致敬"我有一个梦想" 华盛顿大规模示威抗议警暴

（德国之声中文网）57年前，就在这一天，民权人士马丁·路德·金在华盛顿市中心的林肯纪念堂前发表了"我有一个梦想"（I Have a Dream）的著名演讲。现在，就在这同一个地点，人们举行集会，聚焦针对非裔美国人的警察暴力和种族主义。

警暴非裔罹难者家属位于示威集会的最前列。此次示威行动组织者之一的民权人士夏普顿牧师（Al Sharpton）发表演讲，高呼"受够了！"

马丁·路德·金的长子也发表了讲话。他说，"一个膝盖扼住了民主制的颈脖子，我们国家无法继续在没有自由氧气的情况下生存"。此言影射乔治·弗洛伊德（George Floyds ）的死亡事件。今年5月底，这名非裔美国人在被拘捕时因一名白人警官用膝盖压在他颈脖上达8分钟以上而窒息死亡。马丁·路德·金三世呼吁实现美国社会的转变。他强调，仅有"语言和游行"是不够的。

警暴死亡的乔治·弗洛伊德成了平权运动"黑人的命很重要"（Black Lives Matter）的一个标志性人物。在周五的示威集会上，他的亲友和其他非裔警暴受害者家属也发表了讲话。弗洛伊德的妹妹布里吉特（Bridgett）指出，她的哥哥再也不能发出自己的声音，"我们必须成为他的声音。我们必须就是转变"。

上周日在威斯康辛州的基诺莎（Kenosha）因被警方７发子弹射中后背而受重伤的雅科布·布莱克（Jacob Blake）的父亲也在集会上发表了讲话。他指出，美国存在着"两种司法体系--一种用于白人，一种用于黑人"。他说，"美国的每一个黑人都将站起来。我们已经受够了。我已经受够了。"

多年来，针对非裔美国人的警暴一再在美国国内引起众怒。今年年初以来的一系列令人发指的警暴事件更导致发生远超过去数年规模的抗议浪潮。新近，抗议浪潮波及全美专业体育联赛，众多体育赛事暂停，以抗议针对黑人的警暴现象。

"黑人的命很重要"（Black Lives Matter）抗议运动早已成为今年总统选战的一个中心议题。数月来，特朗普总统聚焦一再给抗议运动蒙上阴影的暴力骚乱现象。这位自诩的"法律与秩序总统"称抗议运动是"无政府主义者和打砸抢分子"的行为，敦促安全力量对之采取强硬手段。批评者指控特朗普无视和淡化国内抗议浪潮的来源--种族主义问题。

特朗普的竞争对手--在野的民主党下届总统候选人拜登，则对非裔美国人的愤怒情绪表示理解。他承诺，如果胜选，将带领美国讨伐种族主义和警暴。

凝炼/王凡（德新社，路透社，法新社）

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