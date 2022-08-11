 舒曼：A小调第一号小提琴奏鸣曲 | 文化经纬 | DW | 19.08.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

舒曼：A小调第一号小提琴奏鸣曲

德国作曲家、音乐评论家罗伯特·舒曼是浪漫主义音乐成熟时期的代表人物之一，创作有三首小提琴奏鸣曲。其中A小调第一号小提琴奏鸣曲是最常被演奏的一首。

舒曼：A小调第一号小提琴奏鸣曲

德国作曲家、音乐评论家罗伯特·舒曼（1810年6月8日－1856年7月29日）的作品以钢琴曲和声乐作品居多。器乐曲中有三首小提琴奏鸣曲。其中A小调第一号小提琴奏鸣曲，作品105号是最常被演奏的一首。

奏鸣曲多为展现演奏家演奏水平的三乐章乐曲，配器往往只有独奏乐器与钢琴伴奏，或者只有无伴奏独奏乐器本身。

舒曼的A小调第一号小提琴奏鸣曲由钢琴伴奏，创作于1851年，是舒曼的晚期作品。第一乐章是热情的快板，A小调，奏鸣曲式。第二乐章为小快板，F大调，回旋曲形式，浪漫曲风格。第三章为快板，A小调奏鸣曲式。1850年，舒曼带着全家来到杜塞尔多夫，担任乐队指挥。新的环境让舒曼暂时摆脱了忧郁的精神状态，对生活产生了新的热情和希望。这也表现在他的这首作品之中。全曲柔美婉约，诗意浪漫，但也隐约流露出忧郁的色彩，令作品更具深意和内涵。

请听德国小提琴家 卡罗琳·威德曼Carolin Widmann和匈牙利钢琴家丹尼斯·瓦里翁（Dénes Várjon）的精彩演奏。 

 

欢迎订阅德国之声“古典音乐风”播客，收听更多优秀的古典音乐演出。

Feed-URL:

https://rss.dw.com/xml/podcast_chi_klassischemusik

iTunes: 

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1347146553?l=de

相关音频视频

舒曼：A小调第一号小提琴奏鸣曲  

相关内容

科恩戈尔德：D大调小提琴协奏曲

科恩戈尔德：D大调小提琴协奏曲 11.08.2022

美籍奥地利作曲家、指挥家和钢琴家埃里希·沃尔夫冈·科恩戈尔德（Erich Wolfgang Korngold）是美国最重要，最有影响力的作曲家之一，也是首位为好莱坞电影谱曲的国际知名作曲家。

勃拉姆斯：亨德尔主题变奏曲

勃拉姆斯：亨德尔主题变奏曲 07.08.2022

亨德尔主题变奏曲及赋格是德国浪漫主义作曲家勃拉姆斯的一首大型独奏钢琴变奏曲，是勃拉姆斯所有钢琴变奏曲中变奏最多，篇幅最长的一首。

莫扎特：第二十一号弦乐四重奏第二乐章

莫扎特：第二十一号弦乐四重奏第二乐章 27.07.2022

莫扎特的D大调《第二十一号弦乐四重奏》创作于1789年，为《普鲁士四重奏》的第一首。请欣赏其中的第二乐章：A大调行板，由舒曼四重奏乐队演奏。

广告

韩国防弹少年团也要服兵役

著名艺人和体育明星是否应该服役？韩国对所有30岁以下男子有两年服役的制度，但明星们即便进了兵营，对他们也还是有特殊规定。  

Deutschland Zwickau feiert Robert Schumann

舒曼：A小调第一号小提琴奏鸣曲

德国作曲家、音乐评论家罗伯特·舒曼是浪漫主义音乐成熟时期的代表人物之一，创作有三首小提琴奏鸣曲。其中A小调第一号小提琴奏鸣曲是最常被演奏的一首。  