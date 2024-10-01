自行车与核弹：北约秘书长权力交接时刻的挑战

布鲁塞尔的北约总部举行了秘书长权力交接仪式。两位爱好骑自行车的北欧国家前首相面临同样的问题：俄罗斯的侵略威胁、中国的扩张野心和美国政治的不确定性。新任领导人吕特将领导北约走向何方？

（德国之声中文网）周二（ 10 月 1 日）上午，布鲁塞尔的北约总部举行了一场权力交接仪式--65 岁的斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）宣布仪式开始，57 岁的吕特（Mark Rutte）宣布仪式结束，象征北约秘书长的职务正式从前者移交给后者。

斯托尔滕贝格在这个重要岗位上任职十年。在此之前，他担任了将近十年的挪威首相。而在今年7月之前，吕特的身份是荷兰首相，任期长达将近14年。

北约领导层权力更替之际，位于联盟边境的乌克兰仍然炮火连绵，俄罗斯对该国的全面入侵，以及由此带来的对北约的直接威胁，已经持续了两年多时间。

这场战争使北约重新回到了冷战时期保护成员国的使命上。将于11月举行的美国大选，也让该联盟内部疑虑重重。特朗普在总统任期内对欧洲盟国特别是德国，提出了尖锐批评，认为其国防开支过低，并质疑北约集体防御原则的有效性。

法国总统马克龙也曾宣称北约面临"脑死亡"的危险，引起强烈的争议，表明联盟内部的分歧程度深不可测。

两位爱好骑自行车的北约领导人面临同样的问题：俄罗斯的侵略威胁、中国的扩张野心和美国政治的不确定性。 图像来源: Eric Lalmand/BELGA MAG/dpa/picture alliance

北约"最具变革性"的十年

在一篇卸任前的纪念文章中，斯托尔滕贝格将过去十年描述为自冷战以来，北约这个拥有32个成员的联盟经历的"最具变革性"的时期。

斯托尔滕贝格强调了北约在东欧的新增兵力部署，国防工业生产的加速，以及到2024年有23个盟国将至少把其国内生产总值（GDP）的2%用于国防--相比之下，2014年仅有三个国家达到这个水平。

在斯托尔滕贝格的任期内，北约还迎来了四个新盟友--黑山、北马其顿、芬兰和瑞典。面对俄罗斯全面入侵乌克兰，芬兰和瑞典这两个北欧国家放弃了长期的中立政策。

斯托尔滕贝格在土耳其的反对声中，成功将芬兰和瑞典带入北约联盟，这成为他任期内留下的一个重要政治遗产。

斯托尔滕贝格以北约秘书长身份对普京的最后一次批评，是周一（9月30日）接受路透社采访时表示，北约成员国不应被普京 "鲁莽"的涉核言论吓倒，因而停止向乌克兰提供更多的军事援助。

吕特在政治逆境中屹立不倒的能力为他赢得了"不粘锅马克"（Teflon Mark）的雅号 图像来源: John Thys/AFP

"不粘锅马克"的坚持与妥协

马克·吕特（Mark Rutte）在2023年7月宣布辞去荷兰首相职务，并表示"退出政界"，原因是其执政联盟在移民政策产生分歧而导致崩溃。

然而，到当年10月，吕特似乎忘记了自己要解甲归田的誓言，而对作为将在2024年9月卸任的北约秘书长斯托尔滕贝格的继任者产生了兴趣。他的竞选活动颇为顺利，很大程度上受益于他在荷兰长期的首相生涯，曾与各种国际机构合作。

一位外交官告诉德国之声，吕特在欧盟内部被称为"否定先生"，因为他拒绝了法国总统马克龙提出的雄心勃勃的改革计划。不过，吕特与德国总理朔尔茨的关系很好。

他还与意大利右翼民粹主义总理梅洛尼关系良好，两人曾共同建议在欧盟以外的第三国处理庇护申请。

然而，要赢得匈牙利右翼民族主义总理欧尔班（Viktor Orban）的支持，吕特花了更多时间。吕特不得不向欧尔班承诺，只要他领导北约，匈牙利就永远不会参与在北约领土外支持乌克兰的活动。欧尔班与俄罗斯关系友好，也排除了匈牙利向乌克兰提供武器的可能性。

吕特的自由派政治观点和欧尔班的非自由主义立场经常使他们在欧盟内部的交往中意见相左。当匈牙利在2021年通过反LGBTQ+法案时，吕特告诉欧尔班，如果他不同意欧盟的政策，可以自由退出欧盟。

吕特在政治逆境中屹立不倒的能力为他赢得了"不粘锅马克"（Teflon Mark）的绰号，这让他可能有办法应付特朗普对北约的潜在威胁。在特朗普担任美国总统期间，她们二人的关系相当不错，特朗普甚至称吕特为"朋友"。但作为一个历史悠久的贸易国家的领导人，吕特坚决反对特朗普的保护主义经济政策。

新官上任：北约秘书长吕特面临重重挑战 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

吕特对普京长期持批评态度

与特朗普不同，吕特是乌克兰的坚定支持者，并督促了对基辅提供强有力的武器供应，包括荷兰的榴弹炮和F-16战斗机。

然而，在吕特执政期间荷兰军费不足。今年是荷兰首次将其国内生产总值（GDP）的2%用于国防，以达到北约的军费开支目标。

吕特对俄罗斯总统普京长期持批评态度，尤其是因为俄罗斯被广泛认为至少部分对2014年MH-17航班空难负责。当时，MH-17航班正从阿姆斯特丹飞往吉隆坡，在乌克兰境内的俄国占领区被分裂分子发射的俄罗斯制造的导弹击落，造成283名乘客和15名机组成员悉数罹难，其中大多数是荷兰公民。

北约还关注中国日益增强的军事力量，认为中国对联盟安全构成了挑战，尤其是中国与俄罗斯的结盟日益令人不安。

北约还关注中国日益增强的军事力量，认为中国对联盟安全构成了挑战，尤其是中国与俄罗斯的结盟日益令人不安。 图像来源: Sergei Guneev/Pool/Sputnik/REUTERS

吕特还会骑自行车上班吗？

吕特在管理荷兰国内联盟方面经验丰富，但现在他需要让北约32个成员国达成共识，所有北约决定都需要一致通过。

"北约秘书长不仅需要是秘书，还需要在政治上担任'将军'的角色。" 曾经长期担任北约发言人的隆古斯库（Oana Lungescu）告诉德国之声，她强调，吕特在荷兰保持复杂的联盟政府运作的经验将对他未来的职位有利。

作为荷兰首相，吕特以在海牙骑自行车从简朴住所前往首相官邸上班而闻名。 图像来源: Robin Utrecht/dpa/picture alliance

吕特还面临个人生活中的另外一个挑战。作为荷兰首相，他以在海牙骑自行车从简朴住所前往首相官邸上班而闻名。在布鲁塞尔，他可能需要让司机开车送往北约总部。

隆古斯库认为，吕特可能会像他的两位前任一样，在繁重的公务中找到时间放松。她说，前两任北约秘书长斯托尔滕贝格和拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）也都热衷于骑自行车。她说，人们有时可以在布鲁塞尔周围的树林中看到他们，正在骑车、跑步或做其他运动。

（综合报道）

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