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自行车

自行车，或称脚踏车、单车，一种以人力踩踏脚踏板驱动的小型陆上车辆。

在所有交通方式中，自行车被认为是能效最高的一种。以15km/h匀速行驶的自行车，骑行者的耗能约为0.6J/g/km。

观光新潮流：单车游切尔诺贝利禁区 03.10.2021

全球最严重核灾切尔诺贝利核事故发生的35年后，一群游客骑车进入切尔诺贝利禁区，展开一场特别的单车之旅。

2021年IAA的3大亮点 10.09.2021

电动自行车不仅登台今年度的IAA汽车博览会，它还代表了现代人类出行的一个发展潮流。这只是一个亮点。

Gold medallists China's Bao Shanju (L) and China's Zhong Tianshi pose with their medals on the podium after the women's track cycling team sprint finals during the Tokyo 2020 Olympic Games at Izu Velodrome in Izu, Japan, on August 2, 2021. (Photo by Greg Baker / AFP) (Photo by GREG BAKER/AFP via Getty Images)

中国运动员领奖戴毛像章  国际奥委会着手调查  03.08.2021

本届东京奥运会场地自行车女子团体竞速赛金牌得主中国运动员鲍珊菊、钟天使在领奖时，胸前佩戴共产主义革命家毛泽东像章，引舆论大哗。国际奥委会要求中国队作出说明并着手调查。
Radsport: Olympia, Oyama (22,10 km), Männer, Einzelzeitfahren auf dem Fuji International Speedway. Patrick Moster, Sportdirektor vom BDR (Bund Deutscher Radfahrer), steht am Streckenrand neben Azzedine Lagab aus Algerien in Aktion beim Zeitfahren. +++ dpa-Bildfunk +++

德国自行车教练喊出种族主义言论后被送回国  30.07.2021

东京奥运会上，德国教练莫斯特在自行车计时赛中为选手鼓劲时喊出了种族主义言论。他已经被送回德国，并公开道歉。

骑车示威 抗议健身同行 03.06.2021

瑞士苏黎世环保组织号召人们骑车抗议，不仅凸显环保意识，同时也做了健身运动。
Deutschland Coronavirus Lolli-Tests

德国一周大小事 20.05.2021

德国新冠新增感染率有下降趋势；部分地区推出给儿童的“棒棒糖”PCR测试；联邦家庭部长因“抄袭门”请辞；骑自行车戴安全帽的德国人越来越多啦！一起来看看本周德国还有哪些值得关注的大小事。
ARCHIV - 13.02.2019, China, Nanton: Hochhäuser ragen aus dem Smog der Stadt Nantong in der ostchinesischen Provinz Jiangsu heraus. Die weltweite Rate des Artensterbens sei derzeit zehn- bis hundertmal höher als im Schnitt der vergangenen 10 Millionen Jahren und sie steige weiter, heißt es in dem Kernpunktepapier, das der Weltbiodiversitätsrat IPBES am 06.05.2019 in Paris vorstellte. Drei Jahre hatten die Experten 15 000 Literaturquellen durchgesehen und dann ihre Erkenntnisse auf 40 erschreckenden Seiten zusammengefasst. An den meisten Standorten sei die Zahl heimischer Arten schon um 20 Prozent zurückgegangen. Dagegen hat sich die Zahl der Menschen seit 1970 mehr als verdoppelt, das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf gar vervierfacht. Foto: Xu Jingbo/SIPA Asia via ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

环境保护如何给人类健康带来好处 16.12.2020

向清洁能源转型、更有利于环境保护的农业、扩建自行车道和公共交通，——凡是有利于改善地球生态的，也有利于人类的健康。

未来属于谁？奔驰“阿凡达”对阵Podbike 05.12.2020

未来世界如何出行？我们现在就可以从奔驰的“阿凡达”以及挪威的电动脚踏车Podbike中，获得一些线索和灵感。

11.09.2020 TOPSHOT - The large foot of the dragon is pictured on the wall of the Buddhist temple Wat Samphran (Dragon Temple) in Nakhon Pathom, some 40km west of Bangkok, on September 11, 2020. - Wat Samphran is a popular tourist destination with visitors coming to see the huge dragon figure curling around a pink cylindrical building next to the Buddha statues and places of worship of the traditional Buddhist temple complex. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP) (Photo by MLADEN ANTONOV/AFP via Getty Images)

9月精选：世界角落小趣闻 26.09.2020

2020年除了新冠肺炎、中美关系等话题，世界上还有什么其他趣事？来看看日本人瑞奶奶、空中自行车、泰国龙神庙、旧金山大桥的诡异画面，还有看似最窄的房子。

新冠病毒让德国骑车人“享受特权” 30.04.2020

新冠病毒让许多德国人放弃公共交通，改用自行车代步。柏林很快作出反应，加宽了自行车道。但这变化并非人人欢迎。
28.03.2020, Nordrhein-Westfalen, Dortmund: Ein Radfahrer und ein Inline-Skater sind am Nachmittag bei frühlingshafte Wetter am Ufer des Phoenix Sees unterwegs. Zur Eindämmung des Coronavirus hat NRW alle Ansammlungen ab drei Personen in der Öffentlichkeit verboten. Foto: Bernd Thissen/dpa | Verwendung weltweit

疫情期间户外运动健康还是危险？ 31.03.2020

在河边跑步、在森林里骑自行车或在公园里进行健身运动，在新鲜的户外空气中运动原本有利于健康。但是在新冠病毒大流行时期进行户外运动，是健康还是更有风险呢？
ARCHIV - 02.05.2019, Niedersachsen, Hannover: Eine Frau testet bei der «micromobility expo» auf der Messe Hannover einen E-Roller. E-Scooter, auch E-Tretroller oder Elektro-Tretroller genannt, gehören bereits in vielen Städten der Welt zum Verkehrsbild. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

啤酒节疯玩电动滑板车？慕尼黑市颁布限令 11.09.2019

今夏以来，德国城市街头出现了潇洒的电动滑板车骑行一族，同时也因醉骑等问题导致事故频发。为此，慕尼黑啤酒节下达电动滑板车限制令。
Ein Fahrradkurier fährt am Mittwoch (22.08.2012) auf dem Gelände des EUREF-Campus in Berlin Schöneberg mit einem Elektrofahrrad namens Lasten-E-Bike iBullitt. Foto: Robert Schlesinger dpa/lbn

电动单车到底有多环保？ 05.06.2019

电动自行车、电动踏板、滑轮——想要轻松出行又环保，现在有多种选择。不过这些电动单车其实并不像人们认为的那么环保。

关税冲击美国自行车业 23.05.2019

美国自行车销售商担忧，最新一轮对华关税可能导致其关门大吉。
Zhang Danhong, Mitarbeiterin bei der Deutsche Welle. Rechte haben Volker Glasow und Viktor Vahlefeld.

我的融入史(23)：差一点儿参加愚人测试 19.05.2019

初到德国的张丹红踌躇满志，为自己制定了一系列的目标。其中的一个是：考驾照。当学业理顺、狂欢节也平安度过之后，她开始寻找合适的驾校。
Man standing on E-Scooter, partial view model released Symbolfoto PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY BSZF00759

电动滑板车 可以上德国马路了 18.05.2019

德国联邦参议院批准电动滑板车在公路和自行车道上使用。迄今在欧洲主要国家中，只有英国尚未批准电动滑板车的使用。不过批评者认为，这会加重马路负荷，加大受伤风险。
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