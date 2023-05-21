航运公会：到2032年船舶回收将翻倍

（德国之声中文网）总部设在哥本哈根附近城市巴格斯韦德的波罗的海国际航运公会（Bimco）周三（5月17日）报告：「从2023年到2032年的未来十年间，预计将有超过15000艘载重吨位高于6亿吨的船只被回收。」据Bimco的分析师拉斯穆森（Niels Rasmussen）称，这比前十年的回收量高出一倍多。

根据Bimco的计算，在过去的十年里，全世界有7780艘载重吨位为2.85亿吨的船只被回收，其中大部分是90年代建造的。该协会报告写道：「在未来十年，2000年代建造的船只将成为主要回收来源。」并且指出：「与20世纪90年代相比，2000年代建造的船舶载重吨位是当时的两倍以上，预期这将推动回收利用的增长。」

更严格的碳排放规定

Bimco认为，目前航运业所面临的更严格的温室气体排放法规也是使回收需求增加的原因之一。据该协会称，绝大多数的船舶是在亚洲的孟加拉国、印度和巴基斯坦报废和再加工的。国际非政府组织「拆船平台」（Shipbreaking Platform）多年来谴责这种做法一再导致环境破坏、侵犯人权、童工以及疾病和死亡等案例。

事实上，对环境无害、安全的拆船工作早该在全球范围内得到规范。根据记录，自2009年起就有一个与此相关的国际协议，德国在2019年批准了该协议。然而，这个所谓的香港公约（全名为香港国际安全与无害环境拆船公约）只有在至少15个国家批准加入，并且缔约国的合计商船总吨位不少于世界商船总吨位的40%才会生效。 Bimco在孟加拉国也宣布将签署该公约后表示乐观，认为这项公约的生效日可能很快就会到来。

世界上最危险的工作之一：南亚拆船工 政府的冷漠 图中一名孟加拉年轻工人站在吉大港（Chittagong）。这里的工人中，大约25%人是不满18岁的未成年人。但是南亚各国政府坐视不管，忽略工人的艰难处境。

世界上最危险的工作之一：南亚拆船工 被剥削的人工 尽管往往比那些成年人工作的时间更长，这些童工和年轻工人薪水微薄得可怜。

世界上最危险的工作之一：南亚拆船工 危险重重 工人们没有安全帽、安全鞋或者是护目镜等防护措施，经常发生重伤事件。

世界上最危险的工作之一：南亚拆船工 突如其来的灾难 Sheju在吉大港的一家接受治疗。在一艘船上做工时发生火灾，他被严重烧伤。

世界上最危险的工作之一：南亚拆船工 永远的痛 曾经的拆船工人Edris，他在拆船事故中失去了一条腿。

世界上最危险的工作之一：南亚拆船工 污染环境 不仅仅是工人们要在危险的环境下作业，当地的环境也受到污染。拆管工地周边大面积地区的地下水和土壤受到重油、铅等有毒物质的污染。

世界上最危险的工作之一：南亚拆船工 惨重的代价 这里的生态系统受到严重破坏，农业或渔业资源几乎消失了。

世界上最危险的工作之一：南亚拆船工 移民劳工 印度的阿朗镇（Alang）是世界上最大的拆船港。这里几乎所有的劳工都是来自印度北部的移民。2009年至今，他们拆了超过2600艘船。

世界上最危险的工作之一：南亚拆船工 困顿的生活 工人们的生活空间狭窄，没有电，也没有自来水。

世界上最危险的工作之一：南亚拆船工 轮船“墓地” 拆船工地提供了就业机会。场面壮观的拆解场面也吸引了不少前来参观拍照的游客。 作者: Rodion Ebbighausen



（德新社）

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