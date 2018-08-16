 自由，还是新枷锁？性解放运动五十周年 | 文化经纬 | DW | 26.08.2018

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文化经纬

自由，还是新枷锁？性解放运动五十周年

1968年，反叛气息笼罩德国。大学生们的口号是，打破一切旧的传统，其中也包括旧的性观念。为什么大学生们要这样做，这样做的后果又是什么呢？

Together! Die neue Architektur der Gemeinschaft Ausstellung Vitra Design Museum (Werner Bokelberg)

“一号公社”被许多人视为性解放运动的重要象征

（德国之声中文网）二战后的德国，整个社会谈"性"色变，在性道德方面充满了禁忌和吓唬人的传说：谁要是手淫，骨髓就会逐渐消失，手也会变形腐烂，勃起的阴茎被说成是病态的肿胀，而女性高潮更是对身体非常有害的事情。

Bildkombo Ulrike Heider

乌尔里克·海德的今与昔

作家兼记者的乌尔里克·海德（Ulrike Heider）对德国之声表示，人们对性讳莫如深，对青少年更是会极力回避性的问题。海德1947年生于法兰克福，她积极参与了1968年的学生运动。她说，一名来自"德国社会主义大学生联合会"的女学生对她进行了一次"彻底的性启蒙"，这让她受益匪浅。直到今天，她都很感激这名女学生。

"我妈说我是荡妇"

五十年代，人们在性问题上的保守观念也是有其原因的：战后的德国，人们都期望通过明确的性别角色分配和建立和睦家庭使生活尽快重新步入正轨。人们期望过一种循规蹈矩的生活。海德说："我母亲希望我最迟三十岁之前嫁给一名医生或律师，然后生儿育女。但她得知，我21岁时就和当时的男友发生了性行为，她说你简直成了荡妇。"

Deutschland Familienfoto 1950 (Imago/Gerhard Leber)

上世纪50年代的“正常家庭”是这样的

直到1960年8月18日，避孕药投入美国市场，一年后也引入德国。这时德国社会五六十年代的道德观念和保守思想才出现了松动，也为1968年出现性自由的呼声铺平了道路。新诞生的避孕方法不仅使男女对性行为失去了恐惧，而且也推进了妇女解放运动。因为，女性就此掌握了生育计划的主动权，她们可以去读大学或作职业培训，而不必因为生孩子而耽误了前程。

针对整个社会秩序的一场革命

六十年代中期，一场性浪潮席卷整个德国。无论是广告摄影、报刊杂志，还是色情影片，一时间都在争先展示女性的肉体。其中导演奥斯瓦尔德·库勒（Oswalt Kolle）在性启蒙方面尤其功不可没。

Szene aus Das Wunder der Liebe (picture-alliance/Keystone)

导演奥斯瓦尔德·库勒1968年拍摄的性启蒙影片《爱的奇迹》

库勒1968年拍摄的性启蒙影片《爱的奇迹》讲述的本来是夫妻之间的性生活。但中学和大学里的革命小将们则更进了一步。海德说，当时年轻人的既定目标是解放：他们要推进已经开始的社会革命，而且要把社会革命同文化革命和性革命结合在一起。"他们想建立一个乌托邦式的平等社会，在这个社会里，爱和性是不受任何道德、宗教和国家的限制的。传统的婚姻家庭要被更新的、更符合人性的人际关系、爱情形式以及性爱接触所替代。"

合居、性爱自由 vs 资产阶级小家庭

作为对传统爱情家庭观念的反叛，年轻人成立起所谓的"公社"，他们未婚同居，还频繁更换性伴侣。

他们组织各类研讨会和工作小组，对各类性实践和性问题展开开诚布公的讨论。海德说："一旦有人不小心怀孕了，那她就会毫无负罪感地去做流产。" 性的禁忌被彻底打破了。他们的口号是享受性爱，而不是为了传宗接代。

玛格丽特·斯托科夫斯基（Margarete Stokowski）撰写的《自由的下半身》对性、女权主义以及妇女形象的讨论起到了推波助澜的作用。

在《自由下半身》中斯托科夫斯基写道："年轻一代想展示，他们不同于参与了世界最邪恶罪行的那一代人。他们通过'要做爱，不要战争。'这类口号表明性是个好东西，通过对性的解放去抗击邪恶的事情。"

Feministin Margarete Stokowski (Rowohlt Verlag)

