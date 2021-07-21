自称不当政治评论平台 柯达删帖又道歉

（德国之声中文网）柯达公司近期在其Instagram账号上动作频频：先是删除了法国摄影师瓦克（Patrick Wack）有关新疆题材的摄影作品，紧接着，又罕见地表达了“歉意”。

7月20日，柯达柯达Instagram账号发布正式声明，“柯达Ins账号旨在通过提供一个平台来激发电影媒介的创造力，并不想成为政治评论的平台”。“瓦克先生所表达的观点不代表柯达公司的观点，也没有被柯达认可，对于贴子可能造成的误解或冒犯，我们深表歉意”。

为给自己今年10月即将在法国出版的新疆摄影画册《尘土》（Dust）做宣传，瓦克除了在他私人的账号上发帖，也于7月15日在柯达拥有83.9万粉丝的Instagram账号上，发布了10张全部使用柯达胶片拍摄的照片。

据《观察者网》的报道，在为这些照片撰写的文字中，瓦克写道，“照片记录当地人受到的严重压迫”以及“捕捉了新疆2016至2020年的视觉故事，见证了这里突然陷入奥威尔式的反乌托邦”等等。

7月18日，有中国网友发现了柯达Instagram上的这组照片，并在微博上发言批评柯达。

7月19日，瓦克在柯达Instagram账号上的摄影作品消失了。

中国共青团中央在微博上分享了《观察者网》发表于18日的一篇文章，该文标题写道：“新疆这么美，柯达却偏要夹带私货”。

现年42岁的瓦克出生于巴黎郊区，目前生活在德国柏林市。他曾于2006年至2017年期间在中国做自由摄影师，生活了11年。

他对《纽约时报》表示，柯达的表态令人关注，因为数十年来，柯达产品一直被用于记录政治事件。而柯达现在却说不想被政治化，“这才让人感到不安”。

瓦克告诉纽时，最初是柯达的一位社交媒体经理联系了他，说对他的作品非常感兴趣。在柯达决定删除关于瓦克的Instagram帖子后，这位媒体经理向瓦克道歉，称这个决定是由高层管理人员做出的。

大中华地区对于柯达公司而言意义非凡，据《环球时报》英文版的消息，柯达在上海和厦门分别设有两家工厂，其产品的70%出口到其它国家。

(综合报道)

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。