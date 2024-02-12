自相矛盾？拜登启用TikTok吸引年轻选票

（德国之声中文网）拜登的竞选团队上周日（2月11日）以帐户名「bidenhq」，在受年轻人喜爱的社媒平台TikTok上发布了一段26秒的视频。这位81岁的现任总统在视频中以轻松的口吻，回答了关于美国大选以及周日举行的美国橄榄球联盟（NFL）超级碗（Super Bowl）比赛系列问题。

当拜登被问到他更喜欢看比赛还是中场休息时的表演，他的回答是：他更喜欢看比赛。在视频的最后，拜登被问到更希望谁成为未来的总统，是他自己还是共和党的热门人选、前总统特朗普。拜登笑着回答说：「你在开玩笑吗？拜登」。至截稿之前，该视频已累积超过四百万观看、3700多则评论。

TikTok是中国公司字节跳动旗下短视频平台抖音的海外版，在世界各地拥有超过10亿用户。然而很多国家政府都认为它暗藏安全风险，怀疑TikTok会应中国政府要求交出用户数据。

美政府曾要求其从母公司分家

而美国政府——包括拜登及其前任特朗普政府就曾因此多次批评TikTok。去年3月，TikTok透露拜登政府要求其与中国母公司字节跳动分家，否则将面临禁令。中国政府则批评美国「无理打压」中企。TikTok执行长周受资随后也赴美国国会作证，表示「字节跳动不是中国或任何国家的代理人」。

目前，拜登任下的美国政府以数据安全为由，禁止其员工在政府设备上使用该应用程序，超过半数的联邦州以及美国国会、军方也有这样的规定，至于全面禁止TikTok的立法则未见进展。

年轻人的最爱

对于美国年轻人而言，这些争议不足以浇熄他们对于TikTok的热爱，去年的数据显示有一亿五千万美国人都在使用TikTok，其中将近半数的使用者年龄低于30岁。该平台的使用次数早已超过YouTube、Twitter、Instagram、Snapchat和Facebook等社媒。

如今，显然连拜登都不得不加入TikTok使用者的行列，美国媒体《国会山报》指出，这可能是拜登为了在总统大选赢得年轻选民青睐而做出的努力。拜登竞选顾问则表示，团队将继续在选民所在之处和大家互动，也会在TikTok上继续更新内容。该团队也强调，已对其设备采取先进的安全预防措施，并表明使用TikTok与该应用正在接受安全审查是两回事。

《华盛顿邮报》称，已有30多位美国国会议员拥有TikTok帐户，其中又以民主党人居多。而共和党人对该平台仍主要持负面看法，例如在拜登启用TikTok后不久，共和党的南达科他州长诺姆（Kristi Noem）就在社媒X上发文批评拜登「与中国合作监视美国人民」。

（综合报导）

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