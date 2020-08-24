致敬"我有一个梦想" 华盛顿大规模示威抗议警暴

（德国之声中文网）57年前，就在这一天，民权人士马丁·路德·金在华盛顿市中心的林肯纪念堂前发表了"我有一个梦想"（I Have a Dream）的著名演讲。现在，就在这同一个地点，人们举行集会，聚焦针对非裔美国人的警察暴力和种族主义。
警暴非裔罹难者家属位于示威集会的最前列。此次示威行动组织者之一的民权人士夏普顿牧师（Al Sharpton）发表演讲，高呼"受够了！"
马丁·路德·金的长子也发表了讲话。他说，"一个膝盖扼住了民主制的颈脖子，我们国家无法继续在没有自由氧气的情况下生存"。此言影射乔治·弗洛伊德（George Floyds ）的死亡事件。今年5月底，这名非裔美国人在被拘捕时因一名白人警官用膝盖压在他颈脖上达8分钟以上而窒息死亡。马丁·路德·金三世呼吁实现美国社会的转变。他强调，仅有"语言和游行"是不够的。
马丁·路德·金三世："我们要求真正的、久远的、结构性的转变"
警暴死亡的乔治·弗洛伊德成了平权运动"黑人的命很重要"（Black Lives Matter）的一个标志性人物。在周五的示威集会上，他的亲友和其他非裔警暴受害者家属也发表了讲话。弗洛伊德的妹妹布里吉特（Bridgett）指出，她的哥哥再也不能发出自己的声音，"我们必须成为他的声音。我们必须就是转变"。
上周日在威斯康辛州的基诺莎（Kenosha）因被警方７发子弹射中后背而受重伤的雅科布·布莱克（Jacob Blake）的父亲也在集会上发表了讲话。他指出，美国存在着"两种司法体系--一种用于白人，一种用于黑人"。他说，"美国的每一个黑人都将站起来。我们已经受够了。我已经受够了。"
成千上万人集会，和平抗争
多年来，针对非裔美国人的警暴一再在美国国内引起众怒。今年年初以来的一系列令人发指的警暴事件更导致发生远超过去数年规模的抗议浪潮。新近，抗议浪潮波及全美专业体育联赛，众多体育赛事暂停，以抗议针对黑人的警暴现象。
"黑人的命很重要"（Black Lives Matter）抗议运动早已成为今年总统选战的一个中心议题。数月来，特朗普总统聚焦一再给抗议运动蒙上阴影的暴力骚乱现象。这位自诩的"法律与秩序总统"称抗议运动是"无政府主义者和打砸抢分子"的行为，敦促安全力量对之采取强硬手段。批评者指控特朗普无视和淡化国内抗议浪潮的来源--种族主义问题。
牌子上的信息明确：“停止对我们的杀戮”
特朗普的竞争对手--在野的民主党下届总统候选人拜登，则对非裔美国人的愤怒情绪表示理解。他承诺，如果胜选，将带领美国讨伐种族主义和警暴。
凝炼/王凡（德新社，路透社，法新社）
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美国这些年的“黑白”悲剧
埃里克·加纳“锁喉”死亡案
2014年7月，纽约市警察以涉嫌兜售香烟为由盘查黑人男子埃里克·加纳（Eric Garner）。加纳否认嫌疑并表示厌倦警察的骚扰。警察在逮捕加纳的过程中，后者予以反抗，多名警察将其推倒在地并卡住加纳的脖子。在事后公布的目击者录像可以看到，加纳多次表示自己喘不过气来，并最终失去知觉。加纳被送抵医院后死亡，部分死因为窒息。同一年年底，法院决定不起诉执法警察。这一决定引发民众抗议，指责警察过度执法。（图为抗议者仰面倒地，模仿加纳临终前痛苦窒息之状。）
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美国这些年的“黑白”悲剧
弗格森事件
2014年8月9日，18岁的黑人青年迈克尔·布朗（Michael Brown）在没有携带武器、没有犯罪记录的情况下，被警察开枪打死。只因警察怀疑布朗涉嫌一起抢劫案，在盘查与逮捕过程中双方发生争执，执法警察近距离多次开枪，布朗倒地身亡。这一事件曝光后，引发弗格森持续数周的大规模民众抗议。“黑人的命也是命”（Black lives matter）这一2013年兴起的反对种族歧视、倡导平等的口号再度成为弗格森抗议的标志性诉求。弗格森当地为了控制局面实行的宵禁，并没能阻挡人们走上街头，抗议白人警察在面对有色人种时的过度执法。抗议过程中也出现了示威者袭警事件。
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美国这些年的“黑白”悲剧
因玩具枪而死
