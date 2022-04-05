 舆论施压奏效：上海家长允许陪护阳性儿童 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.04.2022

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时政风云

舆论施压奏效：上海家长允许陪护阳性儿童

上海感染了新冠病毒的儿童可以同父母一道在"亲子舱"接受隔离。这一新政策被认为是"人性化管理"的正确方式。

China | Coronavirus Lockdown in Schanghai

上海封城进入第10天

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中國新冠疫情飆升的同時，各種醫療亂象也在網路上流傳，人權觀察呼籲中國當局在防疫的同時也要顧及健康權和其他基本人權。

上海疫情大爆发，再次引发清零和共存的争论。政论家邓聿文认为，因为习近平将防疫作为体现制度优势和个人成就的工具，坚持“动态清零”便成为必然结果。中国民众为了他的一己之私，恐怕还要在这种严防死守的不自由状态熬上更长的日子。

單日新增1.3萬新冠病例，這不是全中國的確診數字，而是單單上海一座城市。上海週一（4日）的確診數字，讓中國社群網絡炸開了鍋。上海疫情對中國「動態清零」防疫政策有何啟示？抗疫下一步往哪走？德國之聲訪問兩位專家提供見解。

（德国之声中文网）上海新冠疫情恶化于10天前进入封城状态，2600万人口全部居家，没有要事不得外出，人们的正常生活全部被打乱。其中，上海的隔离政策受到关注，尤其是被测出阳性的儿童同其父母分开隔离的做法受到广泛批评。上周六（4月2日），这个话题在中国社媒上进入热搜，人们极大地质疑政府以这种方式隔离感染新冠儿童的做法，"救救孩子"、"把孩子还给妈妈"成为网上新出现的关键词。

上海市政府周三（4月6日）做出回应，宣布修改阳性儿童的隔离政策。新政策规定，有特殊需求的染疫儿童监护人可以申请陪护，但必须满足一定条件，并签署一份对风险知情的声明。

此前（4月4日），上海当局面对舆论压力开始松口，宣布允许阳性父母与其确诊子女共同在"亲子舱"隔离观察，但未感染父母不符合陪护条件，不得进入"亲子舱"。新规则允许未感染的家长也可以陪护感染儿童。

新规对相关家长是一很大的安慰，但许多人还是问道，本来就是不言而喻的事情，为什么现在还要申请？据澳广报道，上海的严格的隔离措施曾促使法国驻上海领事馆和英国大使馆，分别致信上海市外办和中国外交部，敦促中国保证不会对其侨民采取类似的措施。路透社还报道，法国驻上海总领事馆代表欧盟在信函中提出6大诉求，其中放在首位的要求是"无论任何情况，父母和孩子都不能被分开"。

China | Coronavirus Lockdown Shanghai

上海全员检测新冠感染

每天1.1万快递员送货不会停

上海政府宣布修改阳性儿童的隔离政策后，微博上的讨论对其多半做出肯定的评价，认为"人性化管理"是正确的方式。与此同时，上海市政府周三宣布将举行下一轮新冠病毒全员检测，使用抗原和核酸两种手段，直到检测结果公布前，禁足令继续有效。

上海市商务委副主任刘敏告诉记者，政府在努力解决基本生活必需品供应的瓶颈问题，每天有11000名快递送货，快递者每天必须进行抗原和核酸检测，阴性后方可上工。日前，有人在网上说，上海的快递外卖即将被停。刘敏的发言算是对这一说法的辟谣。

上海4月5日新增感染阳性人数17034例，比前一天的日增量高出三千多，同全球数据相比，上海的感染情况算不上严重。但上海实施"动态清零"的防疫措施，全员检测、追踪以及集中隔离，被隔离的对象除了新冠阳性者，还包括他们的密切接触者。

目前，上海在酒店、体育馆、展览中心等地设立了62个隔离点，在上海会展中心建立了可容纳4万个床位的方舱医院。

观看视频 02:27

封城之后的上海

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