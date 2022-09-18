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自行车，或称脚踏车、单车，一种以人力踩踏脚踏板驱动的小型陆上车辆。
在所有交通方式中，自行车被认为是能效最高的一种。以15km/h匀速行驶的自行车，骑行者的耗能约为0.6J/g/km。
骑车度假不仅便宜，而且生态环保深受人们欢迎。今天就带您来看看德国人最喜欢的十大欧洲自行车骑行路线。
只要脑子活，辍学不用怕！肯尼亚的年轻人大卫·迈克尔（David Michael）颇具创业精神，他创立了一个针对学生的单车租赁服务。目前，其业务正蓬勃发展。
全球最严重核灾切尔诺贝利核事故发生的35年后，一群游客骑车进入切尔诺贝利禁区，展开一场特别的单车之旅。
电动自行车不仅登台今年度的IAA汽车博览会，它还代表了现代人类出行的一个发展潮流。这只是一个亮点。
本届东京奥运会场地自行车女子团体竞速赛金牌得主中国运动员鲍珊菊、钟天使在领奖时，胸前佩戴共产主义革命家毛泽东像章，引舆论大哗。国际奥委会要求中国队作出说明并着手调查。
东京奥运会上，德国教练莫斯特在自行车计时赛中为选手鼓劲时喊出了种族主义言论。他已经被送回德国，并公开道歉。
德国新冠新增感染率有下降趋势；部分地区推出给儿童的“棒棒糖”PCR测试；联邦家庭部长因“抄袭门”请辞；骑自行车戴安全帽的德国人越来越多啦！一起来看看本周德国还有哪些值得关注的大小事。
向清洁能源转型、更有利于环境保护的农业、扩建自行车道和公共交通，——凡是有利于改善地球生态的，也有利于人类的健康。
未来世界如何出行？我们现在就可以从奔驰的“阿凡达”以及挪威的电动脚踏车Podbike中，获得一些线索和灵感。
2020年除了新冠肺炎、中美关系等话题，世界上还有什么其他趣事？来看看日本人瑞奶奶、空中自行车、泰国龙神庙、旧金山大桥的诡异画面，还有看似最窄的房子。
新冠病毒让许多德国人放弃公共交通，改用自行车代步。柏林很快作出反应，加宽了自行车道。但这变化并非人人欢迎。
在河边跑步、在森林里骑自行车或在公园里进行健身运动，在新鲜的户外空气中运动原本有利于健康。但是在新冠病毒大流行时期进行户外运动，是健康还是更有风险呢？
电动自行车、电动踏板、滑轮——想要轻松出行又环保，现在有多种选择。不过这些电动单车其实并不像人们认为的那么环保。
美国自行车销售商担忧，最新一轮对华关税可能导致其关门大吉。
初到德国的张丹红踌躇满志，为自己制定了一系列的目标。其中的一个是：考驾照。当学业理顺、狂欢节也平安度过之后，她开始寻找合适的驾校。
德国联邦参议院批准电动滑板车在公路和自行车道上使用。迄今在欧洲主要国家中，只有英国尚未批准电动滑板车的使用。不过批评者认为，这会加重马路负荷，加大受伤风险。
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