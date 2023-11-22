德语媒体：德中关系面临前所未有的挑战

中国驻德大使吴恳日前接受德媒采访时，以非同寻常的强硬措辞对德国政府的对华政策提出批评，称拟议中的中国战略有“意识形态思维之嫌”。他还警告德国政界，不要在台湾问题上超越“红线”。