與製片方談判破裂 好萊塢演員工會宣布罷工

（德國之聲中文網）好萊塢重要的演員工會宣布，將於週四（7月13日）舉行罷工。當天稍早，「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」（SAG-AFTRA）與資方「電影電視製作人聯盟」（AMPTP）達成協議的最後期限已過。在合約到期、談判破裂之後數小時，演員工會的領導層投票決定罷工。

SAG-AFTRA的執行董事克拉布特里-愛爾蘭（Duncan Crabtree-Ireland）在記者會上表示：「罷工是最後的手段。」他補充道，工會投票一致決定，將從洛杉磯時間13日午夜（格林尼治標準時間14日上午7時）開始罷工。

演員宣布罷工之後不久，好萊塢的編劇聚集在Netflix的辦公室外抗議，並高喊：「付錢給你們的演員！」

演員工會加入編劇罷工行列

這是63年來，好萊塢影視產業第一次全面停工，可能導致電影和電視製作陷入停擺。今年5月，有1萬1千多位電影和電視編劇罷工，中斷了一系列大製作電影的產製。

隨著演員工會加入罷工，好萊塢自1960年以來將首度上演「雙重罷工」。該工會成員看來相當重視此次罷工；13日，《奧本海默》（Oppenheimer）電影的主演在工會正式宣布罷工前幾個小時，就離開了倫敦首映式現場。

談判過程發生什麼事？

週三（12日），為避免產業全面停擺，工會與資方在調解人介入之下，進行了最後的談判。此前，演員工會已表示，若未能在洛杉磯時間午夜（格林尼治標準時間13日上午7時）之前達成協議，就會舉行罷工。

演員工會的聲明表示：「經過4個多星期的談判，電影電視製作人聯盟......仍不願就對於演員工會成員至關重要的問題達成公平協議。」

電影電視製作人聯盟則主張，已向工會提出「具歷史意義」的薪酬和後期分紅調漲，以及大幅提高退休金、醫療保險繳費上限等措施，對於未能達成協議感到失望。「這是工會的選擇，不是我們的選擇。」

詹妮弗-勞倫斯（Jennifer Lawrence）及梅麗爾-斯特里普（Meryl Streep）等一線明星都表態支持罷工行動。此次罷工意味著，演員將無法宣傳新片，或參加下週舉行的聖地牙哥國際漫畫展（Comic-Con International: San Diego）等活動。

SAG-AFTRA工會代表了約16萬名演員、電視和電台主持人以及其他媒體專業人士。

演員工會有哪些訴求？

該工會要求串流媒體提供更高的報酬，並主張應因應通貨膨脹來提高薪資。

此外，演員除了獲得拍攝的工資，其出演的作品在網路或有線電視上播出時，還會獲得後期分紅；然而，Netflix、Disney+等串流平台並不公開收視數據，無論收視率如何，演員的報酬都是統一的。

演員工會還要求，針對人工智能（AI）的運用應有保障措施，確保演員的數位影像不會在未經其許可的情況下被使用。

（路透社、法新社）

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