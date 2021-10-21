神舟十三号宇航员进驻中国空间站

神舟十三号载人飞船发射后，三名航天员顺利进驻天和核心舱。此次任务被中国官方称为“太空站在轨建设过程中，承前启后的关键之战”。被排除在国际空间站之外的中国正在打造自己的空间站。