船员的生活？他们每天值班可能多达14小时，薪水却达不到欧洲最低工资。难怪如今船员越来越难找了。
（德国之声中文网）反差不能再大了——当邮轮乘客在他们的船舱里欣赏海景、在游泳池里嬉戏或在自助餐中大快朵颐时，对于那些在幕后工作的人来说，情况就大不相同了。
一群辛勤工作的船员确保邮轮度假者得到他们需要的一切，而他们中的许多人却在忍受无休止的值班，与家人分开一次的时间长达数月，和工友们挤在狭窄的共用寝室。
“该产业描绘的光鲜形象与船员的艰苦工作之间的对比确实令人震惊。”德国服务行业工会（Verdi）航空与海事工业部的施维格斯豪森-古特（Maya Schwiegershausen-Güth）说。
她说，船员面临的主要问题之一是工作时间。尽管自2006 年以来《海事劳工公约》在国际范围内对船上的工作时间进行了规定，但是行业内一直都在违规运作。
巴西帕尔马斯大学旅游学教授特贝加 (Angela Teberga)证实了邮轮上常见的侵犯劳工权利的行为。她的博士论文研究了邮轮上的工作条件，并特别关注船员最常抱怨的工作时间和工作量。
她说，虽然按照规定海上工作限于每周6天每天8小时，但实际情况往往有所不同。每周工作 7 天，每天最多工作14 小时，是惯例而不是例外。船员的职位越低，劳工权利越难保障。
根据国际邮轮协会 (CLIA) 的数据，2019 年该行业共有 554000个工作岗位，支付的薪水约为 214 亿欧元。
邮轮船员通常非常国际化：据国际邮轮协会称，不少邮轮上的船员来自多达 80 个国家，其中很多来自亚洲和南美洲的发展中国家。菲律宾人几乎占全球航运业所有员工的30%。
“对许多人来说，在邮轮上工作是发笔小财的机会。”不莱梅哈芬应用科学大学旅游和邮轮管理教授帕帕塔纳西斯 (Alexis Papathanassis) 说。尽管按照欧洲标准工资较低，但明显高于这些船员所在国家/地区的薪酬水平。他说，这就是他们忍受“非常、非常恶劣的工作条件”的原因。
事实上，工资往往不符合欧盟国家的法定标准，这是因为许多邮轮是在其他规则适用的国家注册的，例如巴哈马或巴拿马。举例说，实际上没有悬挂德国国旗的邮轮。
在德国流行的Aida邮轮就在意大利注册，TUI邮轮在马耳他注册。因此，邮轮公司不必支付德国规定的最低工资，并且还能利用这些国家更优惠的税收政策。旅游学教授特贝加表示，通过这种方式，这些公司可以将人员成本减少一半。
邮轮公司的目标是船只越做越大。特伯加教授发现，随着时间的推移，乘客与船员的比例日渐变得对员工不利。
2001年至2020年间，邮轮平均载客量增长了60%，但船员人数仅增长了44%。结果，船员们不得不承担更大的工作量。
国际邮轮协会德国分会主席格拉默斯多夫（Helge Grammerstorf）对邮轮上船员是否超时工作有不同的看法。 “近年来其间的关系发生了很大的变化。”他说，“航运公司的政策是不允许超时工作。” 他指出，现在的执行非常严格。他还说，工时记录系统也使工作时间的跟踪变得透明。
“与其他服务行业一样，我们也依赖工作积极性高的员工。” 格拉默斯多夫说，“他们得到了相应的回报。”
然而，邮轮专家帕帕塔纳西斯表示，该行业仍有很大的改进空间。与许多其他行业尤其是旅游业和酒店业一样，由于新冠疫情爆发，技术工人严重短缺。
他说，公司很难找到足够的合格船上雇员。“因此，该行业被迫提供更具吸引力的工作条件，雇主也不得不提升自身形象。”他说，无论如何，邮轮乘客将继续拥有海景、游泳池和永无休止的自助餐，并且需要工作人员来为他们实现这些奢侈的生活。
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