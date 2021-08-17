“航母杀手”塔江舰成军 蔡英文赞“台湾之光”

（德国之声中文网）周四（9月9日），台湾总统蔡英文在国防部长邱国正、国安会咨委黄曙光、退辅会主委冯世宽等人陪同下，赴海军苏澳基地主持塔江舰成军暨快速布雷艇二艇交艇典礼。

去年12月15日，蔡英文在参加这艘舰艇下水暨命名典礼时，宣布将这艘巡逻舰命名为塔江号。舰名出自台湾台东县塔瓦溪，该溪流属排湾族生活领域，该族人天性具有不畏艰难，骁勇善战之狩猎文化精神。中华民国海军司令部表示，这一精神“足堪官兵效法”，另外“塔”字象徴此舰担任海上堡垒，“保卫民主自由的中华民国，亦代表国舰国造工作筚路蓝缕，积沙成塔，方能建造符合国人期待的优异舰艇”。

众志成“塔”，镇海靖“江”

塔江号舰体长度65米，宽度14.8米，排水量约为685吨。舰上共配备雄二8枚、雄三4枚及海剑16枚飞弹。塔江舰拥有一定的匿踪能力，加上高航速，因此有“航母杀手”之称。

海军司令部方面称，塔江军舰具高机动性及快速打击能力等特点，随舰安装之海剑二型飞弹是中科院研制的最新型防空飞弹，在防空及反舰飞弹拦截效能上更符合海军作战需求。

蔡英文总统在成军典礼上表示，“这样的成绩值得肯定，更证明了在‘国防自主’路上，不论遇到什么困难，都能够一一克服。不但用具体的成果，打破了所有的抹黑、质疑，塔江舰的优异性能也获得国际的认同，成为‘台湾之光’”。

她还说：“塔江军舰不仅更具匿踪性、航行稳定性，更是海军首艘具备防空能力的小型舰船，相信有了这艘军舰的加入，对海军捍卫海疆的任务，更能如虎添翼。”

蔡英文还在脸书上表示，众志成“塔”，镇海靖“江”，中华民国海军，继续加油！

多年来美国要求台湾加强自我防卫能力，将国防开支提高到国内生产总值的3%。去年达到GDP的2.3%，已创下历年新高。

过去几年解放军战机飞入台湾航空识别区的频率越来越高。上周日（9月5日），解放军19架战机飞进台湾西南空域，分别为1架运8反潜机、4架轰6、10架歼16和4架苏恺30。民进党立法院党团书记长蔡适应表示，“中国军机持续侵入台湾西南防空识别区，显现自我防卫与增加国防预算的重要性”。

8月17日，解放军东部战区出动作战舰艇、反潜机、歼击机等多军种力量，在台湾岛西南、东南等周边海空域组织联合火力突击等实兵演练，检验战区部队一体化联合作战能力。实兵演练持续三天。东部战区发言人明确表示，此次演练是“对近期美台频频勾连挑衅的一次回应”。

台湾联合新闻网报道称，解放军持续三天的军演利用军机与舰艇对台湾东南与西南海域组成“钳形攻势”。

中国大陆《环球时报》引述一位专业人士的分析指出，“从地理位置上而言，解放军在台湾的东北和西部进行兵力部署相对容易，更容易对台岛实施打击。而此次演习将兵力部署在东南和西南两处，这表明解放军已经具备对台湾本岛全域封控并进行围歼的能力”。

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