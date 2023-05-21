航运公会：到2032年船舶回收将翻倍

随着航运业船队转型，变得更加利于气候保护，主要分布于亚洲地区的「船舶坟场」在未来几年内可能会获得空前的关注。
（德国之声中文网）总部设在哥本哈根附近城市巴格斯韦德的波罗的海国际航运公会（Bimco）周三（5月17日）报告：「从2023年到2032年的未来十年间，预计将有超过15000艘载重吨位高于6亿吨的船只被回收。」据Bimco的分析师拉斯穆森（Niels Rasmussen）称，这比前十年的回收量高出一倍多。
根据Bimco的计算，在过去的十年里，全世界有7780艘载重吨位为2.85亿吨的船只被回收，其中大部分是90年代建造的。该协会报告写道：「在未来十年，2000年代建造的船只将成为主要回收来源。」并且指出：「与20世纪90年代相比，2000年代建造的船舶载重吨位是当时的两倍以上，预期这将推动回收利用的增长。」
Bimco认为，目前航运业所面临的更严格的温室气体排放法规也是使回收需求增加的原因之一。据该协会称，绝大多数的船舶是在亚洲的孟加拉国、印度和巴基斯坦报废和再加工的。国际非政府组织「拆船平台」（Shipbreaking Platform）多年来谴责这种做法一再导致环境破坏、侵犯人权、童工以及疾病和死亡等案例。
事实上，对环境无害、安全的拆船工作早该在全球范围内得到规范。根据记录，自2009年起就有一个与此相关的国际协议，德国在2019年批准了该协议。然而，这个所谓的香港公约（全名为香港国际安全与无害环境拆船公约）只有在至少15个国家批准加入，并且缔约国的合计商船总吨位不少于世界商船总吨位的40%才会生效。 Bimco在孟加拉国也宣布将签署该公约后表示乐观，认为这项公约的生效日可能很快就会到来。
（德新社）
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