玛格丽特·斯托科夫斯基（Margarete Stokowski）

有瑕疵的革命

但尤其对女性而言，性解放带给她们的不仅是自由，同时也带来了新的桎梏。当时的说法是"谁和同一个人做两次爱，那他或她就属于保守派了。"对女性而言，这也就意味着，她如果不想被当作是保守派，就必须随叫随到。

斯托科夫斯基表示，即便是在那个年代的各种集会上，女性也很少成为主角。"她们应当去打印传单，而不应侃侃而谈。她们只会被看作是某某人的女友。"一个核心问题是，这场革命虽然波及到性，但并没有去探讨两性的关系问题。直到1968年9月13日，西格丽德·吕格斯（Sigrid Rügers）向社会主义大学生联合会主席投掷西红柿，引发第二轮女性运动后，这一切才出现了改观。

BG Internationaler Frauentag | Aktionsrates zur Emanzipation der Frau des SDS 1968 (picture-alliance/dpa/M. Rehm)

性解放运动后，女性进一步要求得到更多社会话语权

"成功的性生活也是一种强迫"

今天，性革命五十年之后情况有怎样呢？ 性权利自主成为现实了吗？答案是令人沮丧的。

涉及性的图像比比皆是，无论是电影、广告，还是书刊杂志或者流行文化。通过互联网，人们几乎可以随时随地的去看色情影片，主流社会也能接受像《五十度灰》这样的情色文学了。

裸露身体并不意味着获取了更大程度的自由 - 传媒广告中女性总是以这种形式得以展示。

Deutschland Sexismus - Großflächenwerbeplakat im Hauptbahnhof (picture alliance/M. Scholz)

广告和媒体中物化女性的做法依然比比皆是

乍看起来，似乎自由度提高了，但细究之下，裸露身体和性自主并无必然联系。有人认为，《五十度灰》是一部表现妇女解放的作品，但另一些人则认为这部作品只是固有偏见的再现：羞涩而天真的少女只有遇到富裕而性经验丰富的男人才得以了解世界。主人公格雷先生对性虐游戏的偏爱又是怎么回事呢？ 作品中主人公由于童年不幸，所以养成了这样的性癖好，并因此被划为异类。而媒体中，无处不在的完美女性身材更是在转播着这样一种信息：女性要年轻、苗条、并充满诱惑力。这无形中让女性面临着很大的压力。德国喜剧演员科贝库斯（Carolin Kebekus）曾经不无讽刺地说，当今世界，即便是刚刚生过孩子的女性也必须要保持"可操性"。

今天什么事情都要讲究最优化，性生活同样如此。慕尼黑大学社会学家及性学专家史明科（Imke Schmincke）对德国之声表示，68年代，如果谁的性生活不幸福，并不会因此有挫败感。"但是今天，人们会有一种内在的压力，性生活一定要完美。"

Gegendemo zum Marsch für das Leben in Berlin (picture-alliance)

围绕性自决权的斗争仍远未结束

得益于68年代，社会变得更加开明

性解放运动五十年后，反对和支持自由化的斗争仍在继续。斯托科夫斯基表示，和从前一样，公共舆论中那些性生活十分活跃的女性仍然还会同耻辱联系在一起。德国基本法219条是否允许为流产手术作"广告"的条款，仍然引起激烈的争执。家长们仍然会因为学校性启蒙课程里讲到同性以及变性问题而勃然大怒。"性早教"问题更是成了右翼民粹主义者和右翼保守派的心头大患，2016年，基社盟甚至把这一话题纳入竞选纲领。

对海德来说，谁是这段历史的胜利者已经非常明确："那些推销性话题的行家们，对他们来说，性解放的努力给他们带来了滚滚财源。"而那些68年代的英雄们至少有一个功绩：那就是今天我们开诚布公地讨论性话题。

  • Szene aus Das Wunder der Liebe (picture-alliance/Keystone)

    1968：造反、性解放与寻找自我

    银幕上的做爱场面

    1968年，奥斯瓦尔德·科勒（Oswald Kolle）将大众教育片《爱之奇》（Das Wunder der Liebe）的第一部分在影院公演。片中所演的做爱情景堪称一次小革命。一检察官甚至威胁要逮捕科勒。该影片特意拍成黑白片，并配以平静的音乐，以防男性观众群起自慰。

  • Saigon Vietnamkrieg (picture-alliance/AP Photo/E. Adams)

    1968：造反、性解放与寻找自我

    越战及其反对者

    西贡警察局长枪决一名疑似的越共党员。超级强国及其盟友在越战中的暴行在全球激怒了和平主义者。这样的图片导致舆论大变。1968年3月，美国总统约翰逊放弃竞选连任。他停止了美军的轰炸，并开通了谈判途径。

