 與官方預測不同 金融機構看衰中國2024經濟成長 | 经济纵横 | DW | 11.01.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

與官方預測不同 金融機構看衰中國2024經濟成長

雖然中國多家研究機構預測，中國2023年的經濟成長率會高於官方設定的5%，但世界銀行和其他國際金融機構都認為，今年和明年的中國經濟成長，將比去年表現還差。

國際金融機構認為，中國今年的經濟成長率將低於5%。圖為2011年時，一群中國大學生在找工作（資料照）。

國際金融機構認為，中國今年的經濟成長率將低於5%。圖為2011年時，一群中國大學生在找工作（資料照）。

（德國之聲中文網）外界原先預期，隨著中國脫離新冠肺炎的防疫狀態，2023年經濟將會呈現大幅的復甦，但近期不少國際金融機構指出，2024年的中國經濟成長率連「保五」可能都有困難。世界銀行更預測，2024年的中國經濟成長率，將只有4.5%。

中國官方近期多次釋出政策利多，也不斷試圖向外界表明，中國經濟將呈現「溫和復甦」的趨勢。中國官媒央視報導，中國社科院預測科學研究中心週二（9日）發表《2024中國經濟預測與展望》報告，預計2024年的國內生產總值（GDP）可增長約5.3%，全年走勢呈「先低後高」的趨勢。

除了中國社科院外，清華大學中國經濟思想與實踐研究院週一（1月8日）也發表了題為「先立後破、以進促穩：2024中國經濟展望」的宏觀報告。報告中強調，2024年中國經濟增速將達到5%左右，同時，今年的經濟實際運行強度，將明顯高於2023年。

清華大學經濟管理學院中國與世界經濟研究中心主任李稻葵認為，中國在2024年的相關政策如果能夠克服慣性、調整到位、高效落地，經濟就有望逆轉過去十幾年以來增速持續下滑的趨勢，達到5%左右的成長率，「值得各方期待」。

2023年3月的「兩會」期間，已故的中國前總理李克強在卸任前最後一份《政府工作報告》中，把該年度的GDP增長目標設為「5%左右」，較2022年目標「5.5%左右」低，當時便已引發話題。但本次兩家中國學術機構的預測顯示，2023年中國經濟表現可能還會略高逾5%。

已故的中國前總理李克強在2023年3月的「兩會期間」，表明中國的經濟成長率將在5%左右（資料照）。

已故的中國前總理李克強在2023年3月的「兩會期間」，表明中國的經濟成長率將在5%左右（資料照）。

世銀：今年只會成長4.5%

然而，許多國際金融機構的看法，並不如中國研究機構樂觀。世界銀行在9日發布的《全球經濟展望》報告中預計，中國今年經濟將只成長4.5%，較去年6月預測調低0.1個百分點。世界銀行更預測，2025年中國經濟成長率將進一步降至4.3%。

世界銀行認為，在情緒低迷和經濟不確定性加劇的情況下，中國2024年的消費將大幅放緩。在投資成長方面，雖然基礎設施支出提供了支撐，但受房地產行業持續疲軟的影響，中國經濟預計仍將保持低迷。

此外，隨著中國債務增加、勞動人口老齡化和萎縮、生產力追趕成長空間縮小等結構性阻力，預計將對中國未來的經濟活動造成壓力。

圖為2019年的世界銀行集團logo（資料照）。

圖為2019年的世界銀行集團logo（資料照）。

金融機構預測都將低於5%

瑞士銀行（UBS）週二（9日）在上海舉行「第二十四屆瑞銀大中華研討會」，會中多次談及與中國經濟有關的議題。

綜合媒體報導，瑞銀首席中國經濟學家汪濤在週二的研討會上表示，中國2024年的經濟年增速將低於2023年，但經濟將持續穩定復甦，成長率約為4.4%。

投資銀行高盛先前調高了對中國經濟的預測，在去年11月的報告中，高盛把中國2024年的增長預期，從4.5%上調至4.8%，但仍低於「5%左右」的官方預期。而匯豐銀行（HSBC）先前則預估，中國今年的經濟成長將可達到4.9%。

對此，台灣央廣引述台灣經濟研究院研究員邱達生週四（11日）的說法指出，由於各主要機構多看好今年全球貿易成長回升至2.5%左右，使得包括中國在內的供應鏈運作也逐步回歸正軌。不過，中國經濟成長是否會放緩，主要的影響關鍵還是在於內部。

邱達生說，中國歷經2023「解封後」失業率高漲、庫存過剩，影響內需表現，今年雖然庫存「去化」有成，產能需求釋放拉抬就業，但拉抬效果可能有限，因為中國仍有地方債、房地產「爛尾樓」等難解的結構性問題，再加上生產要素成本不斷上升，未來中國經濟恐難再回到高度成長的局面。

（綜合報導）

內需市場將成為今年左右中國經濟發展的關鍵，圖為2022年7月的湖南長沙太平街夜市（資料照）。

內需市場將成為今年左右中國經濟發展的關鍵，圖為2022年7月的湖南長沙太平街夜市（資料照）。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

epa000389424 Motorists and cyclists speed past an enormous billboard depicting former paramount Chinese leaders Mao Tsetung (L), Deng Xiaoping and Jiang Zemin (R), in Nanning, southern China's Guangxi province, Sunday 13 March 2005. At the closing session of the National People's Congress (NPC) in Beijing, Monday 14 March 2005, China's top lawmakers adopted the first Anti-Secession Law legitimizing military intervention in Taiwan, with 2,896 votes supporting the legislature and none against it. The law has received international criticism for having the potential to destabilize the region, but Beijing has viewed Taiwan as a rebel province since Mao Tsetung led the Communist Party into power in 1949. EPA/MICHAEL REYNOLDS

上海媒體呼籲放權 財新連載胡舒立文章 08.01.2024

在《財新》創辦人胡舒立的近況引發外界關注之時，上海官方媒體表態支持民營經濟，並提及改革開放和建立法治，此舉被外界視為替《財新》先前遭到刪除、提及改革開放的文章發聲。究竟此事的進展如何？

People with face masks walk past US-Taiwan which are hung outside a restaurant , amid USÄôs ever-changing partnership with Taiwan and the escalating tensions between Taipei and China, in Taipei, Taiwan, 10 August 2021. The US-Taiwan tie is switching to a rapport through military, political, economy, and medical commitments and collaborations including arms sale and trade deals whilst the intensifying threats of China unifying Taiwan have brought uncertainty to the stability of regional security for south east Asia, according to some critics. (Photo by Ceng Shou Yi/NurPhoto)

白宮擬台灣大選後派代表團訪台 所為何來？ 11.01.2024

美國政府正計劃1月13日台灣選後派遣一個非正式代表團訪台，同時也呼籲中方不要試圖干預台灣選舉，美方也不偏袒任何一位台灣總統候選人。中方也立刻做出回應。

Flags of the People's Republic of China and of Taiwan (Republic of China)

投資比重創30年最低 中國不再是台灣熱門投資地？ 05.01.2024

台灣政府的統計顯示，中國大陸已經不再是台灣企業最熱門的投資地點，甚至台灣2023年對美國和德國的投資金額，已超越了對中國大陸的投資，這究竟是怎麼回事？專家和台商又是如何看待這個趨勢？

中国iPhone用户接收隔空投送的功能已经受到限制

中国公司破解苹果“隔空投送”加密？

近日有中国媒体报道，苹果的隔空投送（AirDrop）加密功能被一家中国网络技术公司破解。利用这一功能“传播不当信息”，今后会更容易被当局查出。
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。