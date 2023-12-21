 舒伯特：你是安宁 | 文化经纬 | DW | 21.12.2023

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文化经纬

舒伯特：你是安宁

《你是安宁》(Du bist die Ruh )，是舒伯特为德里希·吕克特的诗谱写的一首卓越的艺术歌曲，也是他最受欢迎的声乐作品之一。

舒伯特：你是安宁

弗朗茨·舒伯特（德语：Franz Seraphicus Peter Schubert；1797年1月31日—1828年11月19日）是早期浪漫主义音乐的代表人物，也被认为是古典主义音乐的最后一位巨匠。在其31年的短暂人生中，舒伯特创作了超过600首歌曲，19部歌剧、歌唱剧和配剧音乐、9部交响曲以及19首弦乐四重奏、22首钢琴奏鸣曲、4首小提琴奏鸣曲等。

《你是安宁》(Du bist die Ruh )D.776，是舒伯特为德里希·吕克特的诗谱写的一首卓越的艺术歌曲，也是他最受欢迎的声乐作品之一。吕克特 （Friedrich Rückert，1788-1866) 是德国浪漫主义后期的一位重要诗人。

《你是安宁》本是一首情诗，舒伯特给该诗赋予了肃穆、典雅、纯净柔和的气质。钢琴伴奏暗示了天使的光辉。诗中最后一节这样写道，“我的双眼， 只为你的光辉而明亮，哦，请将它们完全点亮”。

请听乌克兰女高音歌唱家奥尔加·贝斯梅尔特纳（Olga Bezsmertna） 演唱的《你是安宁》。钢琴伴奏菲利纳·兹史金纳（Frina Ziskina）。

乌克兰女高音歌唱家奥尔加·贝斯梅尔特纳（Olga Bezsmertna）

乌克兰女高音歌唱家奥尔加·贝斯梅尔特纳（Olga Bezsmertna）

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