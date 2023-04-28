與中國打交道：菲律賓為何變得更大膽？

（德國之聲中文網）近日，馬尼拉和北京在南海的爭端不斷加劇。今年2月，中國海警隊以軍用級激光照射菲律賓海警船，導致船員暫時失明。菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）為此召見了中國駐菲大使黃溪連；4月，中菲兩國海警船又在南海爭議海域險些相撞。中國與菲律賓何以摩擦如此頻繁？

南海捕魚權

國際關係分析師托倫蒂諾博士（Elaine Tolentino）說：「菲律賓希望在其專屬經濟區（EEZ）內享有捕魚權，但自中國開始佔領南海部分海域進行軍事部署以來，北京一直否認此一權利。在中國的行動變得如此具侵略性之前，該地區多國的漁民都可以在這些海域自由捕魚。」

她補充：「菲律賓期盼各界能關注南海的捕魚權問題，並確保該國海域的安全。」

2016年，海牙的國際法庭曾仲裁中菲南海主權爭議，並以壓倒性的優勢裁定菲律賓勝訴，認定北京近期在菲律賓水域的填海造陸等一系列活動非法。中方拒絕承認此裁決。

今年5月初，菲律賓總統小馬科斯在其訪美行程結束前表示，北京已同意雙方「坐下來」討論捕魚權問題。 小馬科斯重申，中菲應建立「直接溝通管道」，以維護菲律賓海上安全為優先。他自述已要求菲律賓海警隊、外交部製作一份漁場地圖，提交給北京。

然而，菲律賓大學海事法教授巴通巴卡（Jay Batongbacal）對此持懷疑態度。他說：「就算提議建立新的溝通管道，也毫無意義；菲律賓和中國2017年就曾宣布建立兩國海警隊間的『熱線』，但這並沒有改變中國的侵略行為。」

他說，中國自2012年控制了距呂宋島約124浬的黃岩島（又稱斯卡伯勒淺灘，Scarborough Shoal）以來，一直在南海「積極干預漁業活動」。中國的控制範圍後又南擴至南沙群島週邊，以及菲律賓的專屬經濟區，自2013年以來，中國便在菲律賓的主要珊瑚礁及漁場，大量部署漁船和海上民兵。

他補充，儘管北京和馬尼拉之間正在進行談判，但「至今無果」。

加強與美合作

不同於其前任杜特爾特（Rodrigo Duterte）與美關係緊張，小馬科斯自去年就任總統以來，一直加強與美國的合作。巴通巴卡認為，這顯示菲律賓現在對中國的立場更加強硬。

他指出，儘管小馬科斯政府已表示願與中國保持對話，但中方卻加強了對菲律賓海域的控制、甚至採取了越發激進的行動，而中國的「入侵和脅迫」促使菲國政府「重啟並深化與美國、西方世界的國防和安全關係」。

美菲日前舉辦了有史以來規模最大的聯合軍演

4月底，馬尼拉和華盛頓在南海週邊海域舉行了有史以來規模最大的聯合軍事演習，美國更敦促北京停止騷擾菲律賓船隻。

美國官員表示，美菲「肩併肩」（Balikatan）聯合軍演歷時兩週，有1萬7000餘名軍人參與，其中1萬2000人來自美國，旨在加強國際聯盟，提高兩國軍方應對印太地區緊急情況的能力。在演習中，部隊針對菲律賓其中一座小島進行模擬防禦，並擊沉了一艘假想的敵方軍艦。

美國史丹佛大學國家安全創新難點中心（Gordian Knot Center for National Security Innovation at Stanford University）專家、美國空軍退役上校鮑威爾（Raymond M. Powell）預測，北京未來可能會重申其對菲律賓西部海域具有「無可爭辯的主權」，並敦促馬尼拉不要過度關注海上爭端，或擴大與美國的軍事合作，以免使情況複雜化。

「中國將強調以雙邊方式解決所有爭端的必要性，而不是讓美國等『外人』置喙，」他說。

鮑威爾表示，北京可能會「警告菲律賓」不要進一步「挑釁」，例如試圖進入南海的爭議海域仁愛礁（Ayungin Shoa，由菲律賓軍方控制，但中國宣稱擁有主權），或公開中國維安船隻在附近海域的活動。他補充：「中國可能暗示菲律賓，採取任何進一步的『不智之舉』，都可能導致兩國經濟關係出現困難。」

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