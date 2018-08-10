航班晚点甚至被取消，谁来为你的损失买单？

（德国之声中文网）暑期以来，瑞安航空在欧洲展开一波接一波的罢工。此外，慕尼黑机场、法兰克福机场也接连出现混乱局面，导致大量航班晚点、数百航班取消。这些都给很多旅行者带来难题。这时候，该怎么办？

当某家航空公司的飞机取消或者推迟起飞超过5小时，乘客都有两种选择：要求全款退票，或者换个方式送其到目的地--例如，换另外的航班或者换乘火车。无论如何，受波及的旅客都要与这家航空公司联系。

这适用于一切欧盟航空公司以及从欧盟起飞的国际航班。

吃住费用，谁来负责？

当某家航空公司的飞机严重晚点或取消时，常常会产生住宿、餐饮等额外费用。根据欧盟法规，这家航空公司要负责乘客的支持服务（Betreuungsleistungen ），无论是该航空公司自身原因造成的晚点、取消，还是因为例如罢工这样的因素导致的。支持服务包括住宿、餐饮以及通讯。

在什么情况下，可以要求支持服务？

这取决于飞行的公里数和等待的时间。例如，对于1500公里以内的航线，2小时以上的等待就有权要求支持服务；对于1500至3000公里的航线，门槛是3小时；对于3500公里以上的航线则是4小时。

无论是不是欧洲航空公司，只要起飞地在欧盟，就有义务提供支持服务。如果是在欧洲以外的机场起飞--例如在北京，就只有欧洲航空公司适用于上述规定。

还能申请哪些赔偿？

当航班取消或晚点超过3小时，根据欧盟法规，乘客有权申请最高600欧元的赔偿金，然而前提晚点或者取消并非"特殊情况"造成的。特殊原因指的主要是外界因素，例如大气条件、自然灾害或者雷达故障。此外，飞行员罢工、空中交通管制也算"特殊情况"。

那么哪些不算"特殊情况"呢？航空公司本身造成的，或者自身可控的。例如，疏忽而出现的飞机故障；机组人员病倒等。

如何伸张上述权利？

当航班晚点或取消时，通常需要改票，这时一般可以去找机场各航空公司柜台的服务人员。当涉及到钱时--无论是申请退款、支持服务还是额外赔偿，都需要乘客以书面形式联系航空公司。

当不清楚自己的权利或者怀有问题时，消费者中心以及德国联邦民航局可以提供帮助。如果航空公司拒绝索赔，可以联系德国的公共交通仲裁委员会。

乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差 第一名：卡塔尔航空公司 准点率89%，服务质量9,5，赔偿态度8,86。总分9,08。本次对72家航空公司的评比中，卡塔尔国际航空公司拨得头筹。

乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差 第二名：德国汉莎航空公司 准点率76%，服务质量9,5，赔偿态度8,63。总分8,57。

乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差 第三名：阿联酋航空公司 准点率86%，服务质量9,3，赔偿态度7,47。总分8,43。

乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差 第四名：新加坡航空公司 准点率85%，服务质量9,8，赔偿态度6,77。总分8,33。

乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差 第五名：南非航空公司 准点率85%，服务质量7,8，赔偿态度8,69。总分8,31。

乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差 倒数第1名：冰岛航空公司 准点率75%，服务质量6，赔偿态度1,68。总分5,04。

乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差 倒数第2名：皇家约旦航空公司 准点率83%（比汉莎高！），服务质量6，赔偿态度0,83（整个评比中垫底！）。总分5,13。

乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差 倒数第3名：巴基斯坦航空公司 准点率61%，服务质量6，赔偿态度4,22。总分5,43。

乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差 倒数第4名：easyJet 准点率79%(超过汉莎) ，服务质量8，赔偿态度1,31，拖了总分的后腿。总分5,66。

乘客给航空公司打分 哪家满意哪家差 倒数第5名：毛里求斯航空公司 准点率69%，服务质量8，赔偿态度3,33。总分5,99。



王凡/苗子（ARD,德广联）