 舒伯特C大调幻想曲 | 文化经纬 | DW | 02.11.2022

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文化经纬

舒伯特C大调幻想曲

1816年，舒伯特根据德国诗人施米特·冯·吕贝克（的一首诗《流浪者》创作了艺术歌曲《流浪者之歌》。后来，他根据《流浪者之歌》的旋律改编成钢琴曲《C大调幻想曲（流浪者）》。

舒伯特C大调幻想曲

奥地利作曲家弗朗茨·舒伯特（Franz Schubert，1797年1月31日—1828年11月19日）1797年1月31日出生于维也纳近郊。他既是维也纳古典音乐传统的继承者，又是西欧浪漫主义音乐的奠基人，在其短暂的一生中创作了600多首歌曲、18部歌剧、歌唱剧和配剧音乐，9部交响曲、10余首弦乐四重奏、22首钢琴奏鸣曲以及其他作品。

1816年，舒伯特根据德国诗人施米特·冯·吕贝克（Schmidt von Lübeck 1766-1849）1816年写的一首诗《流浪者》（Der Wanderer）创作了艺术歌曲《流浪者之歌》。当时，20岁的舒伯特刚离开故乡，没有工作和经济来源，靠卖小曲子为生。后来，他根据《流浪者之歌》的旋律改编成钢琴曲《C大调幻想曲（流浪者）, D 760/Op.15》。此曲在音乐史上被认为是他最杰出的作品之一。

请听澳大利亚钢琴家斯蒂芬·卡索门诺斯（Stefan Cassomenos）演奏的舒伯特C大调幻想曲。

 

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