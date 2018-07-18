舒伯特：C大调第八交响曲  

C大调第八交响曲在舒伯特生前从未正式演奏。直到1838年才由门德尔松指挥在莱比锡音乐厅进行了首演。这首交响曲又名“伟大”，演奏时间长达约55分钟，在同时代的交响曲中当属罕见。

“伟大”交响曲分为4个乐章。作品先由圆号导入，奏响牧歌式的旋律，第一、二乐章为行板，优美而富有浪漫感，第三和第四乐章是活泼的快板，终曲为延展的奏鸣式，气势恢宏。本曲也被认为是舒伯特作曲技术最为娴熟和最富创新的曲目之一。