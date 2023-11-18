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航天指与研究和探索外层空间有关的领域，航天器在太空的航行活动。
有时也称“宇航”
在距离第一次试飞的七个月后，美国企业家马斯克旗下航太公司SpaceX周六再度执行其火箭系统「星舰」试射任务。
载有最年轻宇航员乘组的「神舟17号」于10月26日成功发射，将接替「神舟16号」工作人员进行科研、维修工作。中国官员称，将确保如期实现「2030年前中国人登陆月球」的目标。
在克服技术故障后，印度已于周六（10月21日）成功完成了一系列关键试飞中的首次任务。这些太空任务的成功展示了印度作为技术和太空强国的地位不断上升。
私营公司PLD Space在西班牙将可以重复利用的火箭“缪拉1号”成功发射升空，这被视为欧洲太空技术领域的一大突破。该公司CEO雄心勃勃地表示：“这还只是个开始。”
乌克兰战争爆发之后，太空研究是美国和俄罗斯为数不多仍然维持合作的领域。周五，俄罗斯“联盟MS-24”载人飞船在哈萨克斯坦升空，并在三个小时之后抵达国际空间站。飞船上搭载了两名俄罗斯宇航员和一名美国宇航员。
法新社从知情人士处获悉，德国政府近期以国家安全为由阻止了中国资本全资收购一家德国初创卫星企业。由于担心对中国经济的过度依赖，柏林近期一直在推动“去风险”措施，德国对华立场也越发强硬。
朝鲜官媒周四指出，俄罗斯总统普京已接受邀请，将会造访朝鲜。周三他与访俄的朝鲜领导人金正恩在俄罗斯东方航天发射场举行了会晤；克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，俄朝两国“正在不宜对外公布的敏感领域开展合作”。
俄罗斯总统普京与朝鲜领导人金正恩9月13日在俄罗斯远东地区的东方航天发射场举行了约2小时的会谈。金正恩说，从现在起，朝鲜会把与俄罗斯的双边关系置于“外交政策的最前沿”。
普京和金正恩会面之前，除了会谈的内容之外，外界也纷纷猜测两人会在哪里见面。而今答案揭晓，会面地点选在俄远东地区阿穆尔州的东方航天发射场。这个安排有何深意？这个发射场又有怎样的故事？
据俄罗斯官媒表示，朝鲜领导人金正恩的私人专列已经进入俄罗斯，他此行计划与普京在俄罗斯远东地区见面。普京周二在符拉迪沃斯托克与中国副总理张国清会面。
在实现无人登月一周后，印度首个太阳探测器「太阳-L1号」周六成功升空。近年来，印度不断努力扩大在太空的足迹。
印度空间研究组织（ISRO）负责人索玛纳茨在接受德国之声独家专访时表示，“月船三号”任务的成功极大地推动了印度的太空雄心，他们正计划进行更多探索，其中包括对太阳的探测。
俄罗斯近五十年来的首次探月使命以失败告终。俄罗斯航天机构宣布：“月球25”在月球表面坠毁，已"不复存在"。
自从苏联"月球24号"探测器在1976年8月9日着陆月表之后，俄罗斯就再也没有探测过月球。现在，"月球25号"终于升空。俄罗斯在月球竞赛上，还能追赶得上竞争者的步伐吗？
美国宇航局的顶级科学家表示，各大洲的极端气温并不令人意外。他们认为，2023年有“50-50的可能性”将成为有记录以来最热的一年，明年可能会更热。
在2023年巴黎国际航空航天展上，来自世界各地的将近2500家展商拿出了各自最新的机型和最尖端的技术。预计展会访客总流量将达到32万人。
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