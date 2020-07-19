至少持续5秒！德国惊现天外火球

德国周六夜间，一个不明发光体在天空上出现了大7秒钟。德国航空航天中心表示，这可能是一个进入大气层的小行星碎片。期间，全德国大约有90名目击者向欧洲“火球网络”通报了这一事件。
（德国之声中文网）天文学家周日表示，前一天晚间观察到了一个神秘火球在德国西部的夜空中划过。
波恩附近的锡根市（Siegen）的一位目击者告诉柏林技术大学（TU）和德国航空航天中心（DLR）的"火球网络"，明亮的光条持续了5到7秒，期间呈翡翠色，最后变成了两个较小的斑点。
德国航空航天中心的火球现象专家海因莱因（Dieter Heinlein）说："很可能是一颗小行星碎片进入了大气层。"他指出，星期六傍晚出现这一事件的位置大致为德国中部的卡塞尔市（Kassel）上空。
柏林工业大学行星大地测量学负责人奥伯斯特（Jürgen Oberst）教授周日说，在几个小时内，收到了大约90个目击事件的通知。
当地报纸《莱茵邮报》得到了一位摩托车驾驶者用头盔上的摄像机记录下的火球短暂穿越星空的情况。
观察人士告诉《莱茵邮报》："当地时间晚间18：40分左右，杜塞尔多夫-鲁登堡（Ludenberg）至迈特曼（Mettmann）方向天空出现了非常明亮的火球，随后分解为多个部分。"
另一位目击者从德国北部的石勒苏益格-荷尔斯泰因州（Schleswig-Holstein）向奥地利的佳贝尔格（Gahberg）天文台报告称："看到一个明亮的物体，拖着绿色的尾巴从西向东飞来。"他补充说："尾巴是物体大小的3-4倍，有小部分脱落。"
根据德国航空航天中心网站的数据，这次火球出现的时间被认可为超过5秒，平均每年在欧洲发生30次，比转瞬即逝的"流星"还要明亮，可见时间也更长，尤其是在每年的11和12月期间。
海因莱因说，11月19日在奥地利发现了类似的推测为小行星碎片进入大气层的事件。
2015年10月，位于柏林的几台全天候摄影机在德国东部和邻国波兰捕捉拍摄了一颗明亮的火球。同时有许多目击者也报告了这一事件。
根据DLR的说法，这些小行星是太阳系行星形成阶段遗留下来的少量残骸，如今它们中的绝大部分在火星和木星之间运行。这个所谓的小行星带中碰撞产生的碎片会抵达地球。
德国航空航天中心的网站上也提供了识别所谓陨石坠落碎片的技巧，包括非常重的，有磁性的和表面光滑的陨石。
任琛/李鱼（德新社、法新社、美联社）
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