 “自由车队”抗议延烧至法国 近百人巴黎被捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.02.2022

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新闻广角

“自由车队”抗议延烧至法国 近百人巴黎被捕

受到加拿大卡车司机抗议的启发，不少法国示威者也从各地开车来到巴黎，无视当局禁令。最终警方使用催泪瓦斯驱散了这场未经批准的抗议活动。对于近百名示威者来说，2月12日的集会以被逮捕告终。

最终，法国警方使用催泪瓦斯驱散了示威者

最终，法国警方使用催泪瓦斯驱散了示威者

（德国之声中文网）法国巴黎警方的一份声明表示，在周六的抗议活动中，有97人被逮捕，还发出了513份警告。警方在推特上宣布，周日部署了大量警员，以封锁所谓的“自由车队”。

据悉，从周五（2月11日）到周一这段时间，当局动员了大约7500名警察，此外还部署了装甲车和水炮。法国当局称，那些违反规定的人有可能被判处两年监禁，罚款4500欧元，并被吊销驾驶执照。

效仿加拿大

最近几日，来自法国各地的数千名示威者开着汽车、露营车、面包车等来到巴黎周边，加入抗议车队。参与者中有反对需要出示疫苗接种证明的人、有“黄马甲”运动的支持者，也有其他反对政府措施的人士。

许多抗议者希望在巴黎的示威之后继续前往布鲁塞尔

许多抗议者希望在巴黎的示威之后继续前往布鲁塞尔

他们的目的是举行一次捆绑式示威，效仿加拿大卡车司机的抗议活动。加拿大的抗议活动已经持续了两周，使首都渥太华大面积瘫痪

无视禁令

不过，法国当局禁止了计划中的抗议活动。尽管如此，示威者还是在本周六下午设法进入了香榭丽舍中央大道，除步行者外，也有一百多辆汽车。

据通讯社报道，当一支抗议新冠防疫限制、所谓的法国“自由车队”经过巴黎市中心的警察检查站时，凯旋门周围的交通陷入停顿。驾车者挥舞着法国国旗并且鸣笛，无视警察不得进入城区的命令。

后来，警方用催泪瓦斯驱散了这场未经批准的示威。

法国当局这个周末除了出动大量警员外，还部署了装甲车和水炮

法国当局这个周末除了出动大量警员外，还部署了装甲车和水炮

根据法国内政部数据，周六有3.21万名示威者参加了在法国各地举行的反新冠防疫措施的集会，这些集会是得到批准的，其中包括在巴黎的近7600人。

目前距离4月10日开始的法国总统大选还有几周时间，政府正试图阻止抗议活动的蔓延。

（德新社，法新社，路透社）

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