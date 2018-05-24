航空公司哪家强？"全球最佳"在新航

（德国之声中文网）英国航空评级机构Skytrax近日公布了2018年"全球航空公司奖"，新加坡航空拔得头筹。排在"2018全球十大航空公司"第二至第五位的分别是卡塔尔航空、全日空航空、阿联酋航空和台湾长荣航空；位居第六至第十的分别是国泰航空、汉莎航空、海南航空、嘉鲁达印尼航空（也称"印尼鹰航"）和泰国航空。

2007年，新加坡航空成为首家使用空客A380进行商业运营的航空公司。在过去的数月里，新加坡航空也因为主推"高大上"而受到外界关注：比如，在A380里启用新的一等舱豪华套房；再比如，从新加坡到纽约、洛杉矶的全球最长直飞航班。

在2017年的评比中，新加坡航空还排在该榜单的第二位，当时排在第一的是卡塔尔航空；在2016年的评比中，新航排在第三，那年的第一和第二分别是阿联酋航空和卡塔尔航空。

中国方面，海南航空继去年之后，再次打入"十大航空"，在今年的榜单上排名第八（去年是第九），也是唯一进入前十的中国航空公司。中国南航今年排在榜单第14位（去年第23位），中国东航排在第76位（去年第72位），中国国航排在第93位（去年第98位）。

乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差 第一名：卡塔尔航空公司 准点率89%，服务质量9,5，赔偿态度8,86。总分9,08。本次对72家航空公司的评比中，卡塔尔国际航空公司拨得头筹。

乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差 第二名：德国汉莎航空公司 准点率76%，服务质量9,5，赔偿态度8,63。总分8,57。

乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差 第三名：阿联酋航空公司 准点率86%，服务质量9,3，赔偿态度7,47。总分8,43。

乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差 第四名：新加坡航空公司 准点率85%，服务质量9,8，赔偿态度6,77。总分8,33。

乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差 第五名：南非航空公司 准点率85%，服务质量7,8，赔偿态度8,69。总分8,31。

乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差 倒数第1名：冰岛航空公司 准点率75%，服务质量6，赔偿态度1,68。总分5,04。

乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差 倒数第2名：皇家约旦航空公司 准点率83%（比汉莎高！），服务质量6，赔偿态度0,83（整个评比中垫底！）。总分5,13。

乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差 倒数第3名：巴基斯坦航空公司 准点率61%，服务质量6，赔偿态度4,22。总分5,43。

乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差 倒数第4名：easyJet 准点率79%(超过汉莎) ，服务质量8，赔偿态度1,31，拖了总分的后腿。总分5,66。

乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差 倒数第5名：毛里求斯航空公司 准点率69%，服务质量8，赔偿态度3,33。总分5,99。



欧洲方面唯一上榜前十的是汉莎航空，在今年的榜单中排第七位（同去年排名相同），也再次被评为"欧洲最佳航空"。

Skytrax自1999年开始进行这项评比，每年评出100家航空公司。本年度的评比是Skytrax对来自100多个国家的2036万名乘客进行问询后得出的。评价项目共包含客舱服务（例如飞机餐、空乘友善度等）、地面/机场（包括航空公司网站、托运服务等）、机上产品（例如座位舒适度、舱内干净度等）三大块。该机构表示，该评比是非营利性的，是独立、公正的，属于"群众选择奖"。

王凡/叶宣（明镜在线、Skytrax网站等）