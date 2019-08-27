 航行两周 瑞典气候“红人”终抵纽约港 | 科技环境 | DW | 29.08.2019

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科技环境

航行两周 瑞典气候“红人”终抵纽约港

“为了气候 周五罢课”运动的发起人、瑞典中学生格蕾塔·通贝里在历经了14天的海上航行后，抵达了纽约。为了避免排放过多温室气体，她拒绝乘坐飞机，而是乘坐帆船跨越大西洋。她在纽约的首场新闻发布会上，就向美国总统特朗普明确喊话。

USA Ankunft Greta Thunberg in New York (Reuters/A. Kelly)

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发起全球气候罢课运动“星期五为未来”（Fridays for Future）的瑞典女孩格蕾塔·通贝里即将开始一场冒险航海之旅。她将乘坐帆船横跨大西洋，前往纽约参加气候峰会。 (14.08.2019)

最新欧盟民意调查显示，移民问题仍然处于第一关注，气候变化跃居第二。 (11.08.2019)

瑞典女孩格蕾塔•通贝里（Greta Thunberg）以及她发起的全球气候罢课运动“星期五为未来”（Fridays for Future）获得大赦国际人权奖。该运动已经激励全球成千上万的学生参与要求保护气候的行动。 (07.06.2019)

批评者称“星期五为未来”（Fridays for Future）运动的参与者是旷课生，质疑该运动的实质内容。这个青少年运动有多严肃？无论如何，这一运动已经给示威现象研究者们留下深刻印象。 (29.03.2019)

(德国之声中文网) 整整两个星期的帆船之旅，让格蕾塔·通贝里(Greta Thunberg)显得非常疲惫。她登岸时的脚步沉重，身体也在不停地摇晃。就在码头边，她举行了第一场新闻发布会。格蕾塔抱歉地向大家表示，漂泊了两星期后，她的头脑还不是很清醒。尽管如此，她还是向美国总统特朗普喊话："请倾听科学家的意见！"在出发前，她曾经说："我无法告诉他那些他还没有听说过的事情。"

她还表示，在稍微休息几天后，她将专注于向公众宣讲气候危机的现状。"不过我现在想先去洗个澡。"格蕾塔还呼吁大家不要过多关注她个人，而是把更多精力投入到真正的气候问题中去。

格蕾塔是在8月14日从英格兰的普利茅斯港出发的，同行的有两名职业帆船运动员、她的父亲以及一名纪录片摄制人员。帆船仅有18米长，配备有太阳能发电板以及水流发电机。船上生活设施非常有限，没有抽水马桶，更无法洗澡。

她在即将抵达纽约前，曾经接受瑞典最大纸媒《每日新闻报》(Dagens Nyheter)的采访，格蕾塔说："我并没有出现晕船的症状。出海航行的体验非常棒，能够抛弃一切专注于做自己。"

  • Die Malizia II ist eine Hochseeyacht, gut 18 Meter lang und knapp sechs Meter breit. Mit bis zu 25 Knoten (46 km/h) kann sie übers Wasser preschen. Von fossilen Brennstoffen ist die Yacht unabhängig. Sie verfügt über Solarpaneele, Unterwasserturbinen und Propeller am Heck. Der vorgeschriebene Dieselmotor wurde für die Reise versiegelt - kann im Notfall aber gestartet werden.

    瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐

    环保之旅

    “Malizia II”是一艘海洋赛艇。船身长18米，宽不到6米。航行速度最高可达每小时46公里。赛艇的驱动系统不使用化石燃料，而是在船尾配置了太阳能电池板。安装了水力涡轮发电机和螺旋桨。驱动系统也包括一台柴油发动机，但只是在紧急情况下启动。

  • Das Innere der Rennyacht ist alles andere als komfortabel und absolut spartanisch. Im Inneren ruckelt und dröhnt es, bei stärkerem Wind rutschen die Passagiere in der Koje hin und her. Ab 15 Knoten wird der Lärm unter Deck ohrenbetäubend. In der Navigationsecke checken die Skipper (im Bild: Boris Herrmann) permanent die Windbedingungen.

    瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐

    装备简单的赛艇

    赛艇的内部装备简单，绝对与舒适无缘。遇上强风天气，船舱内颠簸剧烈，噪音大，床铺上的乘客会来回滑动。船速达到15节时，甲板下面的噪音便震耳欲聋。图中展示的是船长赫尔曼（Boris Herrmann）在导航仪前观察风力情况。

  • An Bord der Malizia II gibt es weder Dusche noch Toilette. Wer aufs Klo muss, geht an Deck und schickt alle anderen ins Schiff, um allein sein zu können. Ein Eimer dient dann als Toilette. Das Geschäft kommt in abbaubare Beutel, die anschließend ins Meer geworfen werden.

    瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐

    水桶当马桶

    “Malizia II”上没有淋浴或卫生间。如果需要上厕所，只能把甲板上的所有人都赶入船仓，用一个蓝色的塑料桶当作马桶解决“内急”。

  • Als Küche dient ein kleiner Gaskocher. Auf dem Speiseplan steht fertig abgepackte Astronautennahrung, die erhitzt werden kann. Greta Thunberg und ihr Vater ernähren sich vegan.

    瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐

    享用宇航员速食

    赛艇上的厨房只不过是一个小型燃气灶。每日饮食都是加热后便可食用的宇航员快餐。 气候保护活动家、瑞典女孩通贝里（Greta Thunberg）和她的父亲都是纯素食主义者。

  • Der gebürtige Oldenburger Boris Herrmann will Greta Thunberg nach New York bringen. Der Segelprofi ist 38 Jahre alt und hat schon drei Weltumrundungen hinter sich. 2020/2021 will er als erster Deutscher mit der Malizia II an der Vendée Globe teilnehmen - einer Non-Stop Regatta für Einhandsegler, die einmal um den Globus führt und als die härteste Einhandregatta der Welt gilt.

    瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐

    鲍里斯·赫尔曼-经验丰富的帆船手

    出生于奥尔登堡的鲍里斯·赫尔曼计划将格蕾塔·通贝里送到纽约。这位极限运动员和经验丰富的船长今年38岁，已经完成了三次航海环游世界之旅。他希望驾驶“Malizia II”参加2020年至2021年的旺代单人环球帆船赛“Vendée Globe”，成为参加该项比赛的德国第一人。该项比赛要求单人驾驶赛艇，中途不靠岸，被认为是世界上最艰巨的单人帆船赛。

  • Dann werde ich mich eben zwei Wochen lang übergeben, sagte Greta Thunberg dem Stern im Interview auf die Frage hin, ob sie Angst vor Seekrankheit habe. Die Wahrscheinlichkeit ist angesichts des rauen Atlantiks mit hohen Wellen nicht gerade klein. Selbst ich werde hin und wieder seekrank, so Skipper Boris Hermann in einem Interview. An Bord gibt es aber Medizin gegen Seekrankheit.

    瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐

    船上备有抗晕船药

    通贝里在出发前回答德国《明星》杂志记者提出的是否害怕晕船的问题时说：“我准备呕吐两个星期”。大西洋并非风平浪静，因此晕船的概率不小。就连船长赫尔曼也表示， “有时我也会晕船”。不过在船上备有防治晕船的药物。而在抵达纽约后，通贝里表示，她没有晕船。

  • Als Schlafplatz dienen Greta Thunberg und ihrem Vater zwei Rohrkojen: Eine solche Koje besteht aus einem Rahmen, auf dem ein Tuch gespannt ist. Darauf liegen eine Isomatte und ein Schlafsack. Skipper Boris Herrmann vergleicht den Schlafkomfort mit einem Zelt, das man aufstellt, und bei dem der Untergrund die ganze Zeit wackelt.

    瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐

    舒适度不如露营帐篷

    通贝里和她的父亲睡觉的地方只是这种简单的吊床加睡袋。船长赫尔曼（Boris Herrmann）说，睡在这样的地方就好比睡在身下不停摇晃的露营帐篷内。

  • An Bord der Malizia II sind Skipper Boris Herrmann, (links), Greta Thunbergs Vater Svante Thunberg (mitte), Greta Thunberg, sowie der Filmemacher Nathan Grossmann, der eine Dokumentation über die zweiwöchige Fahrt macht, und Co-Skipper Pierre Casiraghi.

    瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐

    船上成员

    “Malizia II”号赛艇上的成员包括船长赫尔曼（左）、格蕾塔·通贝里和她的父亲斯万特（中间）、电影制片人格罗斯曼以及另一位船长卡西拉吉。电影制片人格罗斯曼拍摄一部纪录两周环球之旅的影片。

  • Co-Skipper Pierre Casiraghi (links) ist der Sohn von Caroline von Hannover, Prinzessin von Monaco. Casiraghi gründete 2016 das Team Malizia, das an internationalen Rennen teilnimmt. Herrmann und Casiraghi sind gute Freunde und Teamkollegen bei Team Malizia und betreiben die Mailizia II.

    瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐

    组建帆船赛团队

    “Mailizia II”号帆船的另一位船长卡拉西吉（左）是摩纳哥公主的儿子。为参加国际帆船赛，卡拉西吉于2016年成立了“Malizia” 团队。德国船长赫尔曼和卡拉西吉是该队的队友和好朋友，两人一起经营着“Mailizia II”号帆船。

  • Greta Thunberg - Ankunft in den USA (picture-alliance/AP Photo/C. Ruttle)

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    顺利跨越大西洋

    如果天气或船上成员的健康状况出现问题，必要时“Malizia II”会中断航程返航。 不过，这次从英格兰普利茅斯到美国纽约的5500公里航程并没有发生这样的情况。8月28日，帆船在17艘联合国船只的护航下，缓缓驶入纽约港。


在进港前，帆船在锚地停泊了数小时，等候美国海关以及移民入境部门的检查。在完成入境手续后，帆船在17艘联合国船只的护航下缓缓驶过自由女神像，前往曼哈顿的码头。联合国2015年提出了17个可持续发展目标(SDG)，护航的每一艘船都代表其中的一个目标。

2018年8月，当时15岁的瑞典中学生格蕾塔发起了罢课行动，以此要求瑞典政府加大气候保护的力度。随后，罢课行动蔓延到多个国家，演变成了"为了未来、周五罢课"运动(Fridays for Future)，许多成年人也加入了这场以中学生为主的街头示威。今年夏天，刚刚完成初中学业的格蕾塔决定休学一年，集中精力从事气候保护宣传。她计划在9月参加在纽约举行的联合国气候峰会，并在12月参加在智利圣地亚哥举行的世界气候变化会议。这名年仅16岁的环保"红人"坚持素食，也拒绝乘坐飞机。

文山/苗子/(德新社、法新社等)

 

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瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐

 "Malizia II" 号帆船是一艘海洋赛艇，船上没有厕所。乘坐这样的船用2周时间横渡大西洋前往美国，绝不是一次舒适的旅行。但是这艘帆船不仅可以劈风斩浪横渡大西洋，而且二氧化碳零排放。 (29.08.2019)  

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