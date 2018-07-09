“臭氧层杀手”来自中国泡塑工厂

（德国之声中文网）一个由澳大利亚等国的科学家组成的国际研究团队认为，中国东部一些地方的工厂仍在使用全球范围被禁止的氯氟烃（CFC）。该化学物质是地球臭氧层被破坏的重要因素。

本周三（5月22日）出版的"自然"杂志刊登的一份研究报告指出，科学家们确认了近年来大气中三氯氟甲烷（CFC-11，氯氟烃的一种）显著增加的源头是中国的山东和河北省。

报告称，2014年到2017年间，全球三氯氟甲烷（CFC-11）的年排放量比2008-2012年增加了约7000吨，而所增加的排量40%到60%都来自这两个中国北方省份。

臭氧层对地球环境和生命至关重要，能阻挡太阳光中对人体有害的紫外线，起到不可或缺的防护作用。氯氟烃作为制冷剂曾被大量使用，造成地球臭氧层严重破坏。

1987年，20多个国家签署《蒙特利尔议定书》，禁止使用氯氟烃系列物质。2010年，发展中国家也开始正式禁止生产氯氟烃。中国则宣布在2007年成功停止氯氟烃的工业应用。

南极上空的臭氧洞在缩小

一年前，一个国际科学家团队公布的研究报告就显示，2012年以来大气层中三氯氟甲烷的变化与预期不符，这意味着有人非法使用了这一物质。2018年7月，总部设在英国的环保组织"环境调查署"（EIA）表示，分布在中国10个省份内的18家工厂承认使用了氯氟烃物。调查人员发现，中国泡沫塑料生产厂家大规模使用三氯氟甲烷，因为这种原料的价格比替代品更为便宜，而且生产效率更高。

最新报告的作者之一弗雷泽尔（Paul Fraser）表示，三氯氟甲烷的排量增加应引起重视，因为它会延缓南极上方臭氧洞的修复闭合，最多甚至达数十年。1985年，科学家发现南极上方的臭氧层会定期出现一个空洞，给全球敲响了警钟，并加速了《蒙特利尔议定书》的诞生。自1990年代中期开始，大气中三氯氟甲烷的浓度明显下降。