  • Frankfurt Ausgebrannter Kaufhof 1968 (picture-alliance/AP Photo/C. Hampel)

    1968：造反、性解放与寻找自我

    左派暴力

    但是，越战也导致意识形态争议：出于对“在越南的种族屠杀”的抗议，以巴德尔（Andreas Baader）和埃斯林（und Gudrun Ensslin）为首的一个左翼人士小组在美因河畔法兰克福（Frankfurt am Main）实施了焚烧行动。这是红军派（Roten Armee Fraktion）的起始。在从事了更多袭击后，巴德尔和埃斯林于1972被捕，但红军派在德国及欧洲均已有效法者。

  • Wofür die Deutschen auf die Straße gingen Flash-Galerie (AP)

    1968：造反、性解放与寻找自我

    大学生造反

    在德国，鲁迪·杜奇克（Rudi Dutschke）动员众多学生走上街头，反对越战。从媒体中，这位“议会外反对派”领袖领教到越来越多的拒绝和仇恨。1968年4月，他遭遇刺杀，生命垂危。大学生们指控是斯普林格（Springer）出版社通过其报道煽动了对杜奇克的暴力。

  • Beate Klarsfeld Bundestag 1968 Kiesinger (picture-alliance/dpa)

    1968：造反、性解放与寻找自我

    反对沉默

    在很大程度上，德国学生运动也是与第三帝国历史斗争的产物。女记者、自命的纳粹猎手克拉斯菲尔德（Beate Klarsfeld）反对沉默。为此，她将曾为国社党成员的时任联邦总理基辛格（Kurt Georg Kiesinger）称为“纳粹”和“罪犯”。数月后，她甚至扇了他一记耳光。图右是联邦议院大厅一名工作人员。

  • USA Memphis Martin Luther King 1968 (picture-alliance/AP Photo/J. Thornell)

    1968：造反、性解放与寻找自我

    马丁·路德·金遭枪杀

    1968年4月4日，马丁·路德·金（Martin Luther King）在孟菲斯（Memphis）遭枪杀。对其民权运动的众多支持者而言，此次谋杀行为是美国国内根深蒂固的种族主义的表现。他们认为国家也要为此承担责任。金遇刺身亡后，美国有100多个城市爆发激烈冲突，导致大量伤亡。本图显示1968年3月孟菲斯一次游行中的金。

  • Mauerchronik 3_05 (1960-69) (picture-alliance/dpa)

    1968：造反、性解放与寻找自我

    布拉格之春

    实现“有人性的社会主义”：杜布切克（Alexander Dubcek）欲改革捷克斯洛伐克：少一点中央集权、多一些自由。然而，1968年8月，华约集团军队开入布拉格。在苏维埃共和国联盟的压力下，杜布切克不得不收回所有改革。1945年以来欧洲这一最大规模军事行动后不久，俗称的“布拉格之春”告终。

  • Beatles (picture-alliance/AP)

    1968：造反、性解放与寻找自我

    革命之歌

    不论是在德国、美国或世界上很多其它地方，1968年，披头士以一首“Hey Jude”登榜年度最劲歌，并使之成为其事业上的最畅销歌曲，卖出近750万张单曲。在唱盘背面，印有“Revolution”（革命）字样，凸显政治色彩；歌手们高唱“我们都想改变世界”。

  • Kolumbien | Papst Paul VI. während des Eucharistischen Weltkongresses 1968 (picture-alliance/dpa)

    1968：造反、性解放与寻找自我

    愤怒浪潮

    对于女性，避孕药意味着从来未知的性自由，这种自由不只在大学生和嬉皮士社群无拘无束的行为中有淋漓尽致的体现。1968年，教宗保罗六世（Paul VI.）发布“Humanae Vitae” （《人类生命》）通谕，反对任何形式的人工避孕，引发愤怒浪潮。很多人指出，他们关于教会不通人世的看法由此得到了证实。

  • Mond und Erde von der Apollo 8 aus gesehen | 1969 (picture-alliance/dpa/NASA)

    1968：造反、性解放与寻找自我

    新自我认识

    也是在这一年：1968年圣诞节，“阿波罗8”宇航员拍摄了一张照片，并取了一个充满感情的名字“地球升起”（Earthrise）。人类首次看到了自己所处的脆弱星球。这张图片如何影响了人类对地球的认知，迄今都还在讨论，对动荡年份1968影响的讨论亦然。

    作者: Nicolas Martin, Constantin Engel


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