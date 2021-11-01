专访：绿黄两党“对中国将是巨大挑战”

德国大选结束，目前组阁形势仍不明朗。但选前对华政策表态强硬的绿党和自民党很有机会进入执政联盟。这对于未来的德中关系会产生怎样的影响？德国之声中文网专访波恩大学全球研究中心主任辜学武教授。