舒曼1810年6月8日出生在德国茨威考。和大多数著名音乐家不同，直到20岁时，舒曼才立志成为钢琴家。不过，过度练习造成了右手永久性损伤。之后，舒曼因此把精力转向了作曲。

夜曲创作于1939年。创作期间，舒曼写信给妻子克拉拉，告诉他自己有一种奇怪的预感，好像看到葬礼、棺材和绝望的脸。而他的兄弟爱德华正是在不久后离开人世。

夜曲由四首曲子组成。第一首是单调的C大调进行曲，一步一顿的节奏令人想起了缓慢行进的抬棺者的步伐。其特点是节奏与古斯塔夫-马勒的节奏相似，经常摇摆不定，因此没有任何欢快的装饰性，尽管音调很好，却让人想起了异想天开的葬礼进行曲。第二首为D小调，主题单调，令人想起可怕的墓地。第三首则充满活力和狂野，最后一首富有诗意，是一段简洁的吟唱旋律。右手的琶音让人想起琵琶或吉他伴奏。请听日本青年钢琴家北村朋幹（Tomoki Kitamura）的演奏。

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