興建秘密基地專供中國使用？ 柬中兩國否認

（德国之声中文网）柬埔寨和中国周二（6月7日）否认了有关有关柬埔寨建秘密军事基地，旨在推动中国成为一个真正超级大国的报导。澳大利亚新任总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）则对相关报导表示关切，并呼吁当局应该提高透明度。

日前，美国《华盛顿邮报》在6月6日的报道中，引用多名不具名的西方国家官员指出，柬埔寨在泰国湾沿岸的修建秘密军事基地，是北京在全球各地设立军事设施之战略的一部分，旨在推动中国成为一个真正的超级大国。

这些西方官员以及分析人士均认为，在南中国海西部拥有一个能够容纳大型海军舰艇的军事基地有助于中国继续扩大在该地区的影响力，也能加强北京在东南亚重要航道附近的军事存在。

报导称，中国目前仅在东非的吉布提正式设立有海外军事基地。多年来，云朗海军基地一直是美国和柬埔寨关系中的痛点之一，华盛顿长期以来一直怀疑该基地为中国进行改造，因为中国寻求通过军事前哨网络来巩固其国际影响力。金边否认这一报道，称该建立基地“不是秘密”。

柬埔寨政府发言人派西潘（Pay Siphan）告诉法新社：“柬埔寨不会允许中国军队独立使用该基地，或将该地开发为其军事基地。

柬埔寨国防部长和中国大使将于周三（8日）出席云朗新设施的奠基仪式，包括一个修船厂和一个码头。

澳新总理表示担忧

为了对抗中国在该地区日益增长的强硬态度，目前人在印尼进行访问的澳大利亚新任总理阿尔巴尼斯称，有关基地的报道“令人担忧”。

阿尔巴尼斯告诉记者：“我们鼓励北京对其意图保持透明，并确保其活动支持区域安全和稳定。”他并说，柬埔寨已向澳洲保证，没有任何外国军队会被允许独自进入云朗基地。

事实上，澳大利亚越来越担心北京在太平洋地区日益增长的影响力。4月份泄露的一份索罗门群岛与中国条约草案引起外界关注，它将允许中国在这个太平洋岛国部署海军，该地点距离澳大利亚不到2000公里（1200英里）。

中国和柬埔寨双双否认

柬埔寨首相洪森坚称，这项工作只不过是将基地现代化，在中国的援助下开发一个新的船只维修设施。他在上个月的一次演讲中说：“柬埔寨不需要外国军队在其领土上的存在”。

另外，中国也否认该基地将只供其海军使用。外交部发言人赵立坚周二（7日）在北京向媒体表示：“云壤基地改造旨在加强柬埔寨海军维护海洋领土完整和打击海上犯罪的能力。”他并批评美方对柬埔寨霸凌，并称：“美方对柬方立场置若罔闻，一再恶意揣测、攻击抹黑。”



一名同样不愿具名的中方官员在周末向《华盛顿邮报》证实，云朗基地的"一部分"将由"中国军方"使用。不过，这名官员否认该基地由中国军方"专用"，科研人员也会使用该设施。该官员还强调，在云朗基地的柬埔寨部分，中国人没有参与任何活动。他还透露，包括中国驻柬埔寨大使在内的中方官员将出席计划于6月9日举行的奠基动工仪式。

西方官员则估计，中国以及柬埔寨会在奠基动工仪式上承认中方部分参与了云朗海军基地扩建工程的融资和建设，但是不会承认该基地的一部分将为中国军方所用。

中国军人着柬埔寨军服？

一名西方官员说，早在2020年，扩建计划就已经敲定，北京要求"独家使用基地的北部区域"，且中国的军事存在将对外隐蔽。《华盛顿邮报》引述这名官员称，柬埔寨和中国都在努力掩盖北京在云朗基地的军事存在。

"访问该基地的外国代表团只被允许进入预先批准的地点"、"基地的中国军方人员穿着与柬埔寨军人相似的制服，或者根本不穿制服，以避免外界观察者的怀疑。"这名官员还说，美国副国务卿舍曼(Wendy Sherman)2021年在访问东南亚时曾参观了该基地，但她的行动受到了 "非常严格的限制"。

根据美国国务院的新闻通稿，舍曼在访问柬埔寨时曾经要求后者解释云朗海军基地内两个由美国资助的设施在2020年被拆除的问题。柬埔寨副首相兼国防部长迪班当时对法新社证实了有关建筑被拆除，但称原有设施只是迁移到另一地点，因为"建筑已经陈旧，我们不能再继续维持"。

而美国国防部则在2021年的中国军事发展报告中指出，拆除工作是在柬埔寨拒绝了美国为其中一个设施支付翻新费用的提议之后进行的，该举动"表明柬埔寨可能反而接受了中国的援助来发展该基地"。

首相洪森一再强调，柬埔寨宪法禁止任何外国在境内拥有军事基地，并且将最初在2019年披露云朗基地部分为中国军方所用的《华尔街日报》批驳为"凭空捏造"。分析人士认为，洪森深知民间可能出现反华情绪和论调，尤其是在西哈努克市----这里的赌场和其它商业设施大部分都是中资开设的。

云朗海军基地附近的柬埔寨西哈努克港也有中资参与

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