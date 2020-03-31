航空业受创 维珍老板求政府金援

（德国之声中文网）理查德·布兰森（Richard Branson）当年签下朋克乐队"性手枪"时，该乐队大名鼎鼎的前经纪人马尔科姆·麦克拉伦（Malcolm McLaren）曾经形容布兰森是"天真的嘻皮"。英国杂志《Spiked》曾报道，麦克拉伦后来发现布兰森的真面目是狡猾冷血的商人时有多么目瞪口呆。



如今这名英国商界鬼才正是因其狡诈冷血再次受到非议。维珍集团创始人、现年70岁的亿万富翁布兰森要求旗下维珍航空（Virgin Atlantic）员工休8周的无薪假。与此同时，维珍航空呼吁政府向英国航空业注入75亿英镑的经济援助。



除了零售业、酒店和餐饮业外，航空业是这次对抗新冠疫情措施中受到最大冲击的产业。

企业声援布兰森



布兰森的做法受到一些同业的支持。英国廉航易捷航空（Easyjet）也要求员工请无薪假并呼吁国家为其撑开保护伞，以防止成千上万人失业。但易捷航空同时又宣布向股东派发1亿7400万股息。据英国《泰晤士报》报道，其中有6000万英镑被分给了其创始人兼股东哈吉－伊奥安努（Stelios Haji-Ioannou）。

英国维珍行空员工被要求休无薪假





工党和保守党达成一致



批评者认为，自从14年前布兰森移居"免税天堂"英属维尔京群岛后就没有缴纳过所得税。布兰森居住在加勒比海域的一座私人岛屿内克岛上，他从维珍集团获得的股息也都不需要被课税。



英国工党议员，同时也是英国第二名确诊新冠肺炎的政治家奥斯本（Kate Osborne）称维珍航空的决定是"绝对的耻辱"。保守党议员富勒（Richard Fuller）认真算了这笔帐并告诉英国议会，布兰森要支付员工薪资是多么轻而易举的一件事：维珍航空所有员工休假8周将损失640万英镑收入。若以2%利率计算，布兰森的38亿英镑净资产在8周内能获得990万英镑利息。"所以我说，布兰森爵士，您就放弃8周的资产利息，自掏腰包给员工的无薪假买单。"



英国财政大臣萨纳克（Rishi Sunak）今年三月已经言明，不会给航空业特殊待遇。他表示，航空业在寻求国家援助前，应该先向股东集资并考虑其它可行方案。

遭遇打击



事实上，布兰森确实提议过向维珍集团注资2.5亿美元。该集团控股包括航空公司以及唱片公司等。由于维珍的其它产业属于酒店和旅游业，最终究竟有多少资金被用于维珍航空仍存疑。



今年一月，包括维珍在内的三家财团共同收购了岌岌可危的英国航空公司Flybe，但最终Flybe仍在3月5日宣告破产。3月14日，维珍邮轮公司（Virgin Voyages）宣布加勒比海新航线的第一艘邮轮"红色佳人号"（Scarlet Lady）首航无限期推迟。



布兰森于1984年创立了维珍航空并持有51%股权。2017年和2018年，维珍航空亏损共750万英镑。2018年底，其债务高出现金储备的三倍。维珍航空的其余49%股份归美国达美航空（Delta）所有，后者因为防疫措施每日亏损5000万美元。信用评级公司标普评级已将达美航空的投资级别下调至垃圾级。

鬼才或秃鹰？



布兰森的维珍集团已经成为名副其实的品牌帝国，旗下产业涵括航空业、旅游业、唱片公司，更涉足化妆品、饮料、广播电台、铁路公司、零售业、电信和金融服务。2014年，维珍集团的业务遍及30个国家200间企业。"维珍"这个品牌遍布全球。布兰森的经营模式被称为"品牌风险投资"。



但维珍旗下企业的形象有时也令人诟病。例如英国的医疗服务品牌"维珍关爱"（Virgin Care）被指从英国国民保健署NHS和地方公共服务提供商手中抢走了价值20亿英镑的订单，如今却号称经营亏损，甚至不交公司税。活动人士李斯特（John Lister）甚至批评维珍关爱扮演的是寄生虫角色，吸收了NHS培训出的人员，造成英国医疗服务的分裂。

一些批评者认为，在维珍航空要求国家金援之前，维珍的红色标志早已臭名远播。