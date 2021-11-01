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自由民主党

简称自民党。同名政党存在于日本、英国、德国、荷兰、俄罗斯、摩尔多瓦、马来西亚。

在德国之声的报道中，德国自民党以及日本自民党出现频率相对较高。

20.10.2021 Election campaigne poster bulletins stand in front of a damaged public housing in Minami-Sanriku, Miyagi Prefecture on Oct. 20, 2021. Those are for (L-R) Lower House, Governor of Miyagi, Minami-Sanriku municipal member and town mayor elections taking place simultaniously. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

日本国会大选：自民党守住多数席次 01.11.2021

日本众议院大选结果出炉，执政党自由民主党选举结果比外界预料来得亮丽，独自夺得「绝对安定多数」261席，为新上任的首相岸田文雄打了一剂强心针。
27.10.2021 TOKYO, JAPAN - OCTOBER 27: Japan Prime Minister Fumio Kishida, and Akihisa Nagashima, candidate of the Tokyo 18th district, of ruling Liberal Democratic Party, attend a meeting on a street on October 27, 2021 in Tokyo, Japan, during the official campaign for Japan's Oct. 31 general election. David Mareuil / Anadolu Agency

日本周日国会大选 新首相处境堪忧 31.10.2021

本周日，日本举行众院选举。鉴于防疫措施引起广泛不满，已连续执政半个世纪的自民党有可能会在本次投票中失去议席。

FILE PHOTO: Chinese and Taiwanese national flags are displayed alongside a military airplane in this illustration taken April 9, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

德语媒体：德国新政府应为台湾仗义执言 29.10.2021

今年的联邦大选中，绿党和自民党均在其竞选纲领中提出了加强对台关系的主张。那么，由上述两党参与执政的新一届德国政府上台后，德台关系会不会发生变化呢？
15/10/2021 Robert Habeck (l-r), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, geben nach den Sondierungsgesprächen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen zur Bildung einer neuen Bundesregierung nach der Bundestagswahl ein Statement.

“红黄绿”三党正式启动组阁谈判 15.10.2021

经过一系列试探性会谈之后，社民党、绿党以及自民党将正式开启“红黄绿”组阁谈判。上述三个政党联合发布了一份12页的文件，罗列了迄今为止的谈判结果。
22.03.2017**** Crew members of the Japan Maritime Self-Defense Force's (JMSDF) latest Izumo-class helicopter carrier DDH-184 Kaga are seen in front of Japan's naval flag during a handover ceremony for the JMSDF by Japan Marine United Corporation in Yokohama, Japan, March 22, 2017. REUTERS/Toru Hanai

日本自民党寻求提高国防开支 回应中国的军事行动 12.10.2021

据路透社报道，日本执政的自民党周二公布了众议院选举的竞选宣言，重点是终结新冠疫情，承诺重建中产阶层并抵御日益强硬的中国。日本众议院选举将于10月31日举行。
Fumio Kishida, 64, former LDP Policy Research Council chairperson attends a rally in Tokyo on Sep. 29, 2021. The Liberal Democratic Party's presidential election to replace LDP President Yoshihide Suga, the departing prime minister, is set on the same day. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

日相岸田文雄上任：传统亲美派领袖将如何应对亚太局势？ 09.10.2021

日本新首相岸田文雄，在10月4日临时召集的国会被指名为新首相，旋即启动新内阁。被视为自由民主党（以下简称自民党）鸽派人物的他，未来面对中美局势的险恶，会如何应对？
06.10.2021, Berlin - Eine Ampel vor dem Reichstagsgebäude leuchtet in einer Langzeitbelichtung in allen drei Phasen, wobei sich der Straßenverkehr als Leuchtspuren abzeichnet. (Aufnahme mit Langzeitbelichtung)

走向“红绿灯”？德国政府组阁拉开序幕 07.10.2021

周四（10月7日），德国绿党、自民党和社民党开始进行为组阁做准备的摸底会谈。这三个党派能否最后组成较为被看好的“红绿灯”联合政府，还要经过漫长的谈判。
Former Japanese Foreign Minister Fumio Kishida speaks after being announced the winner of the Liberal Democrat Party leadership election in Tokyo, Japan September 29, 2021. Carl Court/Pool via REUTERS

