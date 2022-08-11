舒曼：A小调第一号小提琴奏鸣曲  

德国作曲家、音乐评论家罗伯特·舒曼（1810年6月8日－1856年7月29日）的作品以钢琴曲和声乐作品居多。器乐曲中有三首小提琴奏鸣曲。其中A小调第一号小提琴奏鸣曲，作品105号是最常被演奏的一首。

奏鸣曲多为展现演奏家演奏水平的三乐章乐曲，配器往往只有独奏乐器与钢琴伴奏，或者只有无伴奏独奏乐器本身。

舒曼的A小调第一号小提琴奏鸣曲由钢琴伴奏，创作于1851年，是舒曼的晚期作品。第一乐章是热情的快板，A小调，奏鸣曲式。第二乐章为小快板，F大调，回旋曲形式，浪漫曲风格。第三章为快板，A小调奏鸣曲式。1850年，舒曼带着全家来到杜塞尔多夫，担任乐队指挥。新的环境让舒曼暂时摆脱了忧郁的精神状态，对生活产生了新的热情和希望。这也表现在他的这首作品之中。全曲柔美婉约，诗意浪漫，但也隐约流露出忧郁的色彩，令作品更具深意和内涵。

请听德国小提琴家 卡罗琳·威德曼Carolin Widmann和匈牙利钢琴家丹尼斯·瓦里翁（Dénes Várjon）的精彩演奏。

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