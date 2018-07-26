航空公司人员偷驾飞机在西雅图机场附近坠毁

（德国之声中文网）美国阿拉斯加航空公司证实，当地时间周五（8月10日）21时50分（国际标准时周六4时50分），一架"未经授权"的Horizon Air Q400飞机从塔科马机场（Sea-Tac airport）升空。该机后在当地皮吉特湾（Puget Sound）的Ketron岛坠地。两架F-15战机曾升空拦截，但与该机坠落无涉。

型号为Horizon Air Q400的这架飞机上当时没有乘客。因发生这一事件，西雅图塔科马机场一度停止作业。

窃机者据信是地勤人员。最初有消息称，窃者是一名机械师。当地警局表示，飞机坠毁可能是因驾机人"做空中特技或缺乏飞行技术"所致。警官帕斯托尔（Paul Pastor ）推文称，这不是一起恐怖主义事件，飞机为一名29岁的"自杀式男子"一人所偷，并可能在坠地后死亡，其身份已被确认，但未公布。

联邦调查局西雅图分局官员在推特上表示，正与地方、州、联邦三级伙伴携手调查，不过，"要公布这一事件的细节，目前还为时尚早"。

华盛顿州长英斯利（Jay Inslee）推文，向华盛顿和俄勒冈两州的空军国民警卫队"出动战机保卫华盛顿州民安全"致谢。他写道，战机飞行员严格遵守空军有关规定，准备采取一切保护国民所必需的手段，不过，最后，偷机者驾机坠地。

当地一居民对德国之声表示，"空中尽是战机，你可以听到声音"。他说，他当时还以为是来自附近的刘易斯-麦科德（Lewis-McChord）联合基地的飞机在演练。

Horizon Air航空公司隶属阿拉斯加航空集团，主飞美国西部短程航线。社交媒体上一段来源不明的视频显示西雅图上空一架大型飞机在飞行，后面有一架F-15跟踪。

作者：Keith Walker