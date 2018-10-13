自由贸易 中国到底支不支持？

去年1月，习近平在瑞士达沃斯世界经济论坛上发表演讲，其支持国际自由贸易的言论音犹在耳。但是如今，中国面临着贸易战、资金外流的巨大压力。中国到底还是不是自由贸易的捍卫者？中国所理解的自由贸易，是否和西方的理解有所不同？
(德国之声中文网) 在科隆经济研究所(IW)的学者鲁舍(Christian Rusche)看来，虽然外部环境发生了重大变化，但是如今的中国政府依然是全球自由贸易的支持者，因为"这显然有利于中国经济"。不过，鲁舍也对德国之声表示，北京方面在推行自由贸易时，同时也在搞一些贸易保护主义的措施。"他们不想一下子让贸易完全自由。就像19世纪的德国一样，先将本国的产业保护起来，让其发展出足够的竞争力之后再逐步开放市场。"这位多年研究对华贸易问题的德国经济专家认为，中国政府对于发展本国产业、开放市场有着明确的先后之分。"我相信，要是中国经济取得足够的进展、其产业竞争力达到足够的高度，中国政府会逐步放开各领域的市场。也许，国际压力也会发挥一定的作用。"
就在上周召开的国际货币基金组织年会上，中国的外贸政策引起了许多重量级人物的讨论。曾任国际金融协会(IIF)主席的美国银行家达拉雷(Charles Dallara)在会上说："西方现在广泛认为，中国从某种程度上获益于现有的国际贸易体系。这让我想起了80年代西方对待日本的姿态。"值得一提的是，时任美国财政部高官的达拉雷，是《广场协议》的重要推动者。该协议迫使日元迅猛升值，深刻地影响了日本经济此后几十年的走势。
国际货币基金组织总裁拉加德(Christine Lagarde)也委婉地表示，既有国际贸易规则需要针对中国进行一些改变。她虽然没有直接点名中国，但是其言论和特朗普的诉求颇有几分相似："这意味着要考虑到政府补贴对市场的扭曲效应，还要加强对知识产权的保护力度，并采取措施确保有效的竞争，从而避免市场支配地位被滥用。"
欧盟经济和金融事务专员莫斯科维奇(Pierre Moscovici)也在年会上强调，世界各国都必须要着手应对中国的过剩产能(输出)之问题。而美国财长姆努钦(Steven Mnuchin)则对美国的盟友喊话："特朗普的贸易政策初看起来很像是保护主义，但是现在各盟友都已经明白，特朗普其实想要的是'更为自由、公正、对等的贸易'。"姆努钦还强调，美国在对华贸易问题上拉拢盟国，并不是要向中国施压，而是"几个理念相近的人都在对华议题上有着非常相似的关注点。"
全球化没有单纯的输家
德国经济学家鲁舍认为，中国的形象从"自由贸易捍卫者"迅速转变为"自由贸易单方受益者"，其中的两个重要因素就是"中国制造2025规划"以及"一带一路"倡议；北京方面力推的这两大政策，在国内导致了巨大的产能过剩，在国外则导致技术转移，大量的政府补贴还扭曲了市场关系。
鲁舍还指出，虽然全球化能够总体上提升各国的经济，但是各方的获益程度必然存在不平均的问题。"相对而言，中国的大多数人都是全球化的受益者，他们有了更多的就业岗位、更富足的生活，而美国'锈带'地区的产业，则是典型的全球化失意者。许多工厂要么倒闭，要么将生产线全面转移到中国。但是，并不是说这些美国工人就是纯粹的输家，中国制造降低了消费价格，多少补偿了这些美国工人的损失。"
国际货币基金组织、世界贸易组织和世界银行周日最新联合发布的一份报告指出，被一再搁置的全球贸易体制改革造成了当今世界主要经济体之间紧张局势的加剧，导致贫困民众与经济利益脱节。 (30.09.2018)