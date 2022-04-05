舆论施压奏效：上海家长允许陪护阳性儿童

（德国之声中文网）上海新冠疫情恶化于10天前进入封城状态，2600万人口全部居家，没有要事不得外出，人们的正常生活全部被打乱。其中，上海的隔离政策受到关注，尤其是被测出阳性的儿童同其父母分开隔离的做法受到广泛批评。上周六（4月2日），这个话题在中国社媒上进入热搜，人们极大地质疑政府以这种方式隔离感染新冠儿童的做法，"救救孩子"、"把孩子还给妈妈"成为网上新出现的关键词。

上海市政府周三（4月6日）做出回应，宣布修改阳性儿童的隔离政策。新政策规定，有特殊需求的染疫儿童监护人可以申请陪护，但必须满足一定条件，并签署一份对风险知情的声明。

此前（4月4日），上海当局面对舆论压力开始松口，宣布允许阳性父母与其确诊子女共同在"亲子舱"隔离观察，但未感染父母不符合陪护条件，不得进入"亲子舱"。新规则允许未感染的家长也可以陪护感染儿童。

新规对相关家长是一很大的安慰，但许多人还是问道，本来就是不言而喻的事情，为什么现在还要申请？据澳广报道，上海的严格的隔离措施曾促使法国驻上海领事馆和英国大使馆，分别致信上海市外办和中国外交部，敦促中国保证不会对其侨民采取类似的措施。路透社还报道，法国驻上海总领事馆代表欧盟在信函中提出6大诉求，其中放在首位的要求是"无论任何情况，父母和孩子都不能被分开"。

上海全员检测新冠感染

每天1.1万快递员送货不会停

上海政府宣布修改阳性儿童的隔离政策后，微博上的讨论对其多半做出肯定的评价，认为"人性化管理"是正确的方式。与此同时，上海市政府周三宣布将举行下一轮新冠病毒全员检测，使用抗原和核酸两种手段，直到检测结果公布前，禁足令继续有效。

上海市商务委副主任刘敏告诉记者，政府在努力解决基本生活必需品供应的瓶颈问题，每天有11000名快递送货，快递者每天必须进行抗原和核酸检测，阴性后方可上工。日前，有人在网上说，上海的快递外卖即将被停。刘敏的发言算是对这一说法的辟谣。

上海4月5日新增感染阳性人数17034例，比前一天的日增量高出三千多，同全球数据相比，上海的感染情况算不上严重。但上海实施"动态清零"的防疫措施，全员检测、追踪以及集中隔离，被隔离的对象除了新冠阳性者，还包括他们的密切接触者。

目前，上海在酒店、体育馆、展览中心等地设立了62个隔离点，在上海会展中心建立了可容纳4万个床位的方舱医院。

观看视频 02:27 封城之后的上海

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