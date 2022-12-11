物价全面走高 德国重新考虑核电？

根据多年前的计划，德国目前还在运营的三座核电站将在今年年底前关闭。随着能源价格全面推高通货膨胀率，德国政界正在思索一切能够抑制物价的手段。然而，即便在执政党内部，重启核电也是极具争议的爆炸性话题。