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简称自民党。同名政党存在于日本、英国、德国、荷兰、俄罗斯、摩尔多瓦、马来西亚。
在德国之声的报道中，德国自民党以及日本自民党出现频率相对较高。
德国财政部叫停了几乎全部财政支出。因为此前联邦宪法法庭的一项裁决，导致德国政府的预算出现了高达600亿欧元的缺口。
正当对联邦政府执政满意度所进行的各项民调结果都在直线下降之际，贝塔斯曼基金会对联邦政府业绩进行的中期评估却相当正面：舒尔茨总理及其内阁信守诺言，并有较强的执行力。
德国财政部长林德纳将无法按原定计划与本周三前往北京，中国政府临时取消了他的访华行程。与此同时，中国外交部长秦刚则临时宣布到访柏林。
在这场选举中，基民盟是表现最好的党派。社民党的现任柏林市长则遭遇失败。未来究竟由哪个党派来管理这个德国首都，目前尚不确定。
德国总理肖尔茨对于是否向乌克兰提供豹2坦克犹豫不决，导致执政联盟内部意见分歧。自民党议员认为，德国至少应该放行让其他国家输送坦克。德国外长贝尔博克则表示，若有国家提出申请，德国不会阻拦豹2坦克出口。波兰已提出出口申请。
美中科技戰不停歇，華府盼日本與荷蘭兩國能加入美對中國的晶片禁令行列，但日本首相及荷蘭總理對此仍持相對謹慎的態度。
中国驻德大使吴恳日前接受德媒采访时，以非同寻常的强硬措辞对德国政府的对华政策提出批评，称拟议中的中国战略有“意识形态思维之嫌”。他还警告德国政界，不要在台湾问题上超越“红线”。
德国将在下周派出一个高级议会代表团前往台湾，随后德国教育部长也将对台湾进行20年来的首次部长级访问。此举预料将引发与中国的紧张关系。
继德国联邦议院两个代表团和经济部国务秘书访问台湾后，德国议会人士透露，德国教育部长也计划于明年访台。这将是二十多年来德国部长级官员首次访台。
正在台湾访问的一名日本自民党高级官员周日发表讲话称，由于来自中国和朝鲜的威胁与日俱增，日本必须立即提升军费。
社民党、绿党和自民党组成的「红绿灯」政府执政一周年，其执政重点几乎都放在乌克兰战争的危机管理上。新政府这一年的表现如何？
德国财政部长林德内计划推出新的税收计划，以缓解通货膨胀给民众造成的负担。但林德内的计划遭到了工会及其他政党的批评和反对。
据《商报》本周一（7月4日）报道，德国自民党提出一份移民政策10点纲要，其中呼吁有关当局把英语也作为行政语言。这一建议立即遭到德国公务员联合会的反对。
根据多年前的计划，德国目前还在运营的三座核电站将在今年年底前关闭。随着能源价格全面推高通货膨胀率，德国政界正在思索一切能够抑制物价的手段。然而，即便在执政党内部，重启核电也是极具争议的爆炸性话题。
结束对韩国为期三天的访问行程之后，美国总统拜登即将启程前往日本。访日期间，拜登将推出“印太经济繁荣框架”计划，并将出席美日印澳“四方安全对话”（Quad）领导人峰会。
尽管新冠病毒感染人数创下新高，德国联邦议院还是取消了在大多数场所配戴口罩的要求，此举受到了反对党基民盟（CDU）的批评。
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