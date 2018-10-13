自由贸易 中国到底支不支持？

(德国之声中文网) 在科隆经济研究所(IW)的学者鲁舍(Christian Rusche)看来，虽然外部环境发生了重大变化，但是如今的中国政府依然是全球自由贸易的支持者，因为"这显然有利于中国经济"。不过，鲁舍也对德国之声表示，北京方面在推行自由贸易时，同时也在搞一些贸易保护主义的措施。"他们不想一下子让贸易完全自由。就像19世纪的德国一样，先将本国的产业保护起来，让其发展出足够的竞争力之后再逐步开放市场。"这位多年研究对华贸易问题的德国经济专家认为，中国政府对于发展本国产业、开放市场有着明确的先后之分。"我相信，要是中国经济取得足够的进展、其产业竞争力达到足够的高度，中国政府会逐步放开各领域的市场。也许，国际压力也会发挥一定的作用。"

美国金融专家达拉雷

就在上周召开的国际货币基金组织年会上，中国的外贸政策引起了许多重量级人物的讨论。曾任国际金融协会(IIF)主席的美国银行家达拉雷(Charles Dallara)在会上说："西方现在广泛认为，中国从某种程度上获益于现有的国际贸易体系。这让我想起了80年代西方对待日本的姿态。"值得一提的是，时任美国财政部高官的达拉雷，是《广场协议》的重要推动者。该协议迫使日元迅猛升值，深刻地影响了日本经济此后几十年的走势。

国际货币基金组织总裁拉加德(Christine Lagarde)也委婉地表示，既有国际贸易规则需要针对中国进行一些改变。她虽然没有直接点名中国，但是其言论和特朗普的诉求颇有几分相似："这意味着要考虑到政府补贴对市场的扭曲效应，还要加强对知识产权的保护力度，并采取措施确保有效的竞争，从而避免市场支配地位被滥用。"

IMF总裁拉加德

欧盟经济和金融事务专员莫斯科维奇(Pierre Moscovici)也在年会上强调，世界各国都必须要着手应对中国的过剩产能(输出)之问题。而美国财长姆努钦(Steven Mnuchin)则对美国的盟友喊话："特朗普的贸易政策初看起来很像是保护主义，但是现在各盟友都已经明白，特朗普其实想要的是'更为自由、公正、对等的贸易'。"姆努钦还强调，美国在对华贸易问题上拉拢盟国，并不是要向中国施压，而是"几个理念相近的人都在对华议题上有着非常相似的关注点。"

德国经济学家鲁舍

全球化没有单纯的输家

德国经济学家鲁舍认为，中国的形象从"自由贸易捍卫者"迅速转变为"自由贸易单方受益者"，其中的两个重要因素就是"中国制造2025规划"以及"一带一路"倡议；北京方面力推的这两大政策，在国内导致了巨大的产能过剩，在国外则导致技术转移，大量的政府补贴还扭曲了市场关系。

鲁舍还指出，虽然全球化能够总体上提升各国的经济，但是各方的获益程度必然存在不平均的问题。"相对而言，中国的大多数人都是全球化的受益者，他们有了更多的就业岗位、更富足的生活，而美国'锈带'地区的产业，则是典型的全球化失意者。许多工厂要么倒闭，要么将生产线全面转移到中国。但是，并不是说这些美国工人就是纯粹的输家，中国制造降低了消费价格，多少补偿了这些美国工人的损失。"