为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
航天指与研究和探索外层空间有关的领域，航天器在太空的航行活动。
有时也称“宇航”
整整五十年前，美国的阿波罗17号结束了载人登月任务。如今，美国再次开启登月新篇章，猎户座飞船完成了绕月飞行返回了地球。尽管此次测试飞行只搭载了假人，但是NASA已经开始畅想载人登陆更遥远的火星。
围绕月球的交通突然变得繁忙了起来：美国宇航局的“阿耳忒弥斯1号”（Artemis 1）登月使命尚未结束，一个国际财团又启动了新的登月计划，他们的目的是对月球进行商业开发。
当地时间12月4日晚20点09分，神舟十四号载人飞船在内蒙古西部的东风着陆场成功着陆，三名航天员顺利出舱。该飞行乘组在轨半年期间，完成了中国天宫空间站的初步建设，并且在过去5天中与神舟十五号乘组首次进行在轨交接。
不论是飞船还是人造卫星，都离不开太阳能发电板。可是，太空充沛的太阳能，可否传输给地面？各个航天大国都在对此展开研究。
世界各国都同意，谁也不能在太空中拥有领土。但能否拥有和出售从月球、行星和小行星中发掘的材料呢？相关法律解释引起了争论。
第十四届中国国际航空航天博览会于11月8日至13日在广东珠海举行。中国空军发言人表示，今次参展的包括“投入新时代练兵备战”。其中，运油-20、攻击-2无人机等是在中国航展首次飞行展示。
美国航空航天局9月26日成功以太空飞行器“飞镖”（Dart）撞击小行星以改变其运行轨道。这项实验的目的是测试如何保护地球避免小行星撞地球的危险。
作为对美国最近军售台湾的回应，中国政府决定制裁两家美国军火商雷神科技公司和波音防务、太空与安全公司的负责人。
《卫报》的独家报导称，由于英国政府未发出许可证，伦敦帝国理工学院将在今年年底关闭自2012年来与中国企业合作的两个研究中心。
美国航天局周六再度推迟发射探月火箭计划。“阿尔忒弥斯1号”在点火前3小时因燃料泄漏中断发射，目前尚未对第三次发射计划做出决定。
因引擎故障，原定周一的火箭发射推迟。这是美国航天局50年前踏上月球之后的又一次庞大的登月计划。建立月球定居点作为迈出的第一步，"阿尔特弥斯 "（ Artemis ）的使命是开启人类立足太空的尝试。
由美国国防部多部门合作撰写的《2022年太空工业基础现状》报告指出，中国在致力于到2045年取代美国成为在太空占据主导地位的大国，而且正在“朝着这一目标稳步前进”。美国政府必须紧急采取行动应对。
美國商務部於週二（8月23日）公告，基於「國安和外交政策」等理由，將7間中國實體列入出口黑名單，而遭管制的實體主要與航空航天相關，同時帶有濃厚的中國官方色彩。
印度在75年前摆脱了英国殖民统治。作为独立的国家，印度迄今取得了哪些成就？
尽管有印度方面的安全担忧，中国第三代航天远洋测量船远望5号依旧获准在斯里兰卡汉班托塔港停靠。这也显示出斯里兰卡目前陷入的窘境：这个深陷债务危机的国家不但需要印度的帮助，同时也急需中国的援助。
上周成功发射的长征五号B火箭，其残骸本周末坠落于菲律宾巴拉望岛附近的海域，美国NASA局长尼尔森发布声明批评：中国没有分享具体的轨迹信息，这些碎片可能会为生命和财产带来巨大风险。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式