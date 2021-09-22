 舒曼：夜曲 | 文化经纬 | DW | 01.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

舒曼：夜曲

罗伯特·舒曼是19世纪浪漫主义时期音乐的重要人物代表之一。夜曲创作于1939年。创作时，他有一种奇怪的预感，仿佛看到葬礼、棺材和绝望的脸。

收听音频 21:54

舒曼：夜曲

舒曼1810年6月8日出生在德国茨威考。和大多数著名音乐家不同，直到20岁时，舒曼才立志成为钢琴家。不过，过度练习造成了右手永久性损伤。之后，舒曼因此把精力转向了作曲。

夜曲创作于1939年。创作期间，舒曼写信给妻子克拉拉，告诉他自己有一种奇怪的预感，好像看到葬礼、棺材和绝望的脸。而他的兄弟爱德华正是在不久后离开人世。

夜曲由四首曲子组成。第一首是单调的C大调进行曲，一步一顿的节奏令人想起了缓慢行进的抬棺者的步伐。其特点是节奏与古斯塔夫-马勒的节奏相似，经常摇摆不定，因此没有任何欢快的装饰性，尽管音调很好，却让人想起了异想天开的葬礼进行曲。第二首为D小调，主题单调，令人想起可怕的墓地。第三首则充满活力和狂野，最后一首富有诗意，是一段简洁的吟唱旋律。右手的琶音让人想起琵琶或吉他伴奏。请听日本青年钢琴家北村朋幹（Tomoki Kitamura）的演奏。

欢迎订阅德国之声“古典音乐风”播客，收听更多出色的古典音乐演出。

Feed-URL:

https://rss.dw.com/xml/podcast_chi_klassischemusik

iTunes: 

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1347146553?l=de

 

相关音频视频

舒曼：夜曲  

相关内容

DENVER, CO - MARCH 14: Snow falls next to the Colorado State Capitol on March 14, 2021 in Denver, Colorado. More than 1800 flights into and out of Denver have been canceled this weekend and highways around the state have been closed down as a winter storm hits the state. (Photo by Michael Ciaglo/Getty Images)

斯维里多夫：三套车 22.09.2021

苏联-俄罗斯作曲家格奥尔基·斯维里多夫被视为“新浪漫主义”的代表，其管弦乐组曲《暴风雪》根据普希金同名小说而作。“三套车”为第一乐章。

Russian composer Peter Tchaikovsky (1840 - 1893). His works include six symphonies and three piano concertos, only two of which are finished, a violin concerto and eleven operas. (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

柴可夫斯基：《曼弗雷德交响曲》 17.09.2021

柴可夫斯基的《曼弗雷德交响曲》创作于1886年，取材于英国作家拜伦的长诗《曼弗雷德》。

Der 2. Preisträger Tomoki Kitamura im Gesprach mit DW-Redakteur Rick Fulker Foto von Stefan Metzler, Telekom Forum Bonn, 9.12.2017. Anlass: Finale der Telekom Beethoven Competition Bonn 2017.

德彪西：《月光》 08.09.2021

法国作曲家德彪西是19世纪末20世纪初最有影响力的作曲家之一，《月光》创作于1890年。

广告
Robert u. Clara Schumann / E. Kaiser - Robert and Clara Schumann / E. Kaiser -

舒曼：夜曲

罗伯特·舒曼是19世纪浪漫主义时期音乐的重要人物代表之一。夜曲创作于1939年。创作时，他有一种奇怪的预感，仿佛看到葬礼、棺材和绝望的脸。  

Syrien Künstler Mural Aziz al Asmar

叙利亚艺术家以画作告别默克尔

为了感谢默克尔接纳叙利亚难民，叙利亚画家阿奇兹在被政府军摧毁的建筑墙壁上画出默克尔的肖像画。许多叙利亚人开始担忧，叙利亚难民的前路在后默克尔会变得更艰难。  