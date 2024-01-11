與官方預測不同 金融機構看衰中國2024經濟成長

（德國之聲中文網）外界原先預期，隨著中國脫離新冠肺炎的防疫狀態，2023年經濟將會呈現大幅的復甦，但近期不少國際金融機構指出，2024年的中國經濟成長率連「保五」可能都有困難。世界銀行更預測，2024年的中國經濟成長率，將只有4.5%。

中國官方近期多次釋出政策利多，也不斷試圖向外界表明，中國經濟將呈現「溫和復甦」的趨勢。中國官媒央視報導，中國社科院預測科學研究中心週二（9日）發表《2024中國經濟預測與展望》報告，預計2024年的國內生產總值（GDP）可增長約5.3%，全年走勢呈「先低後高」的趨勢。

除了中國社科院外，清華大學中國經濟思想與實踐研究院週一（1月8日）也發表了題為「先立後破、以進促穩：2024中國經濟展望」的宏觀報告。報告中強調，2024年中國經濟增速將達到5%左右，同時，今年的經濟實際運行強度，將明顯高於2023年。

清華大學經濟管理學院中國與世界經濟研究中心主任李稻葵認為，中國在2024年的相關政策如果能夠克服慣性、調整到位、高效落地，經濟就有望逆轉過去十幾年以來增速持續下滑的趨勢，達到5%左右的成長率，「值得各方期待」。

2023年3月的「兩會」期間，已故的中國前總理李克強在卸任前最後一份《政府工作報告》中，把該年度的GDP增長目標設為「5%左右」，較2022年目標「5.5%左右」低，當時便已引發話題。但本次兩家中國學術機構的預測顯示，2023年中國經濟表現可能還會略高逾5%。

世銀：今年只會成長4.5%

然而，許多國際金融機構的看法，並不如中國研究機構樂觀。世界銀行在9日發布的《全球經濟展望》報告中預計，中國今年經濟將只成長4.5%，較去年6月預測調低0.1個百分點。世界銀行更預測，2025年中國經濟成長率將進一步降至4.3%。

世界銀行認為，在情緒低迷和經濟不確定性加劇的情況下，中國2024年的消費將大幅放緩。在投資成長方面，雖然基礎設施支出提供了支撐，但受房地產行業持續疲軟的影響，中國經濟預計仍將保持低迷。

此外，隨著中國債務增加、勞動人口老齡化和萎縮、生產力追趕成長空間縮小等結構性阻力，預計將對中國未來的經濟活動造成壓力。

金融機構預測都將低於5%

瑞士銀行（UBS）週二（9日）在上海舉行「第二十四屆瑞銀大中華研討會」，會中多次談及與中國經濟有關的議題。

綜合媒體報導，瑞銀首席中國經濟學家汪濤在週二的研討會上表示，中國2024年的經濟年增速將低於2023年，但經濟將持續穩定復甦，成長率約為4.4%。

投資銀行高盛先前調高了對中國經濟的預測，在去年11月的報告中，高盛把中國2024年的增長預期，從4.5%上調至4.8%，但仍低於「5%左右」的官方預期。而匯豐銀行（HSBC）先前則預估，中國今年的經濟成長將可達到4.9%。

對此，台灣央廣引述台灣經濟研究院研究員邱達生週四（11日）的說法指出，由於各主要機構多看好今年全球貿易成長回升至2.5%左右，使得包括中國在內的供應鏈運作也逐步回歸正軌。不過，中國經濟成長是否會放緩，主要的影響關鍵還是在於內部。

邱達生說，中國歷經2023「解封後」失業率高漲、庫存過剩，影響內需表現，今年雖然庫存「去化」有成，產能需求釋放拉抬就業，但拉抬效果可能有限，因為中國仍有地方債、房地產「爛尾樓」等難解的結構性問題，再加上生產要素成本不斷上升，未來中國經濟恐難再回到高度成長的局面。

（綜合報導）

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