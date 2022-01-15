船只隐形技术令制裁令形同虚设

（德国之声中文网）Windward是一家从事海运追踪的专业公司，该公司的数据也被美国政府用于调查违反制裁令的情况。从2020年1月至今，他们发现两百多艘船只参与了350多起非法运输行动，这些船只显然修改过其航运路线的GPS数据。

Windward联合创办人佩雷德（ Matan Peled）曾经在以色列海军服役，他对媒体表示："情况已经陷入了失控状态，使用船只隐身技术的不再仅仅局限于某些超级大国，一些普通公司也在使用这项技术，其普及程度令人震惊。"佩雷德表示，过去数十年来，船只隐形技术一直被视为电子战的组成部分，但现在已经被用于商业性轮船运输领域，美国政府已逐渐意识到，这一状况会对国家安全、环境保护和海运安全产生严重的影响。

Windward能够借助特殊技术，确定船只运行的数码轨迹同实际线路之间的偏差。比如，当船只以惊人速度走出曲别针和麦田怪圈线路时，就会引起专家们的格外注意。

美国海军退役上将法伦：人为修改坐标数据的行为已对美国国家安全构成威胁。

威廉·法伦（William Fallon)是一名退役的美国海军四星上将，曾担任美国太平洋司令部的指挥官。他表示，人为修改电子地理坐标的行为已经对美国的国家安全构成了威胁。目前供职于华盛顿智库"美国安全项目"的法伦表示："假如你能够让对方相信，你在某一个地方，而你其实并不在这个地方时，这就是一个令人不安的事情。这也说明，对于那些为达目的而不择手段的人来说，隐蔽自己踪迹并不是很难的事情。"

一个惊人的案例

Windward发现的一个惊人案例显示，一艘183米油轮的运行轨迹显示它正在驶往伊拉克，而事实上，它前往伊朗装载了原油。根据美国的制裁令，伊朗是被禁止销售原油的。

为了不妨碍美国政府的调查工作，Windward要求不透露这艘油轮的名称。该公司表示，这艘油轮于2021年2月11日从阿联酋启航，目的地是伊拉克的巴士拉港。然而，该船行使至距离目的地20海里时，其GPS全球定位系统的信号突然出现不可思议的漂移图形，直到12天之后，信号传输才恢复正常，信号跟踪显示，这艘已载满原油的船只正以正常速度行驶在霍尔姆斯海峡。

卫星图像显示，在这艘油轮为期两周的航行期间，一艘拥有同样长度、同样红色船板和白色桅杆塔楼的船只出现在了几十海里之外的伊朗卡尔戈岛钻井平台前。卫星追踪显示，这艘船前往阿联酋的轨迹同后来恢复信号传输的另一艘船完全吻合。

违法船只提供的坐标轨迹和卫星照片反映的实际路线往往南辕北辙。

严重并且危险的违规行为

根据联合国海事协定，2004年起，吨位超过三百的船只必须安装自动识别系统，以避免船只相撞或在发生紧急情况时方便救援。人为操控改变该系统是严重的违规行为，涉事船只和业主会受到严重处罚。

这项规定原本是为了提高海事运输的安全性，但也催生了众多的船只定位平台，比如MarineTraffic.com。

专家们表示，由于上述网站往往要依赖来自众多业余通讯基站的数据，因而这里提供的船只运行轨迹很容易被人为造假。去年，两名挪威记者就曾通过申报假基站，提供虚假坐标参数的方式，只需数秒时间， 就在MarineTraffic.com网站上，成功篡改了一艘船的运行轨迹。

不久前，MarineTraffic.com发布声明称，他们已经采取了一系列改进措施，以确保收录数据的准确性。比如他们屏蔽了一些频繁提供虚假数据的通讯基站及其IP地址。

不过，不愿透露姓名的两名美国情报机构工作人员仍对美联社表示，无论采取怎样的防范措施，这类开源平台面对鱼目混杂的庞大数据时，这类开源平台的准确度仍难免受到影响，政府同不法分子之间猫捉老鼠的游戏仍会继续下去。

另一个数据盲点：中国

另外一个数据盲点则是中国。该国颁发严厉的数据保护法之后，来自中国海域船运活动的地面数据减少了一半，这使得追踪这一海域港口及捕鱼作业的工作变得难上加难。

全球渔业观察（ Global Fishing Watch）的研究人员通过卫星图片及人工智能技术监控海事活动，他们得出的结论同Windward基本吻合。他们发现三十艘船只在航运追踪平台上的运行轨迹和卫星图片显示的轨迹存在极大的差距。

这些可疑船只中包括巴拿马籍的"郁金香号"油轮，去年长达六个月的时间里，该船的运行数据显示它正在沿着非洲西海岸航行，但卫星图片却显示这艘船一直在数千海里之外的委内瑞拉活动。



美联社获取的委内瑞拉国有石油公司的文件显示，去年九月的头十五天时间里，郁金香号油轮运载了45万桶原油。同其他一些可疑船只一样，这些原油的买家都是一家去年十一月才在香港注册的空壳公司，名为 M and Y Trading Co. 郁金香号油轮也属于另一家在香港注册的公司 Victory Marine Ltd.。上述两家公司均没有回应美联社的采访请求。

"掌握了隐身术，情况就大为不同了"

为全球渔业观察及另一家民间机构Sky Truth提供数据分析的伯格曼（ Bjorn Bergman）表示，篡改轮船航行轨迹的尝试，是很容易被发现的。他说："船主一旦篡改航行轨迹，只会使他的活动引起更多的注意。"

被Windward发现的大约两百艘问题船只，其欺骗手段大同小异，不外乎关闭船载定位系统、频繁更改船只国籍或者变更注册公司。这些行为已经被视为躲避制裁的明显证据，美国国务院、财政部以及海岸警卫队都已建议对上述行为加强监督。

但上述建议中，都没有提及新出现的GPS蒙蔽伎俩，而正是这一新技术导致了非法原油运输和非法捕鱼等行为的泛滥。Windward表示，船只隐身技术已经得到广泛传播，因此上述非法活动讲很难得到有效制止。

Windward风险管理负责人萨尔茨曼（ Dror Salzman）表示："这些船只都是经过精心挑选的，此前都没有过不良行为。你如果戴着头套走进银行，大家都会立即明白你的目的，但如果劫匪掌握了隐身术，情况就大为不同了。

美联社

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