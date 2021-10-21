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航天

航天指与研究和探索外层空间有关的领域，航天器在太空的航行活动。

有时也称“宇航”

President Joe Biden delivers remarks on COVID-19 during an event in the South Court Auditorium on the White House campus, Monday, Sept. 27, 2021, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)

英媒再爆中国新武器试验细节 拜登表示忧心 21.10.2021

英媒《金融时报》再披露中国今年夏天进行了两次高超音速武器试验。虽然美国军方至今未证实相关信息，但当局已多次发出警告，中国毁灭性武器发展可能失控。
19.07.2021| In this photo taken from video distributed by Russian Defense Ministry Press Service, a new Zircon hypersonic cruise missile is launched by the frigate Admiral Gorshkov of the Russian navy from the White Sea, in the north of Russia, Russia, Monday, July 19, 2021. The Russian military has reported another successful test launch of a new Zircon hypersonic cruise missile. Russia's Defense Ministry said the launch took place on Monday from an Admiral Groshkov frigate located in the White Sea, in the north of Russia. The ministry said the missile successfully hit a target more than 350 kilometers (217 miles) away on the coast of the Barents Sea. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)

高超音速武器到底是什么？ 20.10.2021

英媒爆出中国今年8月测试过一枚高超音速导弹的消息。北京对此表示否认，称中国测试的是航天器。美国表示，华盛顿正在密切关注中国先进武器系统的发展。这种高科技武器为何会引起外界的高度关注，它与常规洲际弹道导弹的区别是什么？除了中国之外，还有哪些国家正在研制高超音速武器呢？
Xi Jinping, Präsident von China, und Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin von Deutschland, sind auf einem Monitor zu sehen, während sie sich bei einer Videokonferenz begrüßen. Merkel und Jinping haben über die Entwicklung der deutsch-chinesischen Beziehungen und aktuelle Themen der internationalen Agenda gesprochen. +++ dpa-Bildfunk +++

七张图看一周大事 16.10.2021

这一周，习近平和默克尔进行了告别通话。中国女性航天员成功进入太空，将创造多个“第一”。恒大的危机继续愈演愈烈。俄罗斯总统普京针对中国统一台湾发出了惊人表态。
(211016) -- JIUQUAN, Oct. 16, 2021 (Xinhua) -- The crewed spaceship Shenzhou-13, atop a Long March-2F carrier rocket, is launched from the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China's Gobi Desert, Oct. 16, 2021. (Xinhua/Li Gang)

神舟十三号宇航员进驻中国空间站 16.10.2021

神舟十三号载人飞船发射后，三名航天员顺利进驻天和核心舱。此次任务被中国官方称为“太空站在轨建设过程中，承前启后的关键之战”。被排除在国际空间站之外的中国正在打造自己的空间站。
14.10.2021, Peking Die chinesischen Astronauten Ye Guangfu, (l-r), Zhai Zhigang und Wang Yaping schauen in die Kamera. Mit sechs Monaten im All wollen die drei chinesischen Astronauten einen Rekord für das chinesische Raumfahrtprogramm aufstellen. +++ dpa-Bildfunk +++

中国神舟十三号将升空 首位女航天员「太空行走」 15.10.2021

中国神舟十三号将在16日发射，三名航天员将在太空停留六个月，其中首名实施出舱活动的女航天员成焦点，她的身世背景为何？
6665891 05.10.2021 Actress Yulia Peresild of the ISS Expedition 66 prime crew puts on her spacesuit at the Baikonur Cosmodrome, in Baikonur, Kazakhstan. The launch of the Soyuz MS-19 mission to be involved in making the feature film The Challenge aboard the International Space Station is scheduled for 5 October 2021 at 11:55 Moscow time from the Baikonur Cosmodrome. Actor Yulia Peresild and director Klim Shipenko are set to blast off Tuesday for the International Space Station in a Russian Soyuz spacecraft together with cosmonaut Anton Shkaplerov, a veteran of three space missions. After 12 days on the space outpost, Peresild and Shipenko will return to Earth with another Russian cosmonaut. Ramil Sitdikov / Sputnik

人类首次: 俄罗斯摄制组进入太空拍故事片 05.10.2021

本周二（10月5日），俄罗斯迈出历史性一步，将一名电影导演和一名女演员送上太空，力求超越美国，实现人类首次空间拍摄故事片。

发现18颗小行星 全球最年轻的“行星猎人” 05.10.2021

巴西女孩Nicole Oliveira在刚学会走路时就经常伸长双手试图触碰天上的星星。如今八岁的她正一步步迈向天文学家之路。
Two astronauts hugging on alien planet Two astronauts hugging on an alien planet. *** Two astronauts hugging on alien planet Two astronauts hugging on an alien planet PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY GORODENKOFFxPRODUCTIONS/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F033/3106

