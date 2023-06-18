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自行车，或称脚踏车、单车，一种以人力踩踏脚踏板驱动的小型陆上车辆。
在所有交通方式中，自行车被认为是能效最高的一种。以15km/h匀速行驶的自行车，骑行者的耗能约为0.6J/g/km。
来一次非同寻常的骑车表演？或者看一下疯狂的自行车世界!
只要脑子活，辍学不用怕！肯尼亚的年轻人大卫·迈克尔（David Michael）颇具创业精神，他创立了一个针对学生的单车租赁服务。目前，其业务正蓬勃发展。
全球最严重核灾切尔诺贝利核事故发生的35年后，一群游客骑车进入切尔诺贝利禁区，展开一场特别的单车之旅。
东京奥运会上，德国教练莫斯特在自行车计时赛中为选手鼓劲时喊出了种族主义言论。他已经被送回德国，并公开道歉。
德国新冠新增感染率有下降趋势；部分地区推出给儿童的“棒棒糖”PCR测试；联邦家庭部长因“抄袭门”请辞；骑自行车戴安全帽的德国人越来越多啦！一起来看看本周德国还有哪些值得关注的大小事。
未来世界如何出行？我们现在就可以从奔驰的“阿凡达”以及挪威的电动脚踏车Podbike中，获得一些线索和灵感。
你骑自行车么？那么在这一课你会学到很多跟自行车有关的重要词汇。
新冠病毒让许多德国人放弃公共交通，改用自行车代步。柏林很快作出反应，加宽了自行车道。但这变化并非人人欢迎。
电动自行车、电动踏板、滑轮——想要轻松出行又环保，现在有多种选择。不过这些电动单车其实并不像人们认为的那么环保。
美国自行车销售商担忧，最新一轮对华关税可能导致其关门大吉。
初到德国的张丹红踌躇满志，为自己制定了一系列的目标。其中的一个是：考驾照。当学业理顺、狂欢节也平安度过之后，她开始寻找合适的驾校。
德国联邦参议院批准电动滑板车在公路和自行车道上使用。迄今在欧洲主要国家中，只有英国尚未批准电动滑板车的使用。不过批评者认为，这会加重马路负荷，加大受伤风险。
德国掀起了一场电动滑板热：不久的将来，电动滑板将成为合法的代步工具。各种微型电动车也将纷纷上市。德国的道路交通将变得多姿多彩。
德国去年有445人死于自行车交通事故，数量比2017年增加了15%。尤其是电动自行车交通事故增加，这种快速便捷的自行车在老年群体中很受欢迎。
德国交通部想要让年轻人重视骑自行车的安全，戴头盔，于是制作了一些海报，上面是身着内衣的年轻人带着头盔。一些女性政界人士对此提出批评。
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