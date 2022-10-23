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简称自民党。同名政党存在于日本、英国、德国、荷兰、俄罗斯、摩尔多瓦、马来西亚。
在德国之声的报道中，德国自民党以及日本自民党出现频率相对较高。
继本月初“友台小组”访台后，德国联邦议院“人权委员会”代表团周日抵台。率领代表团的自民党议员海特表示，中国的威胁姿态不应妨碍他们访问和支持与德国有共同民主自由价值观的台湾。
德国总理肖尔茨在10月17日致函政府首长们，明确表示目前尚未关闭的三座核电站都可以继续运行到2023年4月中旬。联合政府中的自民党对此表示支持，但绿党则认为没有延长第三座核电站期限的必要性。
《法兰克福汇报》指出，如果强行和中国经济脱钩，至少在短期会给风雨飘摇的德国经济造成难以承受之痛。自民党副主席在《时代周报》的一篇客席评论则指出，要想摆脱对华依赖，德国以及欧洲还有很多准备工作要做。
德国财政部长林德内计划推出新的税收计划，以缓解通货膨胀给民众造成的负担。但林德内的计划遭到了工会及其他政党的批评和反对。
据《商报》本周一（7月4日）报道，德国自民党提出一份移民政策10点纲要，其中呼吁有关当局把英语也作为行政语言。这一建议立即遭到德国公务员联合会的反对。
根据多年前的计划，德国目前还在运营的三座核电站将在今年年底前关闭。随着能源价格全面推高通货膨胀率，德国政界正在思索一切能够抑制物价的手段。然而，即便在执政党内部，重启核电也是极具争议的爆炸性话题。
结束对韩国为期三天的访问行程之后，美国总统拜登即将启程前往日本。访日期间，拜登将推出“印太经济繁荣框架”计划，并将出席美日印澳“四方安全对话”（Quad）领导人峰会。
北威州议会选举是德国联邦政府权力更迭以来的第一次真正民情测验。社民党和自民党双双大跌。德国之声评论员Christoph Strack认为，尤其是总理肖尔茨所在的社民党有充分理由忧虑。
尽管新冠病毒感染人数创下新高，德国联邦议院还是取消了在大多数场所配戴口罩的要求，此举受到了反对党基民盟（CDU）的批评。
世界政治有的时候看上去有点像万花筒，经常会冒出常人不知的、戏剧性的故事。政治学者张俊华对最近中国政府针对德国所展开的一系列幕后外交活动进行梳理，并试图分析德国政府未来对华政策的走向。
德国联邦议院里，各政党议会党团代表团的座次安排是件象征意义很强的事情。红黄绿三党联合政府刚刚上台，议院里的座次安排就引发了一场激烈的争论。
新内阁成员宣誓就职完毕，由社民党、绿党和自民党组成的新一届德国联邦政府上台。这里面包含多少老面孔、多少新面孔呢？
联邦德国历史上首次出现由3党联合执政的局面。总理将由社民党人肖尔茨担任，外交、财政以及经济等重要阁员则来自绿党和自民党。
德国第一个联邦层面的三党联合政府正式签署了他们的施政纲领。社民党、绿党和自民党还为他们的签字仪式选择了一个颇具象征意义的地点：柏林未来宫。
社民党、绿党以及自民党就组建红黄绿联合政府达成了共识。德国之声评论员 Marcel Fürstenau认为，执政联盟提出的新口号"勇于进步"令人有理由产生期盼。
经过近两个月的谈判，社民党、绿党和自民党终于就联合执政协定达成共识。即将出任总理的肖尔茨表示，联合政府的目标是推行“高效的政治”。执政协议尤其在外交政策领域多次提及中国，中方第一时间予以回应。
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