让我们谈谈性爱——太空中的性爱 03.10.2021

对于太空旅行者来说，这恐怕属于最后的禁忌了。但有一点很清楚：即便人不在地球上了，人的这个天性不会消失，性健康也依旧很重要。
China Zhuhai International Aviation und Aerospace Exhibition Airshow Ausstellung

珠海航展新机亮相 中国大秀航空实力 29.09.2021

第13届中国国际航空航天博览会于9月28日至10月3日在广东珠海举行。为期六日的珠海航展此次吸引全球近40国约700家展商，超过100架飞机参展。多款中国战机在航展上首次亮相。

太空旅游必备行前训练 19.09.2021

一个人如何在無重力环境下洗头、吃饭？这些问题不再只是宇航員的烦恼。 世界首富贝佐斯7月在德州沙漠上空翱翔了约66.5英里。紧接着，英国亿万富翁布兰森也乘坐其公司的火箭进入太空。未来还会有更多太空游客。

神舟十二号返回舱顺利着陆 17.09.2021

中国雄心勃勃的太空发展计划再迈进一步：9月17日，三名中国航天员完成90天的太空驻留任务，乘坐神舟十二号载人飞船返回舱着陆。与此同时，天舟三号货运飞船与长征七号遥四运载火箭组合体预计也将在近期择机发射。
A Japan Maritime Self Defense Forces' helicopter flies beside Japanese destroyer Shirane during the 'Keen Sword', a US-Japan military exercise at the Pacific Ocean on December 10, 2010. The eight-day-long exercise which started on Decomber 3 ends on December 10 as around 10,500 US service members and their Japanese Self Defence Forces counterparts participated in. AFP PHOTO / TOSHIFUMI KITAMURA (Photo credit should read TOSHIFUMI KITAMURA/AFP via Getty Images)

日本防卫省申请破纪录的国防预算  31.08.2021

出于对朝鲜和中国的担忧，日本军方正研发下一代战机，致力于加强在线和太空防御系统。近十年来，日本国防经费连年增加。北京则表示，“日方动不动就拿周边邻国说事，无非是为其军力扩张寻找借口”，奉劝日本在军事安全领域谨言慎行。
This Jan. 26, 2014 image provided by NASA shows a composite image of possible water plumes on the south pole of Jupiter's moon Europa. Europa is among several moons in the solar system where evidence of an underground ocean has been discovered in recent years. The Hubble data were taken on January 26, 2014. The image of Europa, superimposed on the Hubble data, is assembled from data from the Galileo and Voyager missions. (NASA via AP)

火星不够远 SpaceX要去木卫二 24.07.2021

亿万富翁马斯克的私营航天公司SpaceX日前获得了一笔NASA大订单：探测木星的卫星。按照计划，SpaceX的火箭将在2024年发射，前往环木星轨道，其主要探测目标是木卫二。

八旬老奶奶飞向太空 续写传奇 20.07.2021

2021年7月20日，82岁老妪Wally Funk搭乘私人航天公司"蓝色起源"研发的新型飞船飞往太空，打破宇航员的年龄纪录。
Verteidigungsministerin, Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), stellt das Weltraumkommando der Bundeswehr in Uedem in Dienst und unterhält sihc mit Oberst Marco Manderfeld, militärischer Leiter des Weltraumlagezentrums. +++ dpa-Bildfunk +++

德军启动太空指挥部: “并非为了星球大战” 14.07.2021

德国联邦国防军新建太空指挥部，从7月13日开始运作。国防部长卡伦鲍尔强调，此举非为"星球大战"，与太空作战无关，而是旨在从地面出发保护重要卫星。    
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** Virgin Galactic founder Richard Branson carries crew member Sirisha Bandla on his shoulders while celebrating their flight to space at Spaceport America near Truth or Consequences, N.M., Sunday, July 11, 2021. (AP Photo/Andres Leighton)

实现梦想又打广告：富豪布兰森一箭双雕 12.07.2021

英国维珍集团创始人理查德·布兰森搭乘自己公司的火箭飞机冲上太空。对于这位英国亿万富豪而言，这是童年梦想的实现；而对于他的维珍银河公司，这无异于一次极其成功的宣传。
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