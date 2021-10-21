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航天指与研究和探索外层空间有关的领域，航天器在太空的航行活动。
有时也称“宇航”
英媒《金融时报》再披露中国今年夏天进行了两次高超音速武器试验。虽然美国军方至今未证实相关信息，但当局已多次发出警告，中国毁灭性武器发展可能失控。
英媒爆出中国今年8月测试过一枚高超音速导弹的消息。北京对此表示否认，称中国测试的是航天器。美国表示，华盛顿正在密切关注中国先进武器系统的发展。这种高科技武器为何会引起外界的高度关注，它与常规洲际弹道导弹的区别是什么？除了中国之外，还有哪些国家正在研制高超音速武器呢？
这一周，习近平和默克尔进行了告别通话。中国女性航天员成功进入太空，将创造多个“第一”。恒大的危机继续愈演愈烈。俄罗斯总统普京针对中国统一台湾发出了惊人表态。
神舟十三号载人飞船发射后，三名航天员顺利进驻天和核心舱。此次任务被中国官方称为“太空站在轨建设过程中，承前启后的关键之战”。被排除在国际空间站之外的中国正在打造自己的空间站。
中国神舟十三号将在16日发射，三名航天员将在太空停留六个月，其中首名实施出舱活动的女航天员成焦点，她的身世背景为何？
本周二（10月5日），俄罗斯迈出历史性一步，将一名电影导演和一名女演员送上太空，力求超越美国，实现人类首次空间拍摄故事片。
巴西女孩Nicole Oliveira在刚学会走路时就经常伸长双手试图触碰天上的星星。如今八岁的她正一步步迈向天文学家之路。
对于太空旅行者来说，这恐怕属于最后的禁忌了。但有一点很清楚：即便人不在地球上了，人的这个天性不会消失，性健康也依旧很重要。
第13届中国国际航空航天博览会于9月28日至10月3日在广东珠海举行。为期六日的珠海航展此次吸引全球近40国约700家展商，超过100架飞机参展。多款中国战机在航展上首次亮相。
一个人如何在無重力环境下洗头、吃饭？这些问题不再只是宇航員的烦恼。 世界首富贝佐斯7月在德州沙漠上空翱翔了约66.5英里。紧接着，英国亿万富翁布兰森也乘坐其公司的火箭进入太空。未来还会有更多太空游客。
中国雄心勃勃的太空发展计划再迈进一步：9月17日，三名中国航天员完成90天的太空驻留任务，乘坐神舟十二号载人飞船返回舱着陆。与此同时，天舟三号货运飞船与长征七号遥四运载火箭组合体预计也将在近期择机发射。
出于对朝鲜和中国的担忧，日本军方正研发下一代战机，致力于加强在线和太空防御系统。近十年来，日本国防经费连年增加。北京则表示，“日方动不动就拿周边邻国说事，无非是为其军力扩张寻找借口”，奉劝日本在军事安全领域谨言慎行。
亿万富翁马斯克的私营航天公司SpaceX日前获得了一笔NASA大订单：探测木星的卫星。按照计划，SpaceX的火箭将在2024年发射，前往环木星轨道，其主要探测目标是木卫二。
2021年7月20日，82岁老妪Wally Funk搭乘私人航天公司"蓝色起源"研发的新型飞船飞往太空，打破宇航员的年龄纪录。
德国联邦国防军新建太空指挥部，从7月13日开始运作。国防部长卡伦鲍尔强调，此举非为"星球大战"，与太空作战无关，而是旨在从地面出发保护重要卫星。
英国维珍集团创始人理查德·布兰森搭乘自己公司的火箭飞机冲上太空。对于这位英国亿万富豪而言，这是童年梦想的实现；而对于他的维珍银河公司，这无异于一次极其成功的宣传。
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