自民党新总裁岸田文雄有哪些内政外交主张？ 29.09.2021

9月29日下午，日本前外相岸田文雄当选自民党新总裁。按惯例，他将于10月4日通过首相提名选举，当选为日本第100任首相。岸田文支持加强美日同盟以抗中，支持台湾加入CPTPP。

专访：绿黄两党“对中国将是巨大挑战” 28.09.2021

德国大选结束，目前组阁形势仍不明朗。但选前对华政策表态强硬的绿党和自民党很有机会进入执政联盟。这对于未来的德中关系会产生怎样的影响？德国之声中文网专访波恩大学全球研究中心主任辜学武教授。
FILE - In this Thursday, Sept. 23, 2021 file photo, People walk and drive past election posters of the three candidates for German chancellor , from right, Armin Laschet, Christian Democratic Union (CDU), Annalena Baerbock, German Green party (Die Gruenen) and Olaf Scholz, Social Democratic Party (SPD), at a street in Gelsenkirchen, Germany. Germany’s closely fought election on Sunday will set the direction of the European Union’s most populous country after 16 years under Angela Merkel, whose party is scrambling to avoid defeat by its center-left rivals after a rollercoaster campaign. (AP Photo/Martin Meissner, File)

专访：新的中国政策势在必行 28.09.2021

德国大选后新政府是否会改变默克尔之前的中国政策？德中关系将面临哪些挑战？德国之声记者Rodion Ebbighausen就此采访了德国墨卡托中国研究所的Barbara Pongratz。

大选之后：德国人怎么看选举结果？ 28.09.2021

经历周日的联邦大选，DW在柏林进行街访，听听德国人对大选结果的看法。

Indian newspapers, covering German Election. Date- 27.09.2021 place- New Delhi

国际媒体如何看德国联邦大选 27.09.2021

艰难的组阁谈判，对默克尔的怀念以及两个小党所扮演的重要角色，这些都是国际媒体对本次联邦大选关注的焦点。
Wahlhelfer bereiten im Veranstaltungs- und Ordercenter (MOC) der Messe München die Auszählung der Briefwahl-Unterlagen vor. Es wird damit gerechnet, dass diesmal so viele Menschen wie nie zuvor ihre Stimme per Briefwahl abgeben haben. +++ dpa-Bildfunk +++

德国大选初步结果出炉 谁能组阁? 26.09.2021

9月26日，德国举行联邦议会大选。初步计票结果显示，当前执政的联盟党、社民党分别都获得了24.1%、25.8%的选票，绿党获票14.6%，自民党、德国选项党则分获11.5%、10.5%的选票，左翼党得票仅4.9%。新一届政府将如何组阁?
Deutschland Wahlen I SPD I Reaktionen Prognose

德国大选之后 各党众生相 26.09.2021

欢呼雀跃，怒气冲天：德国联邦大选已经很久没有如此充满悬念。在各党的选举之夜活动上，初步计票结果公布后的反应各有不同。
Wahlplakat von Armin LASCHET (CDU Vorsitzender und Kanzlerkandidat) und Markus SOEDER (Ministerpraesident Bayern und CSU Vorsitzender) haengen nebeneinander. CSU Parteitag 2021 am 10. und 11.09.2021 Messe Nuernberg.

德国大选中的拿来主义 19.09.2021

政治不讲原创，拿来主义盛行。随着德国大选进入最后的冲刺阶段，让我们来看看各个党派搬来了多少“他山之石”。

Christian Democratic Union of Germany (CDU) candidate for chancellor Armin Laschet speaks as he attends a Christian Social Union (CSU) party meeting in Nuremberg, Germany, September 11, 2021. REUTERS/Wolfgang Rattay

联邦大选：中国最希望拉舍特当选 17.09.2021

联邦总理默克尔在16年任期内不断扩大德中政治和经济关系。中国领导层将默克尔视为最重要的欧洲政治盟友。分析家认为，中国会希望默克尔接班人是拉舍特或肖尔茨，以延续默克尔的对华温和路线。

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