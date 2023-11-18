普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？

普京和金正恩会面之前，除了会谈的内容之外，外界也纷纷猜测两人会在哪里见面。而今答案揭晓，会面地点选在俄远东地区阿穆尔州的东方航天发射场。这个安排有何深意？这个发射场又有怎样的故事？