2014年11月，美国俄亥俄州克里夫兰（Cleveland）市12岁黑人男孩泰米尔·赖斯（Tamir Rice）在游乐场持玩具手枪玩耍时，遭警察连开两枪受重伤，不治身亡。警方承认由于执法警员是刚入职的新手、经验不足，外加玩具枪上的“玩具标注”贴纸被撕掉，因此令警察以为是真枪并可能威胁周边人安全，最终因误会酿成悲剧。死者父亲不能接受警方的解释，并认为警察完全可以通过其它方式制服一名12岁的男孩，而无须开枪。
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美国这些年的“黑白”悲剧
报复袭警
2014年12月20日，纽约华裔警察刘文建与同事拉莫斯在巡逻车内用餐，突然遭到28岁黑人男子布林斯利（Ismaaiyl Brinsley）从后排座窗户多次枪击，两位警员没有任何还击机会，当场死亡。凶手随后自杀身亡。此前，凶手在社交媒体上发表要报复警察的言论，并配以加纳和布朗两个关键词。这两个人都是被白人警察打死的黑人。(图为纽约警察为殉职同事举行葬礼）
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美国这些年的“黑白”悲剧
巴尔的摩骚乱
2015年4月12日，黑人男青年弗雷迪·格雷（Freddie Gray）因携带弹簧刀被巴尔的摩警察盘问并拘留，在押送期间，格雷颈部受伤并昏迷，在医院不治身亡。法医报告显示，格雷死因为他杀。检察官认为警察在逮捕格雷时使用了不必要的暴力。此外，格雷携带的弹簧刀大小合乎法定尺寸，因此警方逮捕格雷也属非法。执法警员最终被判处误杀及非法逮捕等罪。巴尔的摩市中心因格雷被杀事件爆发大规模抗议，并演变成持续数日的打砸抢暴力示威。
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美国这些年的“黑白”悲剧
“桑德拉说”
2015年7月10日，得克萨斯州黑人女子桑德拉·布兰德（Sandra Bland）被白人交警拦下并被指责违规变道。从事后公布的摄像头拍摄的画面可以看出，双方发生争执及扭打。警方随后因袭击公职人员将桑德拉逮捕。3天之后，桑德拉被发现在狱中死亡。警方说法是，桑德拉用塑料袋自缢身亡。验尸结果证实以上说法。然而桑德拉的亲友对此表示质疑。社交媒体随即出现以“桑德拉说”这一桑德拉生前口头语为关键词的舆论风暴，抗议警方过度执法，要求对桑德拉死因进行进一步调查。
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美国这些年的“黑白”悲剧
两天内两条命
2016年7月5日，美国路易斯安那州37岁小贩斯特林（Alton Sterling）在一家便利店前兜售光碟时被两名白人警察打死。从目击者拍摄的视频可以看到，警察将斯特林按倒在地，旁边有人喊“他有枪”，然而在斯特林没有反抗余地的情况下，一名警察对准其头部开枪。仅在一天之后，美国明尼苏达州交警因一辆汽车尾灯不亮要求黑人车主卡斯蒂尔（Philando Castile)停车并进行盘问。卡斯蒂尔女友事后表示，男友在向警察表示自己合法携带枪支后，随即被警方掏枪击毙。死者女友用手机拍摄了男友死亡的最后时刻。当时在车上还坐着两人4岁大的女儿。（图为7月8日，路易斯安那州居民抗议警察过度执法）
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美国这些年的“黑白”悲剧
抗议警察暴力以血腥收场
上周四（7月7日）在美国达拉斯举行的示威活动，原本是因路易斯安那、明尼苏达两天内两次发生警察击毙黑人事件引发民众抗议警察过度执法。在示威活动中则发生5名白人警察遭射杀的惨案。嫌犯最终被警方炸死。根据目前公布的调查结果，制造血案的嫌犯叫约翰逊（Micah Johnson），现年25岁，曾在阿富汗美军服役，思想上亲“激进黑人组织”。嫌犯在被炸死前与警方交涉时说，他想“杀死白人，特别是警察。”
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美国这些年的“黑白”悲剧
奥巴马表震惊
正在波兰出席北约峰会的美国总统奥巴马得知达拉斯警察遇害惨案后表示震惊，谴责这是“精心策划、卑鄙的攻击”，同时认为美国并非“黑白”两极分裂，而是应该更加团结的面对和抵抗存在的暴力和种族歧视问题。
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美国这些年的“黑白”悲剧
警察执法 屡发血案
据《华盛顿邮报》统计，今年美国警察在执法过程中已经杀死506名嫌犯，明尼苏达州的卡斯蒂尔是第123名被杀死的黑人。
作者: 谢菲