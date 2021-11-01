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简称自民党。同名政党存在于日本、英国、德国、荷兰、俄罗斯、摩尔多瓦、马来西亚。
在德国之声的报道中，德国自民党以及日本自民党出现频率相对较高。
日本众议院大选结果出炉，执政党自由民主党选举结果比外界预料来得亮丽，独自夺得「绝对安定多数」261席，为新上任的首相岸田文雄打了一剂强心针。
本周日，日本举行众院选举。鉴于防疫措施引起广泛不满，已连续执政半个世纪的自民党有可能会在本次投票中失去议席。
今年的联邦大选中，绿党和自民党均在其竞选纲领中提出了加强对台关系的主张。那么，由上述两党参与执政的新一届德国政府上台后，德台关系会不会发生变化呢？
经过一系列试探性会谈之后，社民党、绿党以及自民党将正式开启“红黄绿”组阁谈判。上述三个政党联合发布了一份12页的文件，罗列了迄今为止的谈判结果。
据路透社报道，日本执政的自民党周二公布了众议院选举的竞选宣言，重点是终结新冠疫情，承诺重建中产阶层并抵御日益强硬的中国。日本众议院选举将于10月31日举行。
日本新首相岸田文雄，在10月4日临时召集的国会被指名为新首相，旋即启动新内阁。被视为自由民主党（以下简称自民党）鸽派人物的他，未来面对中美局势的险恶，会如何应对？
周四（10月7日），德国绿党、自民党和社民党开始进行为组阁做准备的摸底会谈。这三个党派能否最后组成较为被看好的“红绿灯”联合政府，还要经过漫长的谈判。
9月29日下午，日本前外相岸田文雄当选自民党新总裁。按惯例，他将于10月4日通过首相提名选举，当选为日本第100任首相。岸田文支持加强美日同盟以抗中，支持台湾加入CPTPP。
德国大选结束，目前组阁形势仍不明朗。但选前对华政策表态强硬的绿党和自民党很有机会进入执政联盟。这对于未来的德中关系会产生怎样的影响？德国之声中文网专访波恩大学全球研究中心主任辜学武教授。
德国大选后新政府是否会改变默克尔之前的中国政策？德中关系将面临哪些挑战？德国之声记者Rodion Ebbighausen就此采访了德国墨卡托中国研究所的Barbara Pongratz。
经历周日的联邦大选，DW在柏林进行街访，听听德国人对大选结果的看法。
艰难的组阁谈判，对默克尔的怀念以及两个小党所扮演的重要角色，这些都是国际媒体对本次联邦大选关注的焦点。
9月26日，德国举行联邦议会大选。初步计票结果显示，当前执政的联盟党、社民党分别都获得了24.1%、25.8%的选票，绿党获票14.6%，自民党、德国选项党则分获11.5%、10.5%的选票，左翼党得票仅4.9%。新一届政府将如何组阁?
欢呼雀跃，怒气冲天：德国联邦大选已经很久没有如此充满悬念。在各党的选举之夜活动上，初步计票结果公布后的反应各有不同。
政治不讲原创，拿来主义盛行。随着德国大选进入最后的冲刺阶段，让我们来看看各个党派搬来了多少“他山之石”。
联邦总理默克尔在16年任期内不断扩大德中政治和经济关系。中国领导层将默克尔视为最重要的欧洲政治盟友。分析家认为，中国会希望默克尔接班人是拉舍特或肖尔茨，以延续默克尔的对华温和路线。
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