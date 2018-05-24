 航空公司哪家强？″全球最佳″在新航 | 经济纵横 | DW | 22.07.2018

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经济纵横

航空公司哪家强？"全球最佳"在新航

英国航空评级机构发布2018权威榜单，新加坡航空荣获"全球最佳航空公司奖"。德国汉莎航空在该榜单排名第七。而台湾和中国的航空公司也榜上有名。

Airbus A350-900ULR (Singapore Airlines)

进入前十名的不少是亚洲航空公司

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波音公司预测中国将在10到15年内超越美国，成为全球最大的国内航空旅游市场。对中美贸易争端，波音不无忧虑，但称目前尚未感到任何实质性影响。 (18.07.2018)

路透社日前从圈内人士处获悉，由于负债累累的海航集团屡屡拖延付款，空客公司已经暂停向该公司交付A330宽体客机。目前，积压在空客工厂的海航新飞机价值已经超过10亿美元。 (17.07.2018)

（德国之声中文网）英国航空评级机构Skytrax近日公布了2018年"全球航空公司奖"，新加坡航空拔得头筹。排在"2018全球十大航空公司"第二至第五位的分别是卡塔尔航空、全日空航空、阿联酋航空和台湾长荣航空；位居第六至第十的分别是国泰航空、汉莎航空、海南航空、嘉鲁达印尼航空（也称"印尼鹰航"）和泰国航空。

2007年，新加坡航空成为首家使用空客A380进行商业运营的航空公司。在过去的数月里，新加坡航空也因为主推"高大上"而受到外界关注：比如，在A380里启用新的一等舱豪华套房；再比如，从新加坡到纽约、洛杉矶的全球最长直飞航班。

在2017年的评比中，新加坡航空还排在该榜单的第二位，当时排在第一的是卡塔尔航空；在2016年的评比中，新航排在第三，那年的第一和第二分别是阿联酋航空和卡塔尔航空。

中国方面，海南航空继去年之后，再次打入"十大航空"，在今年的榜单上排名第八（去年是第九），也是唯一进入前十的中国航空公司。中国南航今年排在榜单第14位（去年第23位），中国东航排在第76位（去年第72位），中国国航排在第93位（去年第98位）。

  • Katar Doha Qatar Airlines beim Start (picture-alliance/dpa)

    乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差

    第一名：卡塔尔航空公司

    准点率89%，服务质量9,5，赔偿态度8,86。总分9,08。本次对72家航空公司的评比中，卡塔尔国际航空公司拨得头筹。

  • Deutschland Streik am Flughafen Frankfurt (picture-alliance/AP Photo/M. Probst)

    乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差

    第二名：德国汉莎航空公司

    准点率76%，服务质量9,5，赔偿态度8,63。总分8,57。

  • Etihad Airways Boeing 777-3FX (Reuters/J. Naegelen)

    乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差

    第三名：阿联酋航空公司

    准点率86%，服务质量9,3，赔偿态度7,47。总分8,43。

  • Flugbegleiterinnen Fluggesellschaft Singapore Airlines (picture alliance/dpa/Singapore Airlines)

    乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差

    第四名：新加坡航空公司

    准点率85%，服务质量9,8，赔偿态度6,77。总分8,33。

  • Südafrika Airline South African Airways Flugzeug im Landeanflug (picture-alliance/Paul Mayall)

    乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差

    第五名：南非航空公司

    准点率85%，服务质量7,8，赔偿态度8,69。总分8,31。

  • Flugzeug - WOW Air Iceland (picture-alliance/dpa/W. Minich)

    乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差

    倒数第1名：冰岛航空公司

    准点率75%，服务质量6，赔偿态度1,68。总分5,04。

  • Royal Jordanian Airlines (Getty Images/AFP/K. Mazraawi)

    乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差

    倒数第2名：皇家约旦航空公司

    准点率83%（比汉莎高！），服务质量6，赔偿态度0,83（整个评比中垫底！）。总分5,13。

  • Pakistan International Airline PIA (Reuters/F. Mahmood)

    乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差

    倒数第3名：巴基斯坦航空公司

    准点率61%，服务质量6，赔偿态度4,22。总分5,43。

  • Airbus A319-111 von easyJet (Imago/Lutz Winkler)

    乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差

    倒数第4名：easyJet

    准点率79%(超过汉莎) ，服务质量8，赔偿态度1,31，拖了总分的后腿。总分5,66。

  • Fluggesellschaft Air Mauritius Airbus A319 F (Imago/Aviation-Stock/M. Mainka)

    乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差

    倒数第5名：毛里求斯航空公司

    准点率69%，服务质量8，赔偿态度3,33。总分5,99。


欧洲方面唯一上榜前十的是汉莎航空，在今年的榜单中排第七位（同去年排名相同），也再次被评为"欧洲最佳航空"。

Skytrax自1999年开始进行这项评比，每年评出100家航空公司。本年度的评比是Skytrax对来自100多个国家的2036万名乘客进行问询后得出的。评价项目共包含客舱服务（例如飞机餐、空乘友善度等）、地面/机场（包括航空公司网站、托运服务等）、机上产品（例如座位舒适度、舱内干净度等）三大块。该机构表示，该评比是非营利性的，是独立、公正的，属于"群众选择奖"。

 

王凡/叶宣（明镜在线、Skytrax网站等）

 

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乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差

乘客求助网站 Airhelp对全球72家国际航空公司做了网上征询调查。调查分3个方面：准点度、服务质量以及对乘客的赔偿态度，它们在总分为10分中各占三分之一。 (20.06.2018)  

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