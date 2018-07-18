舒伯特：C大调第八交响曲  

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舒伯特C大调第八交响曲是舒伯特最后一部交响曲，创作于1828年，舒伯特逝世前9个月。
C大调第八交响曲在舒伯特生前从未正式演奏。直到1838年才由门德尔松指挥在莱比锡音乐厅进行了首演。这首交响曲又名“伟大”，演奏时间长达约55分钟，在同时代的交响曲中当属罕见。
“伟大”交响曲分为4个乐章。作品先由圆号导入，奏响牧歌式的旋律，第一、二乐章为行板，优美而富有浪漫感，第三和第四乐章是活泼的快板，终曲为延展的奏鸣式，气势恢宏。本曲也被认为是舒伯特作曲技术最为娴熟和最富创新的曲目之一。
柏辽兹的合唱曲《克利奥帕特拉之死》创作于1929年。作品表现出强烈的戏剧性力量和宏伟刚健的气魄。克利奥帕特拉人称埃及艳后，是古埃及托勒密王朝的最后一任女法老。
德国当代作曲家、指挥家和手风琴家斯蒂凡·赫普（Stefan Hippe）迄今创作了约70部作品，“月亮和女孩”是他近期的一部作品。
弗朗茨·克萨韦尔·莫扎特是沃尔夫冈·阿马德乌斯·莫扎特的二儿子，和父亲一样也是一位音乐神童。
舒伯特C大调第八交响曲是舒伯特最后一部交响曲，创作于1828年，舒伯特逝世前9个月。
周三拉开帷幕的拜罗伊特音乐节也称瓦格纳音乐节，这位音乐大师的杰出作品享誉全球。但是关于他滑稽和幽默的图片则还鲜为人知。
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