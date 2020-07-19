 至少持续5秒！德国惊现天外火球 | 科技环境 | DW | 30.11.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

至少持续5秒！德国惊现天外火球

德国周六夜间，一个不明发光体在天空上出现了大7秒钟。德国航空航天中心表示，这可能是一个进入大气层的小行星碎片。期间，全德国大约有90名目击者向欧洲“火球网络”通报了这一事件。

Feuerkugel | Meteor über Süddeutschland

2015年3月，德国西南部Welzheim天文台也拍摄到一条火球轨迹

（德国之声中文网）天文学家周日表示，前一天晚间观察到了一个神秘火球在德国西部的夜空中划过。

波恩附近的锡根市（Siegen）的一位目击者告诉柏林技术大学（TU）和德国航空航天中心（DLR）的"火球网络"，明亮的光条持续了5到7秒，期间呈翡翠色，最后变成了两个较小的斑点。

德国航空航天中心的火球现象专家海因莱因（Dieter Heinlein）说："很可能是一颗小行星碎片进入了大气层。"他指出，星期六傍晚出现这一事件的位置大致为德国中部的卡塞尔市（Kassel）上空。

柏林工业大学行星大地测量学负责人奥伯斯特（Jürgen Oberst）教授周日说，在几个小时内，收到了大约90个目击事件的通知。

当地报纸《莱茵邮报》得到了一位摩托车驾驶者用头盔上的摄像机记录下的火球短暂穿越星空的情况。

观察人士告诉《莱茵邮报》："当地时间晚间18：40分左右，杜塞尔多夫-鲁登堡（Ludenberg）至迈特曼（Mettmann）方向天空出现了非常明亮的火球，随后分解为多个部分。"

另一位目击者从德国北部的石勒苏益格-荷尔斯泰因州（Schleswig-Holstein）向奥地利的佳贝尔格（Gahberg）天文台报告称："看到一个明亮的物体，拖着绿色的尾巴从西向东飞来。"他补充说："尾巴是物体大小的3-4倍，有小部分脱落。"

欧洲上空的30个火球

根据德国航空航天中心网站的数据，这次火球出现的时间被认可为超过5秒，平均每年在欧洲发生30次，比转瞬即逝的"流星"还要明亮，可见时间也更长，尤其是在每年的11和12月期间。

海因莱因说，11月19日在奥地利发现了类似的推测为小行星碎片进入大气层的事件。

2015年10月，位于柏林的几台全天候摄影机在德国东部和邻国波兰捕捉拍摄了一颗明亮的火球。同时有许多目击者也报告了这一事件。

根据DLR的说法，这些小行星是太阳系行星形成阶段遗留下来的少量残骸，如今它们中的绝大部分在火星和木星之间运行。这个所谓的小行星带中碰撞产生的碎片会抵达地球。

德国航空航天中心的网站上也提供了识别所谓陨石坠落碎片的技巧，包括非常重的，有磁性的和表面光滑的陨石。

任琛/李鱼（德新社、法新社、美联社）

  • Asteroid Flash-Galerie

    天外来客小行星

    有客来访

    9月1日小行星2011 ES4会飞过地球，届时它距地球最近时为12万公里，与地球之间的距离不到地球与月球距离的三分之一。这颗小行星的模样虽然未知，不过可以肯定的是，它的直径在22米到49米之间，是一颗较小的小行星。

  • Symbolbild: Asteroid (picture-alliance/NASA/JPL-Caltech)

    天外来客小行星

    迷你行星

    小行星2020 QG个头更为娇小，直径约为3到6米的这颗小行星今年8月16日的时候曾在距离地球表面近2950公里的地方掠过。因为距离地球很近，由于地球引力而改变了轨道。

  • Infografik Asteroid Florence Größe im Verhältnis zu Berlin DEU

    天外来客小行星

    大体积小行星

    2017年9月初，一颗体积较大的小行星佛罗伦斯飞过地球。它的直径大约为4.4 公里。它并不算是与地球擦肩而过，飞过地球时与地球距离约为700 万公里。这颗行星在1981年被发现，并用有护士之母之名的英国近代护理学和护士教育创始人佛罗伦斯（Florence）命名。

  • Asteroid fliegt knapp an Erde vorbei

    天外来客小行星

    不速之客

    2013年2月，一颗重达13万吨的小行星2012 DA14飞掠地球，它距离地球最低的点约为2.7万公里，比一些围绕地球运行的人工卫星距离地球的距离还要近。

  • Flash-Galerie USA Arizona Barringer Meteor Krater

    天外来客小行星

    危险的陨石

    人们把穿透地球大气层坠落到地面的小行星或者其它天体称作陨石。陨石也会给人类的家园——地球带来不小的破坏。

  • Asteroid schlägt auf Erde ein

    天外来客小行星

    陨石撞击地球

    大约6500万年前，一块巨大的陨石撞击尤卡坦半岛，由此产生的希克苏鲁伯陨石坑直径达到300公里。科学家们猜想，这次陨石撞击导致了恐龙的灭绝。

  • Flash-Galerie Meteoriten

    天外来客小行星

    黑色陨石

    陨石的模样与地球上的石头相似，表面有烧焦的痕迹。这是当陨石穿过大气层在摩擦中被加热至炽热而留下的痕迹。

  • Astrologie Feuerwerk der Perseiden

    天外来客小行星

    彗星和流星

    彗星的彗核由气体云组成，并且带着一个由气体、岩石和无数尘埃粒子等等组成的巨大尾巴。如果彗星尘粒进入地球大气层，就会有超过3000摄氏度的高温，并开始发光，形成流星。

  • AP Iconic Images Komet Hale-Bopp über Stonehenge

    天外来客小行星

    一起去看流星雨

    如果一颗彗星飞得离地球很近，那么，无数尘粒逐渐脱离彗星降下，这个流星群就是我们看到的流星雨。图片上英国巨石阵上空的流星雨美丽壮观。

  • Teneriffa - ESA Optical Ground Station

    天外来客小行星

    安全第一

    2013年，欧洲航天局在意大利弗拉斯卡蒂开设了一个近地天体研究中心，像特内里费岛的天文望远镜（如图）收集到的数据都会传输到该机构。

    作者: Judith Harti (联合作者Brigitte Osterath)


© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

民宅后院发现迄今德国最大陨石

数十年前，德国一间民宅地底挖出一块大石头，但屋主多年来将这块石头弃置在庭院中未曾注意到其“惊人身世”。德国宇航中心如今确认，这是德国迄今发现的最大陨石。  

相关内容

Größter deutscher Meteorit im Südwesten ermittelt

民宅后院发现迄今德国最大陨石 19.07.2020

数十年前，德国一间民宅地底挖出一块大石头，但屋主多年来将这块石头弃置在庭院中未曾注意到其“惊人身世”。德国宇航中心如今确认，这是德国迄今发现的最大陨石。

Dashboard Kamera filmt Meteoriten-Einschlag

小行星撞击地球，可不是好莱坞大片 05.05.2019

本周，世界各地的天文学家聚集在美国马里兰州，讨论宇宙空间的小行星给地球带来的危险以及多种防御策略。

广告

经济纵横

China Chip Produktion

路透：美国防黑名单增列中芯国际与中海油

还有几周即将卸任的特朗普政府不改对中国的强硬作风，扩大「中共军工企业」黑名单，继续挑动北京敏感神经。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  