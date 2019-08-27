航行两周 瑞典气候“红人”终抵纽约港

(德国之声中文网) 整整两个星期的帆船之旅，让格蕾塔·通贝里(Greta Thunberg)显得非常疲惫。她登岸时的脚步沉重，身体也在不停地摇晃。就在码头边，她举行了第一场新闻发布会。格蕾塔抱歉地向大家表示，漂泊了两星期后，她的头脑还不是很清醒。尽管如此，她还是向美国总统特朗普喊话："请倾听科学家的意见！"在出发前，她曾经说："我无法告诉他那些他还没有听说过的事情。"

她还表示，在稍微休息几天后，她将专注于向公众宣讲气候危机的现状。"不过我现在想先去洗个澡。"格蕾塔还呼吁大家不要过多关注她个人，而是把更多精力投入到真正的气候问题中去。

格蕾塔是在8月14日从英格兰的普利茅斯港出发的，同行的有两名职业帆船运动员、她的父亲以及一名纪录片摄制人员。帆船仅有18米长，配备有太阳能发电板以及水流发电机。船上生活设施非常有限，没有抽水马桶，更无法洗澡。

她在即将抵达纽约前，曾经接受瑞典最大纸媒《每日新闻报》(Dagens Nyheter)的采访，格蕾塔说："我并没有出现晕船的症状。出海航行的体验非常棒，能够抛弃一切专注于做自己。"

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 环保之旅 “Malizia II”是一艘海洋赛艇。船身长18米，宽不到6米。航行速度最高可达每小时46公里。赛艇的驱动系统不使用化石燃料，而是在船尾配置了太阳能电池板。安装了水力涡轮发电机和螺旋桨。驱动系统也包括一台柴油发动机，但只是在紧急情况下启动。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 装备简单的赛艇 赛艇的内部装备简单，绝对与舒适无缘。遇上强风天气，船舱内颠簸剧烈，噪音大，床铺上的乘客会来回滑动。船速达到15节时，甲板下面的噪音便震耳欲聋。图中展示的是船长赫尔曼（Boris Herrmann）在导航仪前观察风力情况。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 水桶当马桶 “Malizia II”上没有淋浴或卫生间。如果需要上厕所，只能把甲板上的所有人都赶入船仓，用一个蓝色的塑料桶当作马桶解决“内急”。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 享用宇航员速食 赛艇上的厨房只不过是一个小型燃气灶。每日饮食都是加热后便可食用的宇航员快餐。 气候保护活动家、瑞典女孩通贝里（Greta Thunberg）和她的父亲都是纯素食主义者。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 鲍里斯·赫尔曼-经验丰富的帆船手 出生于奥尔登堡的鲍里斯·赫尔曼计划将格蕾塔·通贝里送到纽约。这位极限运动员和经验丰富的船长今年38岁，已经完成了三次航海环游世界之旅。他希望驾驶“Malizia II”参加2020年至2021年的旺代单人环球帆船赛“Vendée Globe”，成为参加该项比赛的德国第一人。该项比赛要求单人驾驶赛艇，中途不靠岸，被认为是世界上最艰巨的单人帆船赛。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 船上备有抗晕船药 通贝里在出发前回答德国《明星》杂志记者提出的是否害怕晕船的问题时说：“我准备呕吐两个星期”。大西洋并非风平浪静，因此晕船的概率不小。就连船长赫尔曼也表示， “有时我也会晕船”。不过在船上备有防治晕船的药物。而在抵达纽约后，通贝里表示，她没有晕船。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 舒适度不如露营帐篷 通贝里和她的父亲睡觉的地方只是这种简单的吊床加睡袋。船长赫尔曼（Boris Herrmann）说，睡在这样的地方就好比睡在身下不停摇晃的露营帐篷内。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 船上成员 “Malizia II”号赛艇上的成员包括船长赫尔曼（左）、格蕾塔·通贝里和她的父亲斯万特（中间）、电影制片人格罗斯曼以及另一位船长卡西拉吉。电影制片人格罗斯曼拍摄一部纪录两周环球之旅的影片。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 组建帆船赛团队 “Mailizia II”号帆船的另一位船长卡拉西吉（左）是摩纳哥公主的儿子。为参加国际帆船赛，卡拉西吉于2016年成立了“Malizia” 团队。德国船长赫尔曼和卡拉西吉是该队的队友和好朋友，两人一起经营着“Mailizia II”号帆船。

瑞典女孩的海上两周：没床、没厕所、晕船呕吐 顺利跨越大西洋 如果天气或船上成员的健康状况出现问题，必要时“Malizia II”会中断航程返航。 不过，这次从英格兰普利茅斯到美国纽约的5500公里航程并没有发生这样的情况。8月28日，帆船在17艘联合国船只的护航下，缓缓驶入纽约港。



在进港前，帆船在锚地停泊了数小时，等候美国海关以及移民入境部门的检查。在完成入境手续后，帆船在17艘联合国船只的护航下缓缓驶过自由女神像，前往曼哈顿的码头。联合国2015年提出了17个可持续发展目标(SDG)，护航的每一艘船都代表其中的一个目标。

2018年8月，当时15岁的瑞典中学生格蕾塔发起了罢课行动，以此要求瑞典政府加大气候保护的力度。随后，罢课行动蔓延到多个国家，演变成了"为了未来、周五罢课"运动(Fridays for Future)，许多成年人也加入了这场以中学生为主的街头示威。今年夏天，刚刚完成初中学业的格蕾塔决定休学一年，集中精力从事气候保护宣传。她计划在9月参加在纽约举行的联合国气候峰会，并在12月参加在智利圣地亚哥举行的世界气候变化会议。这名年仅16岁的环保"红人"坚持素食，也拒绝乘坐飞机。

文山/苗子/(德新社、法新社等)